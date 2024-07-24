Как правильно писать по-русски

Многие слова в русском языке при написании вызывают сложности. Часто трудности связаны со слитным или раздельным вариантами, а также в случаях, если необходим дефис. В числе таких слов — «воистину». Его используют довольно редко, что создает дополнительные сложности с пониманием того, как же правильно писать: «воистину», «во истину» или «во-истину». «Лента.ру» рассказывает, какой вариант считается верным и почему, а также объясняет, в каких случаях слово «воистину» нужно выделять запятыми.

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Значение слова

Толковый словарь Даля «воистину» определяет как наречие со значением «истинно, поистине, справедливо, правда, право, по правде, точно, верно». В Современном толковом словаре русского языка Ефремовой для описания значения указаны слова «действительно, подлинно, в самом деле».

В беседе с «Лентой.ру» частный преподаватель русского языка Екатерина Краснова отметила, что в современном языке слово «воистину» можно встретить в двух контекстах:

как наречие со значением «в самом деле», «вправду»: «воистину правда», «воистину так» (уверенное подтверждение); как вводное слово со значением выражения уверенности: «с ним, воистину, трудно разговаривать», «век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век!».

В толковом словаре Ожегова оба случая употребления этого слова отмечены пометой «высокое», что означает его принадлежность к высокому стилю, который характерен для торжественной речи, юбилейных поздравлений или для текстов приподнятого тона изложения, подчеркивающих значимость описываемого события.

В повседневной речи употребление этого слова будет неуместным. Лучше заменить его нейтральными синонимами: «на самом деле», «действительно», «правда»

Екатерина Краснова частный преподаватель русского языка



Это книжное слово, рассказала «Ленте.ру» профессиональный репетитор по русскому языку и литературе Татьяна Воронцова.

«Это слово делает речь торжественной, приподнятой и немного архаичной. Оно пришло к нам из древнерусских духовных текстов, и чаще всего мы используем его в пасхальном приветствии в ответ на фразу "Христос воскресе!"», — отметила она.

Как правильно писать слово «воистину»

Это слово практически не используется в обыденной речи, поэтому его написание часто вызывает сложности, отметила Татьяна Воронцова.

«Есть объективная трудность, ведь "воистину" образовалось при помощи слияния "во" и "истину", а конструкции с "во" и словом, начинающимся с "и" ("во избежание", "во исполнение", "во изменение"), обычно пишутся раздельно», — подчеркнула она.



Также по правилам орфографии раздельно пишутся и наречные сочетания, в которых существительное с единственным определенным значением употребляется в различных падежных формах с одним и тем же или разными предлогами, отметила Екатерина Краснова. Например, «без памяти», «по памяти», «на память».

Однако наречия воистину и поистине являются исключением и пишутся всегда слитно. Их написание нужно запомнить

Екатерина Краснова частный преподаватель русского языка



Когда-то слово «во истину» писали и раздельно, рассказала «Ленте.ру» учитель русского языка и литературы высшей категории в онлайн-школе русского языка «Знать на ЯТЬ» Анастасия Дьяконова. Но теперь существительное «истина» с предлогом «во» не употребляется.

«"Воистину" пишется только слитно. Ни раздельно, ни через дефис писать это слово нельзя», — отметила эксперт.



Нужно ли слово «воистину» выделять запятыми

В зависимости от роли в предложении слово «воистину» иногда нужно выделять запятыми на письме, а иногда не нужно, отметила Анастасия Дьяконова. Нужно учитывать контекст, чтобы снизить вероятность ошибки.

Наречие «воистину» усиливает стоящее рядом с ним слово и не выделяется знаками препинания. Например: «Христос воскресе! Воистину воскресе!»



А вот если «воистину» является вводным словом и выражает значение уверенности, его нужно выделять запятыми, подчеркнула Екатерина Краснова. Например: «Он, воистину, был талантливым музыкантом». Обычно слово «воистину» в таком контексте интонационно отделяется от остального предложения и выражает полную уверенность в достоверности сказанного, добавила Анастасия Дьяконова. «В роли вводного слова "воистину" бывает реже, чем в роли полноценного члена предложения», — отметила она.

Также после слова «воистину» можно поставить запятую, если оно находится в начале предложения и отделяется долгой паузой от последующей фразы, рассказала Татьяна Воронцова. Например: «Воистину, это была пища богов».

«А можно и не ставить. Поскольку это слово редкое, знаки препинания при нем часто ставятся вариативно, на усмотрение автора», — заключила профессиональный репетитор по русскому языку и литературе.

Тест на правописание слова «воистину»

Попробуйте проверить себя и выбрать правильный вариант написания и расстановки запятых.

I Как правильно написать слово «воистину» в этом предложении: «Однако порой дым рассеивался, и тогда моему изумленному и завороженному взору открывались … поразительные ретроспективы»:

Во-истину Во истину Воистину

II Назовите предложение, в котором слово «воистину» написано с ошибкой:

Во истину так Воистину так

III Нужно ли отделять слово «воистину» запятой в этом предложении: «Воистину она была отличной певицей»?

Да, перед словом «она» Нет.

IV Назовите предложение, в котором слово «воистину» выделено запятыми верно:

Воистину, воскресе! Воистину, с ним не поспорить. Воистину, правда.