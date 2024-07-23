Крылатый армагеддон: самые массовые нашествия саранчи

Саранча – боль миллионов аграриев по всему миру. В жаркую и засушливую погоду летающие насекомые распространяются с небывалой быстротой. Так, в июле этого года в России зафиксировали особую активность вредителей. Нашествию прямокрылых подверглись Оренбургская, Новосибирская, Челябинская, Самарская, Саратовская, Астраханская области, а также Республика Алтай. Какую опасность представляют стаи саранчовых и как с ними бороться – читайте в материале MIR24.TV.

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От «египетских казней» до африканского кризиса

Массовое распространение саранчи – явление не новое. О страшных нашествиях вредителя повествуют еще библейские тексты. В Исходе появление полчищ этих насекомых представлено как апокалиптическая «казнь египетская». Такое наказание Бог наслал на земли фараона, чтобы тот отпустил израильский народ.

С размножениями разных видов саранчи сталкивались и жители Древней Руси. Летописцы называли этих насекомых «акридами» или «прузи». А в «Повести временных лет» описана пугающая сцена, которую можно было наблюдать в конце XI века: «Пришла саранча 28 августа и покрыла землю и было смотреть страшно, шла она в северные страны, пожирая траву и просо».

Вообще летящая туча саранчи – зрелище не для слабонервных. Стаи насекомых бывают настолько многочисленными, что в полете этот рой полностью перекрывает солнечный свет – наступает «саранчовая ночь». Стрекот миллионов крыльев напоминает звук грома, который не заканчивается до тех пор, пока «живое облако» не пролетит дальше. Бывали случаи, когда из-за саранчовых туч останавливались поезда, чтобы снизить риск схода с путей, а в аэропортах перекрывали взлетно-посадочные полосы.



Один из самых известных примеров нашествия прямокрылых в истории произошел в США в 1874 году. Это событие получило название «Саранчовая чума». Полчища насекомых вторглись на территории Великих равнин в Штатах и Канаде. Тьма от их появления покрыла около двух миллионов квадратных метров и держалась на протяжении шести часов. Многие фермеры потеряли весь урожай, что привело к масштабному голоду в регионе.

История повторилась в 1930-е годы в Северной Америке. Массовый налет насекомых назвали «пыльной бурей». Тогда уничтожение полей усугубило экономические проблемы страны в период Великой Депрессии.

Пострадали от саранчовых нашествий и жители Австралии. В 1915 году вредители нанесли огромный ущерб аграрному сектору, который позже был оценен в 25 миллионов долларов. Спустя 20 лет страна пережила еще одно массовое вторжение насекомых.

В 2000-е годы со значительными проблемами в аграрной сфере столкнулись и власти Аргентины. Это случилось после нескольких волн нашествий саранчи. А в 2013 году беда пришла и на Мадагаскар. Более половины территории страны оказалась охвачена распространением вредителей. Около 13 миллионов человек оказались на грани продовольственного краха.

За последние десятилетия одним из самых разрушительных оказалось нашествие саранчи в Восточной Африке в 2020-2021 годах. Стаи распространились по территории от Сомали до Кении и Эфиопии. Они уничтожили весь урожай, вызвав масштабный гуманитарный кризис и заставив голодать более 25 миллионов человек.

С печальными последствиями от налетов саранчи столкнулись также в Иране, Пакистане и Индии. Сельскохозяйственный сектор для этих стран – основной источник дохода для большого количества людей.

Важные факты о саранче

Саранчовые составляют самую многочисленную группу среди прямокрылых. От кузнечиков и сверчков они отличаются умением менять свои повадки и мигрировать на большие расстояния. Развиваются насекомые с невероятной скоростью. Всего за 40 дней личинка саранчи проходит несколько линек и становится взрослой особью с крыльями и способностью производить потомство. В теплых регионах этот цикл сокращается до двух недель и не прерывается на зимовку.

Всего в мире встречается более 10 тысяч видов саранчи. Встретить их можно на любом материке земного шара, за исключением Антарктиды. Эти прожорливые насекомые считаются крупнейшими вредителями растений. В одном рое может скопиться до 150 миллионов насекомых на квадратный километр, и за день они способны уничтожать количество пищи, эквивалентное рациону 35 тысяч человек.

При массовом скоплении эти насекомые трутся друг о друга на протяжении долгого времени. Тогда особые рецепторы на лапках подают в мозг сигнал: «Здесь слишком тесно, еда скоро закончится, нужно отправляться стаей на поиски новой пищи».



Стаи саранчи могут перемещаться со скоростью до 15-16 километров в час, преодолевая сотни километров. Во время перелетов насекомые ориентируются на цвет. Все зеленое – съедобное. Неслучайно местами их обитания преимущественно становятся луга и пастбища. Особым лакомством для саранчи становятся посевы многолетних трав, однако при теплых и влажных условиях зерновые тоже представляют интерес для вредителей.

Методы борьбы с «крылатым армагеддоном»

В России насчитывается более 70 видов саранчи, самые опасные из них – итальянский прус, марокканская и азиатская перелетная саранча. Пик активности насекомых приходится на июнь-июль, ведь засушливая и жаркая погода наиболее благоприятна для развития личинок. А наиболее уязвимыми местами являются степные равнинные районы на юге.

Так, в июле 2023 года в Оренбургской области из-за нашествия саранчи был введен режим чрезвычайной ситуации. Тогда вредитель уничтожил более 1,3 тысяч га посевов зерновых культур и сенокосов. В этом году без урожая рискуют остаться фермеры Астраханской, Владимирской и Саратовской областей.

Каждое массовое нашествие саранчи сравнимо с маленьким армагеддоном для отдельно взятого региона. На борьбу с крылатыми создания уходят недели и тратятся десятки миллионов рублей. Решение проблемы требует комплексного подхода. Современные методы включают не только использование портативных опрыскивателей, но и агродроны. Летательные аппараты за пару-тройку часов способны обрабатывать химикатами до 100 гектаров. Работают такие беспилотники с ювелирной точностью.



Самый важный этап борьбы – своевременное обнаружение очагов саранчи. С марта по сентябрь ведется фитомониторинг, а в наиболее опасные периоды специалисты выезжают на поля и проводят обследования на месте. В мировых масштабах мониторингом популяций саранчи и предоставлением данных о возможных нашествиях занимается Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Она помогает координировать усилия стран по борьбе с насекомыми, предоставляет техническую помощь и занимается подготовкой квалифицированных кадров.

Дискование и последующая вспашка залежных земель для уничтожения кубышек саранчи – тоже неотъемлемая часть комплексного подхода. Однако если ситуация все же выходит на уровень, когда саранча поднимается и стадом поедает посевы, остается один вариант – оперативно проводить обработку химикатами, например, инсектицидами.