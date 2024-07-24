«Рука смерти»: почему на севере Австралии купаются в колготках

Побережье северного австралийского штата Квинсленд — это настоящий курортный рай. Кого здесь только не встретишь у линии прибоя — красоток в бикини, семейные пары с детьми, мужественные серферы и… люди в колготках. Да, несмотря на жару, женщины и мужчины в нейлоновых колготках вовсе не редкость на пляжах севера Австралии. И эту странную моду легко объяснить.

Еще в XIX столетии, когда побережье Квинсленда было не курортом, а каторгой, здесь фиксировались необъяснимые случаи смерти в воде. Человек мог заплыть далеко от берега или стоять по пояс в воде — это не играло особой роли. Внезапно он терял сознание и умирал без видимой причины.

Медики определяли, что смерть наступила от остановки сердца и больше не могли сказать ничего конкретного. Местные ныряльщики рассказывали истории, что в воде человек может испытать резкую невыносимую боль, как будто к телу приложили раскаленный металл.

© Побережье Квинсленда называют раем для серферов

Сразу же становилось трудно дышать, а сердце начинало биться с невероятной скоростью. В таком состоянии без посторонней помощи выбраться на берег или залезь в лодку мог только очень сильный, тренированный человек. Но даже крепкие парни после этого приступа несколько дней страдали от боли, судорог и рвоты. Объяснения этому не мог дать никто.

Жители тропиков отлично знают, что в воде их подстерегает множество различных опасностей. Хищные и ядовитые рыбы, морские змеи и медузы, встречающиеся у побережья Квинсленда, были хорошо изучены и ни в одном из случаев смерти или приступа в воде замечены рядом с пострадавшим не были.

Аборигены ируканджи были уверены, что в воде живет злой невидимый демон, который может причинить невыносимую боль или убить на свое усмотрение. Белое население Квинсленда было настроено более реалистично и считало, что в воде пловца может атаковать некое миниатюрное существо, которое они называли «морская оса». Что оно из себя представляет и как выглядит сказать никто не мог.

В отдельных случаях на телах пострадавших находили странные следы ожогов, похожие на те, что оставляют ядовитые медузы. Но все выжившие после атаки неведомого существа уверяли, что не видели возле себя в воде ничего. Во второй половине XX века жуткие случаи на побережье Квинсленда существенно влияли на привлекательность курорта для туристов, но наука была бессильна перед неведомой опасностью.

Секрет был раскрыт в 1955 году, когда на одном из пляжей погиб пятилетний ребенок. Мальчик играл на мелководье и, вдруг, не издав ни звука, упал в воду. Когда родители подбежали к ребенку, тот был уже мертв. Биолог Гуго Флекер, работавший на берегу, сказал спасателям отгородить сетями место гибели ребенка и извлечь из воды все, что может задержать снасть.

© Хиронекс в ультрафиолетовом свете

Добычей доктора Флекера стали морские растения, креветки, мелкая рыба и несколько неопасных медуз. Под конец исследования, уже отчаявшийся что-то найти биолог наткнулся на маленькую и абсолютно прозрачную медузу, которую никогда ранее не видел. Гуго Флекер понял, что это и есть тот самый «демон ируканджи» или «морская оса». Перед ним на столе лежал типичный представитель отряда кубомедуз, которых принято называть «медуза-коробочка». Эти странные существа имеют не круглую и не куполоообразную форму, как другие медузы, а выглядят как кубик. С нижних углов этой «коробочки» свисали пучки щупалец.

От других своих родственников этот экземпляр отличался удивительной прозрачностью. Опущенная в аквариум медуза становилась практически невидимой и найти ее удалось только при помощи ультрафиолетовой лампы. Щупальца этого существа содержали стрекательные клетки — нематоциты, в которых и был заключен тот смертоносный яд, который вызывал мучительные ожоги и смерть.

© Хиронекс в колбе с водой

Новый вид медуз получил название «хиронекс», что переводится с греческого как «рука смерти». Смертельная доза яда этой медузы — 0.04 миллиграмма на килограмм массы человека, при этом одна особь среднего размера содержала столько яда, что можно было умертвить 60 физически крепких мужчин.

Даже мимолетное прикосновение к щупальцам хиронекса вызывает ужасную боль во всем теле, паралич дыхательных мышц и остановку сердца. Выжить могли лишь единицы — все пережившие контакт с медузой были крупными взрослыми мужчинами и отличными пловцами. Для ребенка, женщины или человека хрупкого телосложения, прикосновение к медузе означало гарантированную смерть.

В составе яда «морской осы» был обнаружен целый коктейль смертоносных для человека белков. Тут был тетрамин, парализующий нервные окончания, талассин, поражающий кровеносные сосуды и сердечную мышцу, и конгестин, вызывающий аллергический отек, и гипнотоксин, «выключающий» нервную систему. Даже если человек не погибал в первые же секунды после контакта от остановки, сердца, в воде он был практически обречен и быстро тонул.

Изучение смертоносного существа позволило сделать биологам еще несколько важных открытий. Как оказалось, 24 глаза хиронекса неплохо видят и даже различают цвета. К белому существо было равнодушно, черный видело хорошо, а от красного старалось держаться подальше. Тот факт, что медузы этого вида боятся красного цвета, навел ученых на мысль огородить пляжи ярко-красными сетями.

Но пришло время поговорить и о женских колготках, которые так популярны у пловцов побережья Квинсленда. Оказывается, хиронекс жалит не всегда. Клетки-анализаторы, расположенные на щупальцах, оповещают медузу о том, с живым объектом они столкнулись или нет. Если объект живой, то есть является потенциальной добычей, то срабатывали стрекательные клетки с ядом, если это был какой-то предмет, то нематоциты не срабатывали. Эту особенность хиронекса и взяли на вооружение дайверы, серферы, спасатели и просто любители морских ванн.

Прикоснувшись к нейлоновой ткани, хиронекс не реагировал на человека, распознав его как неживой объект. Именно поэтому спасатели Квинсленда, прежде чем войти в воду, натягивают две пары колготок — на ноги и, прорезав отверстие для головы, на верхнюю часть тела.

Австралийские компании тут же увидели в этом возможность заработать и наладили выпуск «стингер-сьютов» — специальных обтягивающих костюмов из нейлоновой ткани, закрывающих все тело. Но они не пользуются особым спросом, так как стоят более 100 долларов, то есть в 10 раз дороже, чем обходятся две пары дешевых колготок. В связи с этим в Квинсленде предпочитают специальной одежде обычные предметы женского гардероба и удивляются облачению пловцов в колготки на пляже только приезжие.

© Стингер-сьюты

Но почему в одних случаях щупальца медузы не оставляли следов, а в других покрывали тело человека ярко-красными линиями ожогов? Дело в том, что в обычном состоянии щупальца хиронекса очень короткие, не более 15 см в длину. Но во время охоты медуза расправляет их более чем на 3 метра! Столкнувшись с просто проплывающей мимо «морской осой», пловец получает смертельно опасный ожог в виде еле заметного красного пятнышка. А если человек попадает в «объятия» медузы, ищущей добычу, то тогда на его теле остаются те самые ужасные волнистые орнаменты.

К превеликому счастью, в морях, омывающих нашу страну, хиронекс не встречается. В зоне риска только купальщики Северной Австралии, Новой Гвинеи и Филиппинских островов. Несмотря на ограждения пляжей и хитрости с колготками, медузы ежегодно убивают до 100 человек. Так что если вы собираетесь на пляжи Квинсленда, то лучше запастись колготками, а еще лучше — выбрать пляжи других райских уголков нашей планеты.