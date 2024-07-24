Как Красная армия взломала немецкую оборонительную линию «Пантера»

24 июля – важная дата в истории Великой Отечественной войны. 80 лет назад началась Нарвская наступательная операция. В результате были освобождены Ивангород и Нарва. Детали рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Стурова.

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Деревня Карлово Ленинградской области – братское захоронение советских воинов, и здесь десятки фамилий. Сколько солдат Красной армии погибло, освобождая Ивангород и Нарву, неизвестно до сих пор. По разным оценкам, от 20 до 100 тысяч человек.

Карлово находится на въезде в Ивангород, где каждый кусок земли когда-то прорвали орудия. В семи километрах отсюда начиналась немецкая оборонительная линия «Пантера». Она тянулась на 175 километров, в том числе вдоль реки, которая разделяла Ивангород и Нарву. Ее немцы считали восточным рубежом Германии. В феврале 1944-го советские войска уже пытались штурмовать рубеж, но тогда «Пантера» осталась неприступной.

«В чем успех для немцев обороны Нарвы – вы большую часть войск концентрируете на очень узком участке фронта, еще поддерживая его фортификационными оборонительными сооружениями, которые Красной армии было, форсируя реку, брать сложно. Тем более, что Красная армия прошла с боями еще начиная с 18 января», – уточнил кандидат исторических наук Евгений Гурьев.



Но уже к лету расстановка сил поменялась: навстречу немецкой «Пантере» шла Красная армия с артиллерией, которая за раз выпускала 100 тысяч снарядов, к тому же с воздушной поддержкой.

«Когда штурмовики появлялись над полем боя, то они показывали, где находятся немецкие огневые средства. Как правило, либо с танка давали очередь трассирующими пулями из пулемета. Такие пунктиры светящиеся летели и показывали, где эта цель, либо же в направлении цели выпускали светящиеся сигнальные ракеты», – отметил писатель, директор Военного музея Карельского перешейка и музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Баир Иринчеев.



25 июля 1944-го был освобожден Ивангород, 26-го – Нарва. Две крепости XV века – русская и шведская – были почти полностью уничтожены, а сегодня снова смотрят друг на друга. На месте, где стояли орудия, теперь смотровые площадки.