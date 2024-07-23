Раскопки в Новом Херсонесе дали больше находок, чем 150 лет исследований

Число обнаруженных археологами во время раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического находок, которые предваряли строительство историко-археологического парка в Севастополе, превысило объем всех артефактов, полученных музеем за все время изучения городища и его предместий.

По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), археологи передали в музей-заповедник «Херсонес Таврический» порядка 350 тыс. артефактов, обнаруженных за несколько последних лет, передает ТАСС.

«Это только артефакты музейного хранения. Объем одновременно совершающихся археологических раскопок беспрецедентный», – отметил митрополит.



Он добавил, что за предыдущие годы музей, работавший на городище, получил около 250 тыс. предметов, относящихся к Херсонесу Таврическому. Раскопки здесь начались в первой половине XIX века, а первый музей был создан только в конце того же столетия энтузиастом Карлом Косцюшко-Валюжиничем.

Как заметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это – грандиозные раскопки мирового уровня.

«Раскопки проводили специалисты Института археологии РАН из Москвы и Института истории материальной культуры РАН из Санкт-Петербурга, профессионалы высочайшего уровня, которые не давали строителям сделать ни шагу, пока не был обследован последний сантиметр культурного слоя», – подчеркнул он.

На сайте РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) указано, что комплекс «Новый Херсонес» можно будет посещать бесплатно с 30 июля после регистрации на официальном сайте.

«Мы открываем комплекс 28 июля в День памяти князя Владимира, в День крещения Руси. В целях безопасности вход будет осуществляться после регистрации на официальном сайте комплекса», – отметил Тихон.

По его словам, пока комплекс открывается в тестовом режиме. Во время посещения будут проходить незаметные работы, иногда будут закрываться некоторые секторы экспозиции.

«Это обычная история для подобных комплексов. Иногда такие тестовые испытания проходят до 1,5 лет, но я думаю, что за полтора-два месяца мы с этим справимся», – заключил митрополит.