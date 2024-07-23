Как птичка-невеличка убивает врагов простым прикосновением

Со школьной скамьи мы отлично знаем, что ядовитыми могут быть членистоногие, рептилии, земноводные и рыбы. Наиболее продвинутые назовут еще и пару млекопитающих, таких как утконос и толстый лори. Но знаете ли вы, что опасность может представлять птица, размером с обычного воробья? Синеголовая ифрита (Ifrita kowaldi) ломает все стереотипы и рождает новые фобии у тех, кто боится ядовитых тварей.

К счастью, встреча с ядовитой птичкой нам не грозит, так как ифрита — эндемик Новой Гвинеи. Более того, ее видел далеко не каждый житель джунглей, так как ареал обитания этих птиц очень узкий. Они встречаются в высокогорных влажных лесах на высоте 1500-3600 метров над уровнем моря.

Ифрита — мелкая птица, с длиной тела не более 16 см. Среди ярких тропических птиц она просто теряется, так как обладает неприметным серо-желтым оперением. Единственное украшение птицы — яркая синяя шапочка на голове, а самцы, кроме этого, могут похвастаться тонкими «стрелками» от глаз к вискам.

Птица хорошо летает, но при этом предпочитает перемещаться пешком, ловко лазая по ветвям деревьев, благодаря цепким когтям. Особо бояться синеголовой ифрите нечего, так как яд одной птицы способен парализовать среднего по размерам хищника и убить мелкого. Батрахотоксин, которым защищает себя пичужка, не может лишить жизни взрослого здорового человека, но вызывает очень неприятные симптомы.

Птица не клюет, не выплевывает яд и не царапает нападающего отравленными когтями — она полностью покрыта токсином, который находится на ее перьях и даже лапках. Действовать батрахотоксин начинает мгновенно, сразу же при прикосновении к птице — сначала ощущается онемение кожи, а затем симптомы нарастают стремительно, поражая одновременно нервную и сердечно-сосудистую систему.

Мелкому хищнику, даже если удастся выжить после общения с ифритой, восстановиться полностью уже не получится. Токсин действует необратимо и жертва навсегда остается частично парализованной. Человек обычно отделывается временным параличом конечности и крайне неприятными приступами стенокардии. Для сердечника, пожилого человека или ребенка контакт с птицей может оказаться и смертельно опасным.

Ученые с удивлением заметили, что помещенные в неволю синеголовые ифриты очень быстро теряют свои токсичные свойства. Это позволило выяснить, что яд этих птиц — не продукт каких-то особых желез, а получается птицами извне. Кстати, фотографии, на которых птиц держат в руках, делают обычно в вольерах зоопарков, где птицы не опасны.

© Ядовитый жук Choresine

В природе насекомоядные ифриты обожают лакомиться ядовитыми жуками рода Choresine, которые и снабжают их батрахотоксином. Как сами птицы не погибают от сильнейшего яда, ученые пока выяснить не смогли.