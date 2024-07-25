Как физики пытались найти следы путешественников во времени

Физики, вдохновленные экспериментом знаменитого теоретика Стивена Хокинга, попытались найти в Сети следы путешественников во времени. Для этого они использовали события, о которых было бы сложно узнать без доступа к информации из будущего.

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В 2009 году Стивен Хокинг провел необычный эксперимент: он разослал приглашения на вечеринку, которая уже прошла. Ученый надеялся привлечь путешественников во времени, которые могли бы получить приглашение в будущем. Само собой, на вечеринку никто не явился, но сам эксперимент вдохновил других ученых на изобретение более точных методов, позволяющих засечь путешественников во времени.

Одна группа физиков решила искать следы таких путешественников в интернете. Исследователи предположили, что люди из будущего могли бы использовать Сеть, чтобы поделиться своими знаниями о событиях, которые еще не произошли в нашем времени. Ученые сосредоточились на двух событиях, которые было бы трудно узнать без доступа к информации из будущего: открытие кометы ISON в 2012 году и выбор имени Франциск для нового папы Римского, которого в миру звали Хорхе Марио Бергольо.

Они проанализировали посты в различных социальных сетях и запросы в Google Trends, чтобы найти упоминания событий до их наступления, но поиски не увенчались успехом. Не удалось найти никаких упоминаний о комете ISON или папе Франциске до их появления в новостных лентах, пишет IFL Science.

Ученые предположили, что очевидным объяснением отсутствия результатов можно считать теоретическую невозможность путешествий во времени. Также путешественники во времени могли специально скрыть свое присутствие. В противном случае им просто не интересно общаться с людьми в прошлом. Третье объяснение самое экзотическое — информация о будущих событиях может находиться под защитой неизвестных физических законов.

В 2023 году исследователи из финского Университета Тампере объясняли, с чем связан запрет на путешествия во времени. Также «Наука» писала о том, как человек воспринимает время, и как это соотносится с реальностью.