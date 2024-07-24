Почему на Олимпиаде в Париже выступят 105 атлетов, пойманных на допинге

На предстоящих Олимпийских играх в Париже, по предварительным данным, выступят около 11 тыс. спортсменов. Но по меньшей мере 105 из них ранее были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Этот список может расшириться, учитывая, что заявка участников обновляется до самого старта Игр 26 июля. Среди ранее уличённых в применении допинга есть чемпионы и призёры Олимпиад и чемпионатов мира.

Гора нарушений

Вопрос допуска на Олимпийские игры атлетов, отбывших наказание за допинг, давно является предметом обсуждений в спортивном сообществе. В 2011 году Международный олимпийский комитет (МОК) предпринимал попытку отстранить таких спортсменов от участия в Играх, однако не получил поддержку со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS). Тогда президент МОК Томас Бах заявил, что намерен сделать всё возможное, чтобы изменить существующие правила в отношении будущего допуска пойманных на допинге спортсменов.

«Это не конец истории. Мы пытаемся убедить все заинтересованные стороны и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) принять правило, поддерживающее эту цель. Мы занимаем позицию, основанную на принципах морали, и постараемся, чтобы она стала легитимной и с юридической точки зрения», – приводит слова Баха Associated Press.



Однако за последние 13 лет мало что изменилось. Бах пытался добиться пожизненного отстранения от Олимпиад спортсменов, ранее дисквалифицированных за допинг, но это противоречило правам человека. Впоследствии позиция главы МОК по этому вопросу смягчилась. За те или иные нарушения антидопинговых правил предусмотрены определённые наказания, отбыв которые, атлеты могут вернуться на мировую спортивную арену.

Бездопинговая утопия

«Спортсмены имеют право реабилитироваться в той или иной форме. Конечно, мы хотим видеть Олимпиаду без допинга. Мы работаем в этом направлении, поэтому создали отдельный орган, отвечающий за проведение независимого допинг-тестирования. В период с марта по июнь было проведено около 80 тыс. тестов. Это внушительное число», – отметил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Согласно антидопинговой базе данных, наибольшее количество ранее уличённых в применении допинга олимпийцев зафиксировано в сборных Бразилии (12 человек), Италии (7), Украины (6) и США (6). Но такие спортсмены есть и в других командах. К примеру, за сборную Великобритании планирует выступить бегун Чиджинду Уджа. Положительная допинг-проба легкоатлета на Олимпийских играх 2021 года лишила его команду серебряных медалей в эстафете 4х100 м. Всего на токийских Играх на допинге попались 29 атлетов.

В серой зоне

На деле атлетов с сомнительной допинговой историей на Олимпиаде может оказаться гораздо больше. Вспомнить хотя бы небезызвестную четырёхкратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике из США Симону Байлз. В 2016 году хакеры взломали базу данных ВАДА и выяснили, что в четырёх допинг-тестах Байлз был обнаружен психостимулятор метилфенидат. В США заявили, что гимнастка использует препарат по терапевтическому разрешению из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности, и дисквалификации не последовало. Все золотые медали Байлз выиграла именно на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Теперь Симона выступит в Париже.

Ещё одно спорное дело связано с двукратной олимпийской чемпионкой по тхэквондо британкой Джейд Джонс. В конце 2023 года спортсменка отказалась сдавать допинг-тест сотруднику соответствующей службы из-за обезвоживания в результате весогонки. Таким образом, Джейд нарушила антидопинговые правила и должна была понести наказание. Позже тхэквондистка сдала чистую пробу. Юристы предоставили заключения психиатров, подтвердивших, что Джонс могла быть в нестабильном психологическом состоянии из-за процесса весогонки. В итоге Джейд оправдали, и она отправится на ОИ-2024.

Также вспоминается и история китайских пловцов, массово попавшихся на допинге и избежавших наказания по результатам расследования. Не все случаи применения допинга спортсменами обнародованы и доступны общественности, поэтому точного количества таких атлетов на предстоящей Олимпиаде мы не знаем.

Для сравнения: на Олимпиаде 2016 года выступали около 120 спортсменов с допинговым прошлым. 31 из них стал медалистом Игр в Рио-де-Жанейро. В их число вошла россиянка Юлия Ефимова, дисквалифицированная на 16 месяцев, в период с 2013 по 2015 год, за обнаруженное в пробе вещество из класса анаболических стероидов. В Рио Юлия завоевала две серебряные медали, а пройти отбор на Игры во Франции не смогла. Среди 15 российских спортсменов, отобравшихся в Париж в нейтральном статусе, уличённых в допинге нет. А вопрос чистоты соревнований по-прежнему остаётся открытым.