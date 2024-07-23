Как насаждали женское рабство в Сибири

Несмотря на то, что большую часть своей истории русский народ страдал от рабства, желания лишать воли других людей это не отбило. Открыв для Руси Сибирь, казаки, купцы, старатели, охотники и переселенцы принесли свободным коренным народам христианство и неволю. Особенно часто рабами становились женщины и этому были особые причины.

Коренные народы Сибири всегда платили дань, то монгольским ханам, то татарским князьям, то местным племенным вожакам. Но рабство, как таковое, им знакомо не было. С приходом русских все изменилось и первым делом это ощутила женская часть населения колонизированных территорий.

Отправляясь в далекую, опасную и почти не исследованную землю, казаки и купцы не брали с собой женщин. В связи с этим возник большой спрос на аборигенок, которые были трудолюбивы, выносливы и покладисты. Но отношения на равных с женщинами Сибири никто устраивать не собирался, ведь никакой демократии в отношениях полов не было даже на Руси.

Арендованные жены

Среди русских первооткрывателей Сибири нетерпимостью к насилию над женщинами отличался только Ермак. В ватаге знаменитого атамана за насильственные действия по отношению к местным жительницам карали строго, часто смертью. Известно, что провинившемуся казаку насыпали в одежду песок и бросали его в реку. Насильник мгновенно шел ко дну, в назидание всем, у кого на уме была не государева служба, а грешные мысли.

Но после смерти Ермака насильственные действия по отношению к женщинам сибирских народов стало обычным явлением и нередко к ним относились как к неодушевленным предметам — дарили, продавали, меняли на оружие и коней, закладывали в кабаках.

Не менее отвратительным обычаем, распространенным в казачьих острогах, была сдача супруги на время в аренду. Уходя в дальний поход, который мог длиться месяцы, а то и годы, казак оставлял свою жену другу, взяв с него за это определенную плату. Деньги шли на подготовку к путешествию, то есть на приобретение одежды, оружия и продовольствия. Вернувшись, «супруг» получал свою сибирскую жену обратно, нередко с пополнением в виде детишек.

Впрочем, никто не обязывал его принимать назад некогда сданную «напрокат» подругу. Он мог выставить ее за дверь или оставить товарищу в качестве презента — никаких прав у сибирячек в те времена не было и женщины находились в полной власти своего русского сожителя. Вообще, казаки в 16-17 веках имели достаточно своеобразное отношение к женщинам даже у себя на родине, поэтому трепетного отношения к «нехристям» ждать от них не приходилось.

Рабыни сибирских гаремов

Живший в 19 веке в Иркутске ученый-этнограф Серафим Шашков написал статью «Рабство в Сибири» в которой описал, в том числе, и ужасное положение женщин-невольниц. Автор пишет, что казаки часто покупали «качинских, тувинских и киргизских красавиц» в качестве походных жен или с целью последующей перепродажи.

© Иркутский острог

Отдельной статьей шли пленницы, добытые во время боевых действий. Особым шиком в казачьем кругу считались женщины из ханских и княжеских родов. Известны конкретные имена казаков, получивших в наложницы знатных пленниц. Например, атаман Галкин сделал своей «женой» супругу князя кетов Теленеха, а другой казачий вожак забрал у киргизского князя Иженея жену и дочерей.

Дружина воеводы Дубенского прославилась тем, что толпами уводила в свои остроги бурятских девушек и замужних женщин. Иногда подобные вольности заканчивались кровопролитными стычками — далеко не все были готовы отдать своих женщин наглым и жестоким чужакам, но на стороне русичей всегда было превосходство в вооружении и попытки отбить жен и дочерей редко заканчивались успешно.

Происходил захват женщин и после завоевания Сибири, в процессе собирания ясака. Приезжая в стойбище или городок, казаки «имали к себе» понравившихся красавиц, а нередко и увозили их с собой. Чаще всего, наигравшись, казаки бросали своих секс-рабынь в лесу или степи, но иногда и продавали. Но были и настоящие ценители женского пола, составлявшие из невольниц целые гаремы. Такое было под силу влиятельному и богатому атаману, но даже рядовой казак вполне мог держать при себе одну-две невольницы.

