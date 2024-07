Как Никита Хрущев обещал показать Америке «кузькину мать»

Советского лидера Никиту Хрущева до сих пор помнят не только благодаря экстравагантным управленческим решениям, но и по хлестким фразочкам и эксцентричным выходкам. 65 лет назад он впервые пригрозил американцам «кузькиной матерью». Почему Никита Хрущев не лез за словом в карман, «Газете.Ru» рассказал историк Александр Черемин.

© Никита Хрущев во время пресс-конференции в Париже, 1960 год

Хрущев и кухонные дебаты

65 лет назад в Сокольниках открылась Американская национальная выставка. Для экспозиции были возведены несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома в натуральную величину — с «типичным американским» интерьером 1950-х годов и нетипично роскошной бытовой техникой.

Открывал выставку вице-президент США Ричард Никсон. Именно в Сокольниках прошли знаменитые «кухонные дебаты», во время которых Хрущев и Никсон спорили о преимуществах капитализма и социализма.

Эти дебаты запомнились современникам несколькими яркими фразами, которые Хрущев в свойственной ему манере отпустил в пылу спора.

«Никсон подробно рассказывал отцу о каждом экспонате, настойчиво демонстрировал, какие они, американцы, молодцы, насколько превзошли остальной мир. Отца его тон раздражал, и он, где удавалось, давал отпор. Беседа напоминала перебранку двух приятелей, не способных ни в чем сойтись, постоянно доказывающих свою «самость», — вспоминал потом сын Никиты Хрущева Сергей, почетный профессор Университета Брауна в США.



Хрущев распалялся — аргументов ему не хватало, но хотелось разоблачить «рекламу красочного фасада капиталистической Америки». Он напирал на то, что советская экономика ориентирована не на «ширпотреб и излишки», а на «первостепенно важные товары».

В конце концов, Хрущев разозлился и заявил, что пусть американцы живут при капитализме — но СССР «догонит Америку через семь лет», потому что «мы тоже не мух ноздрями бьем».

Мать Кузьмы

Тогда же Хрущев отпустил одну из самых известных своих фразочек:

«В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжкие последствия… Мы вам еще покажем кузькину мать!».



По одной из версий, американский переводчик затруднился передать смысл этой сугубо русской идиомы и перевел дословно: «Покажем вам мать Кузьмы» (Kuzma's mother). По другой — он все-таки передал смысл другими словами: «Мы вам еще покажем, что есть что!» (We will show you what is what!).

По утверждению Сергея Хрущева, эта фраза была сказана главой КПСС «чтобы поглумиться над переводчиками».

Американцы были в замешательстве: кто такая мать Кузьмы? Неужели более страшное оружие, нежели ядерная бомба или ракеты?

Хрущев, заметив недоумение гостей, посмеялся: «Что вы, переводчики, мучаетесь? Я всего лишь хочу сказать, что мы покажем Америке то, чего она никогда не видела!»

Повторил фразу про кузькину мать Хрущев еще не раз — на XXII съезде КПСС. А вот на заседании 15-й Генассамблеи ООН, когда Хрущев стучал ботинком по столу, он мать Кузьмы не вспоминал — вопреки расхожей легенде.

«Укайте, да оглядывайтесь»

Запомнили современники и другие резкие высказывания Никиты Сергеевича: например, в адрес канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

Инцидент был связан с пленением американского летчика Гари Пауэрса, чей самолет-разведчик U-2 сбили над территорией СССР в 1960 году. Аденауэр поддержал отказ США извиниться перед Москвой.

«Меня уже информировали, что канцлер Аденауэр прислал своих, недобитых нами под Сталинградом, которые шли в Советский Союз, в пределы его… у́кали. А там мы так как у́кнули их сразу, понимаете, на три метра в землю, понимаете, вогнали! Так что вы, господа, у́кайте, да оглядывайтесь! Мы вас не добили под Сталинградом, на Украине, в Белоруссии. Если вы будете у́кать против нас и будете опять готовить нападение, мы ТАК у́кнем, что больше не будешь у́кать!»



Хрущев бывал груб и в непубличных разговорах. Например, в 1963 году во время демонстрации перспективной бронетехники на полигоне в Кубинке первый секретарь заявил главнокомандующему ПВО маршалу авиации Владимиру Судцу:

«Вы не поняли преимущества этой системы, Вы потеряли перспективу развития этой техники, товарищ Судец, засуньте свой С-75 себе в жопу!»



Товарищ Судец пытался доказать бесперспективность другого зенитно-ракетного комплекса — 2К11 «Круг».

Известно и множество других анекдотических высказываний Хрущева: про художников-авангардистов, закапывание врага, дрозофил и «обратно пекеть» — про московскую жару. И многочисленные спорные политические решения, например — выращивание кукурузы и освоение целины. Но также и позитивные: массовое строительство жилья — хрущевок, десталинизация, сокращение вооружений. Наконец, Хрущев смог спасти мир от ядерной войны во время Карибского кризиса — противостояния с США на Кубе.

Шут Сталина из рабоче-крестьянской среды

Историк Александр Черемин в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил грубые манеры Хрущева его простым происхождением. Родился Хрущев в деревне Калиновка в Курской области и закончил церковно-приходскую школу.

«Воспитывался Хрущев в рабоче-крестьянской среде, там было много и мата, и различных выражений. У него образование было очень слабенькое, поэтому он часто даже слова произносил неправильно. Но потом он удачно попал в Москву, учился в академии вместе с супругой Сталина. Это дало ему возможность успешно делать карьеру, став любимчиком Сталина», — рассказал эксперт.



По его словам, Сталин любил шутовской образ «простачка Никиты», балагура и весельчака — особенно во время неформальных попоек на дачах.

Но при этом Хрущев вовсе не был простым шутом — напротив, он был очень сильным организатором, успешно строил партийную карьеру на Украине и в Москве. А в семье Никита Сергеевич и вовсе вел себя иначе — никогда не был груб, «прививал детям тягу к культуре и науке». В то же время с подчиненными по службе, на заседаниях политбюро и во время публичных выступлений, по словам историка, Хрущев проявлял себя как жесткий и принципиальный лидер.

«Это был очень сильный, хитрый человек, потому что достичь таких высот, тем более во времена Сталина, — для этого надо было обладать природной хитростью», — отметил Черемин.



По его словам, после смерти Сталина Хрущев смог убрать своих политических конкурентов и, возглавив государство, «лишился тормозов» — поэтому Никита Сергеевич и не скупился на хлесткие слова.

«У него начальное образование отсутствовало как таковое, он плохо во многом разбирался. Он даже какие-то предметы, связанные с космической и ракетной тематикой, не знал как назвать, и у него проскакивали слова, которые на самом деле просто отсутствуют в лексиконе. Ему хотелось показать, что он что-то знает, но на самом деле он очень много говорил глупостей. Использовал мат на заседаниях», — пояснил историк.



Кроме того, добавил Черемин, в 1940-х Хрущев выверял каждую публично произнесенную фразу у помощников, пользовался услугами редакторов. Но встав у руля государства, «обнаглел и подумал, что он гениален во всех отношениях — а ему все вокруг пели дифирамбы».