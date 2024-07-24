«Кринж»: что значит это слово на молодежном сленге

Язык подростков старшему поколению часто кажется странным и непонятным. В современном молодежном сленге много заимствованных из английского языка выражений, которые обрели новое значение благодаря мемам и соцсетям. «‎Лента.ру» рассказывает, что означает слово «кринж»‎, в каких ситуациях его можно использовать.

© Кадр из фильма «Наполеон Динамит»

Что такое кринж в молодежном сленге

Кринж — это пришедшее из английского языка слово, которое в современном сленге означает нечто неприятное, вызывающее чувство отвращения или стыда. Триггером может быть что угодно: от неудачной шутки до странного поступка. Также это синоним выражения «испанский стыд», которое употребляется, когда кто-то испытывает чувство неловкости и стыда за поступки и действия, совершаемые другими людьми. Например, когда в прямом эфире возникают конфузы и неоднозначные ситуации, а дискомфорт при этом испытывает зритель.

Слово cringe в переводе с английского языка означает «съеживаться», «сконфузиться», «смущаться» или «коробить»



В русском языке существует аналог — слово «кукож» (однокоренное — «скукожиться», то есть съежиться, сделаться маленьким), который в шутку называют «русским народным» или «скрепным» кринжем.

Кринж: история возникновения, значение

Откуда пришло слово

Изначально в русскоязычном сегменте интернета слово «кринж» использовалось геймерами в качестве реакции на неоднозначные или неправильные действия членов команды. Затем слово перекочевало к стримерам и летсплеерам.

Что означает слово

Сегодня это слово используется повсеместно и не только в социальных сетях, достаточно сказать «словил кринжа», чтобы лаконично и точно выразить свое отношение к чему-либо возмутительному или отталкивающему.

К примеру, кринжем могут назвать:

видео в интернете, в котором человек ведет себя смешно, но при этом глупо и неуместно;

мем, который вызывает недоумение или раздражение;

внешний облик или стиль одежды, которые не соответствуют общепринятым представлениям о норме.

На неадекватное поведение, нелепый костюм или бестолковый ролик в интернете можно отреагировать фразой «ну и кринж»



Производные от слова «кринж»

Слово «кринж», в отличие от более модного варианта «кринге», склоняется, также от него образовались другие части речи, которые можно употреблять в зависимости от ситуации.

Кринжовый, кринжеватый — противный, стыдный, отвратительный. Например: «Мне не хотелось надевать этот кринжовый свитер, но мама настояла».

— противный, стыдный, отвратительный. Например: «Мне не хотелось надевать этот кринжовый свитер, но мама настояла». Кринжево, кринжово — с холодком по коже, неприятно. Например: «Все катались по полу от смеха, а мне стало кринжово от его шутки, но я не подал виду».

— с холодком по коже, неприятно. Например: «Все катались по полу от смеха, а мне стало кринжово от его шутки, но я не подал виду». Кринжевать — испытывать стыд и отторжение. Например: «Я заметил, что ты кринжуешь в этой ситуации. Все в порядке?»

— испытывать стыд и отторжение. Например: «Я заметил, что ты кринжуешь в этой ситуации. Все в порядке?» Кринжатина — нечто вопиющее, нелепое или странное. Например: «Наш выпускной под утро превратился в такую кринжатину, что захотелось закрыть глаза и уйти».

Когда использовать слово «кринж»

Причины, по которым определенные ситуации или поведение могут вызывать у людей чувство стыда за действия другого человека, разнообразны и субъективны. Вот некоторые из них.

Несоответствие общепринятым нормам и ожиданиям

Когда человек видит или слышит что-то, что не соответствует его представлениям о том, как должно быть, это может вызвать у него чувство кринжа. Если кто-то ведет себя слишком громко или вызывающе в общественном месте, это может показаться странным и неприятным окружающим. Например, так некоторые пассажиры воспринимают выступления в вагонах метро.

Нелепость и абсурдность

Некоторые ситуации или действия могут идти вразрез с логикой и здравым смыслом. Например, известный спортсмен начинает вести себя на публике странно, делает шокирующие заявления и рушит свой имидж.

Неуместность и несвоевременность

Если что-то происходит в неподходящее время или в неподходящем месте, это также может вызвать кринж. Например, если на серьезном мероприятии кто-то начинает шутить или смеяться, это может вызвать недоумение у окружающих.

Нарушение личных границ

Некоторые люди могут испытывать кринж, когда кто-то нарушает их личные границы или делает что-то неприемлемое. Например, преследование, навязчивость, желание большей близости и неуместные комментарии в связи с этим могут вызвать чувство дискомфорта у собеседника.

Негативные эмоции

Иногда кринж может быть связан с негативными эмоциями, такими как страх, отвращение или стыд. Эти чувства могут вызвать просмотр страшного фильма или встреча с неприятным человеком.

Культурные различия

В разных культурах существуют свои нормы и ценности. Поэтому то, что считается нормальным в одной культуре, может вызывать кринж в другой. Например, поднятый вверх большой палец, в нашей стране выражающий одобрение, в странах Ближнего Востока обретает неприличный смысл.

Индивидуальные особенности восприятия

У каждого человека есть свои собственные представления о том, что является нормальным и приемлемым. Поэтому одна и та же ситуация может вызывать разные реакции у разных людей.

Например, средний палец — неприличный жест и фаллический символ, в мире взрослых людей означающий жесткое требование оставить в покое, современные дети перевели из категории грубых и, как и матерные слова, активно используют в повседневном нейтральном общении. Будучи свидетелями такого взаимодействия взрослые могут испытать испанский стыд.

Кринж в культуре

Кино

В 1990-х в кинематографе появился жанр кринж-комедии, герои которых оказываются в максимально неловких ситуациях. Один из самых известных примеров — американский телесериал «Офис», который повествует о повседневной жизни «белых воротничков», их запутанных отношениях между собой и с начальником, а также самых разнообразных неуклюжих ситуациях на работе. Многие сцены из этого сериала вызывают чувство смущения у зрителей.

Еще один пример кринж-комедии — фильм «Наполеон Динамит», рассказывающий историю необычного и неловкого подростка Наполеона и его странных приключений в школе и дома. Весь юмор комедии строится на бытовых ситуациях и несуразности главного героя, над которым даже смеяться неловко.

Премии

Для премии RU TV телеграм-канал «Звездач» придумал свои номинации для артистов, среди которых оказался и «Кринж года». Финалистами рэпер Гуф, балерина Анастасия Волочкова и блогер и телеведущая Виктория Боня.

А во время вручения премии «Прорыв года 2024» журнала Moda Topical Ольга Бузова Анастасии Ивлеевой победу в номинации «Кринж года».