Обладателями самых больших гаремов были воеводы, имевшие возможность строить для своих наложниц целые терема и даже устраивать целые экспедиции, для пополнения «коллекции». Были мерзавцы, награждавшие подчиненных рабынями или дававшие взятки юными красавицами государевым чиновникам, прибывшим с ревизией. Надоевших девиц просто выгоняли за ворота или дарили простым казакам.

Цена сибирских невольниц

Информация о том, какие цены были на девушек сибирских народов, достаточно скудная. Известно, что красивая взрослая женщина могла стоить от 10 до 20 рублей. Но чаще за рабынь рассчитывались золотыми самородками, самоцветами или пушниной. Сохранилась запись о том, что Лаврук, жену некоего казака Алексея, жившего в Охотске, после его смерти продали за баснословную по тем временам сумму — 10 соболей и 10 красных лисиц.

А вот юные рабыни вообще не ценились. Подростка можно было купить всего за 2-3 рубля или обменять на одну шкурку песца среднего качества. Дети стоили еще дешевле — семилетнюю девочку-остячку однажды продали всего за 20 копеек. Иногда детей продавали десятками, как цыплят.

Русские рабыни в сибирской глуши

Среди сибирских невольниц были не только женщины местных племен, но и русские. Часто казаки, уезжая в поход, сманивали с собой девиц, обещая им замужество и красивую жизнь на неизведанных богатых землях. Некоторые сами отправлялись с войском, в надежде найти в Сибири богатого мужа.

Чаще всего итог был печальным — обман, разочарование и рабство. Многих насиловали и избивали прямо в дороге, но даже благополучно достигнув «обетованной земли», несчастные не обретали счастья. Не имея возможности прокормить себя в суровой Сибири и тем более вернуться домой, русские женщины оказывались в полной власти обманувших их негодяев и пополняли гаремы рабовладельцев.

Русские женщины ценились выше коренных сибирячек и продавали их дорого. Иногда казаки покупали соотечественниц, чтобы сделать своими женами, но это было скорее исключением и чаще русские девушки и женщины повторяли судьбу эвенок, тунгусок и буряток, становясь секс-игрушкой и предметом перепродажи и обмена.

Когда первопроходцев-казаков сменили крестьяне — вологжане, устюжане, зыряне, вятичи, это практически ничего не изменило. Торговля женщинами в сибирской глуши еще долго была высокодоходным бизнесом, на который власти смотрели сквозь пальцы. Иногда доходило до того, что сами крестьяне продавали своих жен, дочерей и сестер казакам и местным князькам, а то и меняли на скот.

У власть имущих был совершенно иной размах. Енисейский воевода Василий Голохвастов, живший в 17 веке, собрал гарем из 50 женщин разных национальностей и вероисповеданий, среди которых были и русские. Этот влиятельный подлец сдавал своих невольниц в аренду помесячно и имел с этого бизнеса неплохой доход.

Приносила такая деятельность Голохвастову и пользу иного рода — «арендованные» жены шпионили за своими сожителями и докладывали за небольшое вознаграждение воеводе обо всех интересных ему моментах. Бывало и так, что женщины лжесвидетельствовали в суде против казаков, чтобы воевода или его приближенные могли отобрать чье-то имущество или потребовать взятку за то, что замнут дело.

Самым ужасным было то, что подобные средневековые ужасы происходили в сибирских городах и крепостях еще в начале 19 века, о чем беспристрастно свидетельствует тот же иркутский историк Шашков. Но ученый был не единственным, кто описал нравы сибиряков.

© Святитель Софроний Иркутский

В 1754 году новый епископ иркутского и нерчинский Софроний, приехавший из Санкт-Петербурга в Иркутск, был поражен увиденным. Преподобный Софроний не смог принять такое положение дел и до конца жизни целых 16 лет боролся за улучшение положения женщин как русских, так и инородок. К сожалению, сразу же после смерти старца все вернулось на круги своя — преемники не захотели продолжать его богоугодное дело.