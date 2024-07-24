Княгиня Ольга: правда и вымысел в летописных свидетельствах о правительнице Руси

24 июля отмечается День памяти святой равноапостольной княгини Ольги, умершей в 969 году. После гибели своего мужа Игоря она возглавила процесс консолидации Русского государства. Ольга наладила сообщение между различными территориями Руси, сформировала упорядоченную систему сбора дани и создала мощное войско, позволившее в дальнейшем её сыну Святославу одержать ряд блестящих военных побед. Княгиня оказала огромное влияние на духовную жизнь Руси, приняв крещение и запустив процесс христианизации страны. О правде и вымысле в летописных свидетельствах о правительнице Руси в интервью RT рассказал ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, автор книги «Княгиня Ольга: Святая воительница» Андрей Богданов.

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— Существует множество версий происхождения и даты рождения княгини Ольги. Почему у историков нет единства в этом вопросе и какое из предположений вы считаете наиболее правдоподобным?

— У историков не может быть общего мнения в этом вопросе, так как летописи противоречат друг другу во всём, что было до прихода Ольги к власти. Впрочем, это касается не только её, но и других князей, военных походов, международных договоров. В древнейшем сказании, на которое опирались более поздние летописи, о жизни княгини до её прихода к власти говорится лишь о том, что она была замужем, а муж её Игорь был непутёвым. Он пошёл воевать с греками, которые его войско огнём пожгли. А когда его дружина осталась голой и босой и он пошёл собирать дань с древлян, его убили.

Нет, кстати, и достоверных источников о знакомстве Игоря и Ольги. Существует лишь легенда о том, что Игорь переправлялся через какую-то речку на Псковщине и обратил внимание на красавицу-перевозчицу. Но она ему решительно отказала, сказав, что готова выйти замуж, но никаких вольностей по отношению к себе не допустит. По другой версии, князь Олег узнал, что среди кривичей есть мудрая девушка, и решил, что такая подойдёт в жёны его воспитаннику Игорю.

Принципиальной разницы нет, как именно познакомились Игорь и Ольга. Важно, что у князя появилась мудрая супруга и что через некоторое время он погиб. Благодаря этому Ольга оказалась у власти и смогла начать создание Русского государства.

— Согласно средневековым источникам, Ольга жестоко отомстила за мужа. В летописном варианте это выглядит очень ярко. Почему княгиня решилась на это и в чём был символизм её действий?

— Средневековый сказитель прямо наслаждается описанием мести Ольги за Игоря. И это действительно было эпично. Сказание, видимо, составлялось в среде дружинников — людей, живущих своим мечом, ценящих мужество и решительность. Представьте себе: беззащитная женщина, у которой нет никаких средств для защиты себя и своего маленького сына Святослава, вдруг всех побеждает.

© Первая встреча князя Игоря с Ольгой. Художник В.К. Сазонов

На самом деле у Ольги просто не было другого выбора. Её двор находится вне стен Киева. Значительная часть княжеской дружины погибла. К ней приезжают древлянские послы с предложением выйти замуж за их князя Мала, однако судьбу её сына в таком случае будут определять уже древляне. Единственным оружием Ольги оказался её острый ум. Она успокоила послов, предложив им прибыть на встречу с княгиней прямо в ладье. На самом деле их донесли до большой ямы и сбросили в неё. С точки зрения символизма их напрямую отправили в царство мёртвых. Второе посольство она сожгла в бане.

Пока вести об участи первых посольств не дошли до древлян, Ольга с небольшой дружиной сама отправилась в их земли, чтобы справить тризну по мужу. По обычаям тех лет ей надлежало покончить с собой на могиле Игоря. Но вместо этого она напоила лучших людей древлян и велела своим воинам их перерезать. Затем Ольга, собрав уже приличную дружину, отправилась в большой поход и разгромила древлян.

© Вторая месть Ольги древлянам. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век

Но, судя по изначальным летописным данным, продолжать войну Ольга не стала и мирно договорилась о том, что древляне станут платить ей дань. Уже позднее в летопись была включена легенда о поджоге Искоростеня с помощью птиц. Почему так вышло?

До прихода Ольги к власти не существовало ни точных границ Руси, ни регулярных налогов, ни армии, ни суда. Никто до конца толком не знал даже, какие племена подчиняются киевским князьям. Ольга же не только с древлянами договорилась, но и объехала всю Русь. Она проложила дороги, установила подати, создала судебную систему и мощную армию. И всё это было сделано мирным путём.



Но, представьте себе, как это выглядело в глазах средневековых дружинников, живших уже после описываемых событий и привыкших, что новые территории можно только завоёвывать силой. Чтобы создать видимость героического покорения земель, и была, видимо, внесена в более поздние летописные своды история с сожжением Искоростеня.

