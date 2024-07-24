«Белые медведи»: какие зеки в ГУЛАГе смогли запугать воров в законе

Лагерная система СССР базировалась на двух основных кастах заключенных: ворах в законе и ссученных. Первые жили по уголовным «понятиям», сложившимся за годы и десятилетия. Вторые же — сотрудничали с администрацией и властями, за что удостаивались презрения воров в законе. Но после Великой Отечественной войны появилась третья категория зеков, не вписывающаяся в традиционную систему.

Польские воры

Традиционный уклад стал меняться в 1940 году, когда в советские тюрьмы массово хлынули заключенные из новоприсоединенных регионов: Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии. Впрочем, в национальных тонкостях бывалые зеки не особенно разбирались, поэтому всех пришлых прозвали «Польскими ворами». Те же, будучи выдернуты из привычной среды и столкнувшись с новыми порядками и гегемонами, стали формировать своеобразную оппозицию. Конфликт между старыми и новыми ворами в законе разгорался нешуточный.

«Белые медведи»

Впрочем, вскоре появилась еще одна сила. За годы Великой Отечественной на фронте побывал почти миллион заключенных. Часть уцелевших в мирное время вернулась в ГУЛАГ, где чувствовала себя более привычно. Но «законники» отказались признать «фронтовиков», считая их «ссученными» — ведь те, приняв участие в войне, фактически сотрудничали с властями. Бывшие военные же видели себя особой кастой, желающей жить по собственным устоям.

«Белые медведи» или «подпоясанные ломом», как прозвали «фронтовиков», оказались серьезными противниками, попытавшимися перетянуть на свою сторону всех недовольных старыми порядками. С ними объединились вышеупомянутые «Польские воры», частично их поддержали и «ссученные», ведь по мнению воров в законе «подпоясанные ломом» и сами были «суками». В 1947 году в лагерях вспыхнули так называемые «сучьи войны».

Сучьи войны

Неправильно было бы говорить, что это была борьба «законников» против «ссученных» или «фронтовиков» против воров в законе. Это была в целом война за власть в системе лагерей, за передел влияния, за изменение понятий и т.д. Как во время Гражданской войны, в СССР существовало множество группировок, переходивших с одной стороны на другую или отстаивавших собственные интересы.

«Белые медведи» были здесь особой силой. Закаленные в боях, прошедшие войну, действовавшие слаженно, с четкой армейской субординацией они устанавливали свои порядки, создавали огромные конспиративные сети в зонах и на воле. Поначалу лагерная администрация активно использовала их для слома воровских устоев. Но «подпоясанные ломом» изначально были обречены. Их было меньше, да и власти, поняв, какого «джина» могут выпустить из бутылки, постепенно перестали поддерживать «Белых медведей».

К началу 60-х сучьи войны фактически сошли на нет — в лагеря вернулся былой порядок, а конфликты начали разгораться уже внутри касты воров в законе. Обычным явлением стали чистки рядов самих «законников» и борьба между представителями старых и новых понятий. Впрочем, это уже другая история…