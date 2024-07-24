Чем каракатицы оказались похожи на людей

Каракатицы, как и люди, оказались способны к ложным воспоминаниям, показал новый эксперимент. Открытие бросает вызов нашим представлениям о памяти и интеллекте этих морских беспозвоночных.

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Все знают, что каракатицы обладают впечатляющими когнитивными способностями. Они могут решать сложные задачи, запоминать события в деталях. Однако до сих пор не было известно, как именно их мозг хранит и воспроизводит воспоминания.

В новом исследовании ученые попытались выяснить, формируются ли воспоминания у каракатиц как единое целое или же собираются из отдельных фрагментов, как это происходит у людей. Для этого они разработали эксперимент, в котором каракатицы должны были запомнить содержимое различных контейнеров.

Оказалось, что каракатицы действительно могут ошибаться, путая похожие воспоминания. Они выбирали пустой контейнер, если ранее видели его рядом с полным, даже если при этом не было никаких запахов. Однако, если в эксперименте присутствовал запах пищи, каракатицы меньше ошибались.

«Что удивительно, склонность к формированию ложных воспоминаний различается у разных особей. Некоторые, казалось, не были подвержены обманчивым воспоминаниям, в то время как другие действительно формировали ложные воспоминания. Это явление часто встречается у нашего собственного вида, где эта восприимчивость варьируется между людьми», – сказала Кристин Жозе-Альвес из университета Кан-Нормандия во Франции.



Это открытие свидетельствует о том, что у каракатиц могут быть процессы, схожие с человеческой реконструкцией памяти. Удивительное сходство между двумя совершенно разными видами животных помогает лучше понять, как работает человеческий мозг. Исследование открывает новые горизонты в изучении интеллекта и памяти животных. Оно показывает, что даже у таких далеких от человека существ, как каракатицы, могут быть удивительные когнитивные способности.

Исследование опубликовано в журнале iScience.

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