Кстати, здесь нужно вернуться к вопросу о дате рождения Ольги. Если верить летописным сведениям, то получается, что первого сына она родила, когда ей было уже за 40. А занимаясь объединением Руси, она была и того старше. Конечно, в условиях Средних веков такое, чтобы женщина дожила до 40 лет бездетной, а потом вдруг смогла рожать детей, было практически невозможно. Скорее всего, она была гораздо моложе, чем указывается в летописях, и родилась где-то во второй половине 920-х годов.

© Четвёртая месть Ольги древлянам. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век

— Почему фактическая власть в государстве после смерти Игоря перешла именно к Ольге? Ведь в Средние века это чаще всего было мужским делом?

— В то время идеи о том, что престол должен обязательно наследовать только старший сын, ещё не было. Такая практика стала обязательной сотни лет спустя. В эпоху, о которой говорим мы, власть брал тот, кто был сильнее. Например, брат князя. Но у Игоря не было братьев. В итоге великим князем был объявлен маленький ребёнок. В первой же битве воевода Свенельд и воспитатель Асмуд посадили Святослава на коня и вручили ему копьё. Мальчик бросил копьё так, что оно пролетело «между ушей» лошади и упало на землю. Но воеводы крикнули: «Князь уже почал, потягнем, дружина, и мы по князе!» — и пошли в бой. Ольга при этом была, что называется, за кадром. Она всё организовывала, но действовала от имени сына.

Княгиня была очень аккуратной в расчётах. Большую часть полученных в виде налогов денег она направляла на создание будущей армии своего сына. Войско, с которым Святослав отправился громить мощнейшие армии того времени — хазарскую, болгарскую, византийскую, — было результатом многолетних усилий его матери.



— Как проходил визит Ольги в Константинополь, во время которого, по одной из версий, она приняла крещение?

— Приём Ольги в Царьграде подробнейшим образом описал император Константин Багрянородный в своём знаменитом трактате «О церемониях Византийского двора». В этом сочинении было расписано, как её принимали, в каких залах, чем её угощали, какие подарки вручали. Император принимал Ольгу вместе со своей женой и детьми. Приём был роскошным. Такого могли удостоить в то время разве что послов могущественной Персии, принадлежавших к царскому дому. В самом трактате нет упоминаний о крещении Ольги, но об этом говорится в других источниках. При этом существуют расхождениях в деталях: как именно Ольга крестилась, патриарх ли её крестил, какие священники были посланы с ней на Русь. Когда визит Ольги в Царьград позже описывали наши летописцы, они задавались вопросом: почему император отдавал ей такие почести? Так родилась известная история о том, что княгиня поразила басилевса своей красотой и он решил на ней жениться. Однако Ольга спросила, как он может связать свою жизнь с язычницей. Когда же прошло крещение и сам император стал её крёстным отцом, Ольга сказала: «Ну ты же мой отец, какой брак?» К реальным событиям это, конечно, не имеет никакого отношения.

Если бы императора столь сильно привлекла красота Ольги, то он явно не стал бы принимать её за одним столом со своей женой и двумя детьми. В Византии фармакология по части ядов была развита очень хорошо, и за такое оскорбление законной супруги басилевс мог бы очень быстро поплатиться.

© Крещение княгини Ольги в Царьграде. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век

— Почему Ольга выбрала христианство и насколько активно распространяла новую веру на Руси?

— Ольга заранее знала и ещё раз убедилась во время путешествия, что самая великая держава в мире на тот момент — это империя ромеев, а самый процветающий город — Царьград. Для неё это означало, что процветание приносит христианская религия. Сложно поверить в то, чтобы язычница сразу в полной мере прониклась духовными ценностями христианства. Это происходило уже позже, во время её общения со священниками, которые приехали с ней в Киев. Первоначально же принятие христианства было для Ольги политическим решением.

Ольга пыталась распространять христианство на Руси. Даже своего сына Святослава хотела сделать христианином. Но он сказал, что ему это не подойдёт, так как над ним будет смеяться дружина. А вот на своего внука Владимира Ольга смогла повлиять гораздо сильнее. По одной из версий, княгиня могла специально свести сына Святослава со своей доверенной помощницей — ключницей Малушей, у которой родился от князя сын. Ребёнок рос во дворце у бабушки и находился под сильным её влиянием. Правда, когда Святослав погиб, подросток Владимир пустился во все тяжкие со своей языческой дружиной. Но со временем всё равно вернулся к тому, чему учила его Ольга.

© Святая Ольга, княгиня Киевская. Художник Михаил Нестеров. Государственная Третьяковская галерея, Москва

— Насколько велико было влияние Ольги в государстве после того, как она передала власть своему сыну Святославу?

— Очень велико. Когда Святослав воевал в Болгарии, к Киеву, где находились Ольга и дети, подошли печенеги. Князь всё бросил и кинулся к ним на выручку. Разбив печенегов, Святослав хотел дальше отправиться воевать, но Ольга сказала, что болеет, и велела сыну находиться с ней, пока она жива. И Святослав, который вообще никого обычно не слушал, сидел с матерью, пока та не умерла.

— Какой след оставила Ольга в истории и духовной жизни Руси?