Каждый человек - экстрасенс: что выяснили ученые

С самых давних времен люди интересовались интуицией. Древнегреческий философ Аристотель определил ее как способность молниеносно сообразить, как на самом деле обстоят дела, даже когда информации маловато. Он привел примеры, такие как способность осознать, что один человек просит у другого взаймы, наблюдая за особенностями разговора, или понять, что Луна светится отраженным светом Солнца, замечая, что она всегда повернута к нему светлой стороной. Это явилось основой для понимания странной особенности нашего сознания — знания «из ниоткуда».

Человек vs компьютер

Когда компьютеры появились в середине XX века, они быстро превзошли человека, со временем обыграв его в шахматы и Го. Это вызвало восторг и появление понятия искусственного интеллекта (ИИ). Однако, как они это делают? По сути, компьютеры просто очень быстро перебирают варианты. Человек мыслит совсем не так и не так играет в шахматы. Интересно представить себе ситуацию из фантастических фильмов, где робот сажают перед телевизором, и он мгновенно умнеет благодаря «всеведению» человечества. Однако это оказалось неверным. Человек является «квантовым существом», а наш мозг обладает особенностью использования квантовой вычислительной запутанности. В этом заключается прорывное открытие, сделанное учеными.

Квантовая запутанность

Недавно ирландские ученые, специалисты по квантовой гравитации, провели эксперименты и пришли к выводу, что сознание формируется квантовыми процессами. Квантовая запутанность — это особое состояние согласованности, в которое могут прийти две элементарные частицы, даже разделенные громадными расстояниями. Таким образом, квантовая запутанность позволяет связывать между собой тонкие состояния протонов в нашем мозгу и сердцебиение. В экспериментах исследователи выяснили, что каждый удар сердца вызывал всплеск активности протонов в мозгу, и наоборот, наши мысли и эмоции, выраженные через сердцебиение, могли влиять на сердцебиение. Механизм, который связывает сердце и мозги, остается неизвестным, но пока ученые предпочитают считать его душой.

Каждый — экстрасенс

Открытия исследователей касательно использования квантовой запутанности мозгом во время снов и предчувствий являются потрясающим прорывом в сознании и понимании нашего разума. Таким образом, получается, определенным уровнем экстрасенсорных способностей обладает каждый человек. Видимо, этот уровень зависит от особенностей мозга и тела, а также, вероятно, может быть развит каждым, кто научится управлять врожденными «квантовыми способностями».