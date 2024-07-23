Не спортом единым: как русская атлетка угодила в секс-скандал

В этом скандале прекрасно всё. Елене Куличенко, ещё три года назад выступавшей на юниорских первенствах России, Олимпийский комитет Кипра доверил дефиле с национальном флагом на церемонии открытия парижских Игр. Звучит уже абсурдно, но на следующий день у 21-летней прыгуньи в высоту обнаружили целый ряд обнажённых фотографий и видеороликов на OnlyFans.

© Соцсети Елены Куличенко

Первыми руки до небезызвестного портала для взрослых дотянули греческие журналисты, а именно недремлющие профессионалы своего дела из eReportaz. Которым и вся слава. В том числе за любезно предоставленный материал для фактчекинга. Взглянуть на него стоит всем, кому откровенными показались фотографии Алины Загитовой.

© Соцсети Елены Куличенко

Местная общественность, разумеется, в целомудренном шоке – местные СМИ даже сообщают о том, что Олимпийский комитет Кипра обратился к новоиспечённому знаменосцу с требованием удалить порочащий родину контент. Куличенко отказалась, а затем устами адвокатов адаптировала под современные реалии универсальную отговорку: я программист, это ИИ. Удобно. Впрочем, вдруг возможности современных технологий за последние дни действительно достигли запредельно фотореалистичного уровня.

Назревает только вопрос: почему тщательной проверкой кипрских знаменосцев занимаются греческие журналисты, а не олимпийский комитет Кипра, члены которого должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы представляющий их родную страну спортсмен являлся «образцом для подражания» и «послом высоких идеалов спорта». Это, к слову, формулировки Афины Михаэлиду, министра образования, спорта и молодежи Кипра.

© Олимпийский Комитет Греции

Впрочем, на фоне участвующего в эстафете олимпийского огня трансвестита, хобби Куличенко выглядит воплощением праведности и благочестия. Да и Елена долго сидела без соревнований – нужна же какая-то отдушина. Но киприотов это, конечно, не успокоит. Ждём официальных комментариев от властей.

21-летняя спортсменка, напомним, сменила гражданство в 2021-м году из-за ограничений, наложенных на российскую федерацию лёгкой атлетики. Для Елены это стало возможным благодаря своему отцу-бизнесмену – Алексею Куличенко, имеющему кипрский паспорт. На Олимпийских играх она будет выступать впервые в карьере.