Как удалось победить «корсаров» Аденского залива

Сомалийские пираты успешно грабили суда и зарабатывали на этом огромные деньги. В период с 2005 по 2012 год их жертвами стали почти 4000 человек. Однако в последнее время о разбойниках ничего не слышно. Куда же они пропали?

Нападение на «Московский университет»

Пираты успешно действовали в районе Аденского залива и соседней акватории Аравийского моря. Центром пиратства в Сомали был регион Пунтленд – местные власти за огромные деньги закрывали глаза на творившийся беспредел.

Сложившаяся ситуация вынудила военно-морские силы разных государств действовать максимально жёстко. Командиры боевых кораблей, дежуривших в водах Аденского залива, получили негласный приказ – топить суда пиратов без предупреждения. Выживших бандитов необходимо было ликвидировать.

Так, в 2008 году военные из Индии расстреляли из орудий захваченный пиратами таиландский корабль. Помимо пиратов, погибли члены экипажа. В 2010 году 11 бандитов захватили танкер «Московский университет». Российские морские спецназовцы смогли взять судно под контроль и обезвредить негодяев. По информации Минобороны РФ, пиратам дали надувную лодку и небольшой запас еды, после чего отправили по направлению к берегу. Однако до суши разбойники не добрались – они погибли в море. Западные СМИ писали, что спецназовцы расстреляли пиратов.

С 2010 года на сомалийском побережье несёт службу французская ЧВК «Sicopex». Члены частной военной компании успешно занимаются ликвидацией бандитов.

Пряник вместо кнута

С пиратами боролись не только при помощи военных. Часто применялась практика легализации бандитов в качестве рантье и бизнесменов.

В период 2007-2012 годов некоторые главари группировок начинали вкладывать награбленные деньги в покупку коммерческой недвижимости в Кении. В данный момент часть бывших преступников получает большие деньги за счёт сдачи недвижимости в аренду.

Других пиратов удавалось «купить». За крупные суммы морские разбойники с радостью забывали о криминальной жизни. К примеру, разбойник Мухаммед Абди Харе распустил свою группировку за €20 миллионов.

Кроме этого, в отношении отправившихся в тюрьму пиратов активно практикуется христианское миссионерство.

Сомалийских пиратов удалось как минимум серьёзно ослабить. В наши дни проходящие в регионе суда могут чувствовать себя в безопасности.