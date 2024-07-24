Операция «Туман»: как СМЕРШ играл с абвером в «убийство Сталина»

В конце сентября 1944 года под Москвой в эфир вышла радиостанция с позывным «No350». Сигналы азбуки Морзе выбивала 21-летняя шпионка фашисткой Германии Лидия Шилова (в девичестве Адамчик). Закончив передачу сведений, молодая женщина передала шифроблоконот и наушники офицерам НКВД и СМЕРШа. Так началась операция «Туман» – радиоигра советских спецслужб с абвером в «убийство Сталина».

Хорошо придуманная жизнь

В сентябре 1943 года советский дезертир Пётр Таврин, находясь в Берлине, получил задание убить Иосифа Сталина. Для выполнения поставленной цели матёрому рецидивисту, который превратился в инженера Политова, сделали косметическую операцию, а в качестве радистки к нему приставили Лидию Адамчик.

Разработчики операции хорошо постарались. Предварительно Таврин получил подлинные ордена и медали, в том числе звезду Героя Советского Союза, более 430 тысяч рублей советских денег, 116 печатей, оружие и боеприпасы.

За линией фронта Пётр и Лидия оказались 5 сентября 1944 года, но осуществить задуманное им так и не удалось. Они угодили в руки контрразведчиков, после чего сразу же решили сотрудничать с советской стороной.

Игра на опережение

Таврин и Шилова на протяжении нескольких месяцев поддерживали связь с Берлином, отправляя им продиктованные контрразведчиками сообщения (например, как продвигается работа по достижению цели – ликвидация Иосифа Виссарионовича). Немцы же интересовались, как шпионы обустроились в Москве, какое в настоящий момент отношение советского рубля к чешской кроне, что происходит в Кремле. В ответ никакой ценной информации советской стороне получить не удалось.

Последнюю радиограмму Шилова отправила 9 апреля 1945 года, но она осталась без ответа. После войны конспиративную квартиру, в которой обитали немецкие шпионы, решили сохранить, так как существовала надежда – на неё ещё могут выйти вражеские разведчики. Однако никто там так и не появился.

1 февраля 1952 года Таврин и Шилова были приговорены к высшей мере наказания. Расстреляли же участников радиоигры «Туман» уже в следующем году.