Космонавт рассказал, что делать при встрече с инопланетянином

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев порекомендовал при встрече с инопланетянином сразу записывать все на видео, чтобы при любых итогах встречи ученым было что изучать.

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"Про инопланетян, на самом деле, мы ждем (встречи - Прим. "РГ"). Потому что люди смотрят РЕН ТВ и потом мне рассказывают, что там их видели. Вы, на самом деле, все готовы уже встретиться с инопланетянами. Во-первых, у вас есть у каждого смартфон, поэтому первое, что нужно делать, это, конечно, сразу сделать селфи. И потом поставить на видео, чтобы съемки были, чтобы было понятно, что потом делать, если от вас ничего не останется", - сказал Артемьев во время своего выступления на Фестивале новых медиа.

Он отметил, что первая заповедь и космонавтов, и других профессий, которые связаны с риском, - это сделать репортаж, чтобы другие люди поняли, что делать дальше с этими инопланетянами, с какой-то непонятной ситуацией.

"Поэтому держите смартфон заряженным, чтобы Power Bank был и чтобы память была на телефоне… Мы это ждем, и, к сожалению, еще пока этой встречи не произошло", - сказал он.

Справка "РГ"

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