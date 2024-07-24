Состояние «отсутствия разума»: в чем секрет техники самураев «мусин»

Чувство страха помогает человеку адекватно реагировать на опасность и активизировать ресурсы для самосохранения. Учёные установили, что в мозге есть миндалевидное тело – амигдала, которое отвечает за страх и другие эмоции. Позже было доказано, что амигдалу можно держать под контролем. Нейрофизиолог Джон Арден уверен – существуют специальные методики, благодаря которым получиться с лёгкостью если не избавиться от страха, то, наверняка, уменьшить его. Вероятно, ими хорошо владели японские самураи, которые входили в состояние «отсутствия разума».

У страха глаза велики

Далеко не каждый житель планеты готов к рукопашному бою. И дело вовсе не в отсутствии мастерства. Главная причина – это страх. Специалисты утверждают – перед тем, как принять бой, нужно провести «психологическую работу». Так, профессиональным спортсменам нужно обязательно перейти от негативного внутреннего состояния к позитивному, вжиться в образ идеального бойца и отстраниться от текущей боевой ситуации. Фактически, всё сводится к тому, чтобы на короткий период боя усилить позитивные эмоции.

Этот феномен получил название «радость боя». Данная методика была хорошо известна с древности и ей активно пользовались воины многих народов. Различался лишь пример для подражания. Древние славяне, викинги, индейцы выбирали тотемное животное, повадки которого и старались копировать при сражении.

Новое – хорошо забытое старое

«Радостью боя» вдохновился психолог, публицист, обладатель чёрного пояса по нескольким видам рукопашного боя и автор книг по боевым искусствам Анатолий Тарас. Он стал автором методики, чем-то напоминающей древнюю. Свою разработку он дополнил японской техникой «мусин», которая также называется «отсутствие разума». Её использовали самураи, а суть заключается в том, чтобы добиться безэмоционального состояния – воин находится как бы вне ситуации, а его тело становится автоматом.

«Мусин» достигается, когда разум человека свободен от злости и ярости, страха или мыслей о самом себе. В таком состоянии в основу действий ложатся инстинкты, рефлексы и интуиция. Разум в этот момент продолжает работать, но на очень большой скорости и без направления или дальнейшего плана. По мнению психолога, на тренировки придётся потратить от 6 до 12 месяцев.

А Арден рекомендует бойцам не стараться контролировать абсолютно всё, так как мозг получит ложную тревогу из-за вероятных проблем, созданных воображением. Также не нужно откладывать неприятные дела на потом. Это повышает уровень тревожности, что, безусловно, скажется и на общем состоянии организма.