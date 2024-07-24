Какими экстремальными навыками овладевали кинозвезды ради ролей

Актерское мастерство — это гораздо больше, чем просто произносить реплики и передавать эмоции. Убедить зрителей, что перед ними действительно герой или злодей, а не просто тот, кто отрабатывает многомиллионный гонорар, гораздо сложнее.

© BigPicture.ru

Чтобы вжиться в роль, актеры готовы на многое: набирают и теряют вес, учат иностранные языки, получают новые профессиональные навыки вроде езды на лошади, стрельбы из пистолета или игры на музыкальном инструменте. Есть и такие, кто приобретает гораздо более экстремальные навыки. И хотя в подавляющем большинстве случаев в этом нет никакой необходимости, все то же самое могли выполнить дублеры или каскадеры, но от повышения градуса подлинности фильм в целом значительно выигрывал.

Том Круз научился задерживать дыхание на шесть минут — «Миссия невыполнима: Племя изгоев»

Ожидание очередного фильма «Миссия невыполнима» — это, по сути, каждый раз попытка угадать, какой опасный для жизни трюк Том Круз разучит для новой серии. Он взбирался на небоскреб, летал, зацепившись за вертолет, прыгал без парашюта, ездил на мотоцикле по встречке… Но самый впечатляющий и тем не менее недооцененный навык — тот, что он приобрел для пятой части франшизы.

Для финальной подводной сцены Том Круз два месяца занимался со специалистом по фридайвингу. И хотя актер пару раз отключался под водой, но все же овладел дыхательными практиками, позволившими ему задержать в фильме дыхание на шесть минут.

Сигурни Уивер научилась взаимодействовать с гориллами — «Гориллы в тумане»

Сигурни Уивер больше известна ролями в фантастике вроде «Чужого», «Охотников за привидениями» и «Аватаре», но в ее биографии есть фильм, стоящий отдельно. В 1988 году она снялась в байопике Дайан Фосси, исследовательницы дикой природы.

По сюжету Уивер предстояло работать с гориллами, и она подошла к вопросу серьезно. Чтобы приматы чувствовали себя комфортно с ней на съемочной площадке, Сигурни несколько месяцев училась их повадкам, походке и языку жестов, на котором они общаются между собой. За эту роль Сигурни Уивер была номинирована на «Оскар».

Джозеф Гордон-Левитт научился ходить по канату — «Прогулка»

Чтобы сыграть главную роль в фильме о знаменитом канатоходце Филиппе Пети и его знаменитом переходе между башнями-близнецами в Нью-Йорке на высоте 400 метров, Джозеф Гордон-Левитт занимался с самим Филиппом Пети. Канатоходец научил актера не только балансировать, но и жонглировать, а также передвигаться по канату на цыпочках. Так что по канату в фильме актер ходил сам, без дублеров или каскадеров.

Хотя высота, на которой подвешен канат, само собой, — плод компьютерной графики. Вот как это выглядело

Мишель Пфайффер научилась обращаться с кнутом — «Бэтмен возвращается»

Для роли Женщины-Кошки в «Бэтмене» Тима Бертона Мишель Пфайффер сосредоточилась на одном умении Селины Кейл — обращении с хлыстом. По словам Энтони де Лонги, постановщика трюков в фильме, актриса так виртуозно владела кнутом, что на съемочной площадке не просто выполняла отрепетированные движения, но и импровизировала. Многое из этого вошло в картину.

Стоит восхититься выбором актрисы. Это куда полезнее, чем если бы она играла с клубком или, скажем, лизала себе хвост.

Джон Красински научился пробираться через горящее здание — «13 часов: Тайные солдаты Бенгази»

В последние годы карьера Джона Красински идет в гору: из Джима из «Офиса» он превратился в известного режиссера и актера, доказавшего, что он хорош не только в жанре комедии.

Разумеется, за всем этим стоит напряженная работа. Так, для подготовки к роли в боевике «13 часов: Тайные солдаты Бенгази» актер не только проводил бесчисленные часы в тренажерном зале, чтобы добиться физической формы, как у солдата, но еще и научился обращаться с разными видами оружия, прошел тактическую подготовку и, что самое странное, одолел спецкурс «морских котиков».

Дженнифер Лоуренс научилась свежевать белок — «Зимняя кость»

За роль подростка из неблагополучной семьи тогда еще начинающую актрису Дженнифер Лоуренс номинировали на «Оскар». Киноакадемию подкупило, как глубоко она вжилась в роль своей героини Ри Долли. Действительно, во время подготовки к съемкам Лоуренс научилась множеству вещей, но самым странным, как она сама рассказывала, было научиться освежевать белку, а потом и приготовить ее.

В фильме героиня Лоуренс делает это голыми руками. Актриса признавалась в интервью, что, увидев впервые процесс приготовления белки, она заплакала и выбежала из комнаты, где шел мастер-класс.

Дэниэл Дэй-Льюис вел жизнь индейца — «Последний из могикан»

В принципе, весь этот список можно было бы составить исключительно из навыков Дэниэла Дэй-Льюиса, которые он приобретал для своих ролей: например, выучил чешский для «Невыносимой легкости бытия» или овладевал боксом для «Боксера».

Но для роли Соколиного Глаза в «Последнем из могикан» актер переплюнул сам себя. Перед началом съемок Дэй-Льюис провел месяц в лесу, где научился строить каноэ, выслеживать животных и снимать с них шкуру, сражаться с томагавком, он даже практиковался в стрельбе и перезарядке кремневого пистолета. Актер так погрузился в роль, что стал носить с собой пистолет везде, куда бы ни пошел.

Рут Уилсон научилась кастрировать овец — «Темная река»

Чтобы сыграть девушку, выросшую на ферме, главная актриса Рут Уилсон пошла работать на привычное для ее героини место. Почти за месяц работы на ферме в Йоркшире Уилсон научилась стричь овец, обрезать им хвосты и копыта, чистить стойла и задавать корм.

Но самым экзотичным навыком оказалась кастрация ягнят. По словам актрисы, хотя она и поняла, что фермерская жизнь не ее призвание, но во время съемок чувствовала себя уверенно.

Джон Дэвид Вашингтон научился разговаривать задом наперед — «Довод»

Во многих сценах в «Доводе» изображены люди, движущиеся назад во времени. Так как Нолан ко всему подходит основательно, актерам пришлось научиться двигаться в обратном направлении, чтобы эти сцены можно было снимать настолько реалистично, насколько это вообще возможно.

Джон Дэвид Вашингтон рассказал в интервью, что для роли он учился «ходить, говорить, драться, бегать, блокировать и наносить удары задом наперед», так как Нолан хотел снять фильм с минимальным использованием компьютерной графики.