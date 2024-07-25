Биография Адольфа Гитлера: невероятный взлет и бесславный финал

Адольф Гитлер — германский государственный и политический деятель австрийского происхождения, основоположник национал-социализма, фюрер Третьего рейха с 1933 года до своего самоубийства в 1945 году. Кем был человек, развязавший самую жестокую и разрушительную войну в истории человечества, чья фамилия во всем мире стала ругательством? Как отставной малограмотный ефрейтор завладел умами миллионов людей, создал тоталитарную диктатуру и устроил кровавую бойню в Европе? «Лента.ру» вспоминает биографию одного из самых мрачных и одиозных персонажей в мировой истории.

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Детство и молодость

Адольф Гитлер (Хитлер) родился 20 апреля 1889 года в городе Браунау (ныне Браунау-ам-Инн) в Австро-Венгрии в католической семье таможенного чиновника Алоиса Гитлера (до 1876 года — Шикльгрубер) и Клары Гитлер (в девичестве — Пельцль). Он был четвертым по счету ребенком, трое предыдущих умерли во младенчестве. Юный Адольф ненавидел учебу, из всех предметов интересовался только рисованием, историей, географией и физической культурой.

В 1905 году будущий фюрер бросил школу, не сдав выпускные экзамены и не получив аттестата зрелости, и на два года уехал к умирающей от рака матери в Линц. После переезда в столицу Австро-Венгрии в 1907 году Гитлер дважды неудачно пытался поступить в Венскую художественную академию (в этом же году его мать скончалась), потом жил в ночлежке, с трудом зарабатывая на жизнь продажей собственных акварелей и открыток.

В этот период времени происходит становление политических взглядов и культурных пристрастий молодого Гитлера



В Вене, несмотря на постоянную нехватку денег, он часто посещал оперу, особенно когда там давали произведения его любимого композитора Рихарда Вагнера. В столице Австро-Венгрии будущий германский фюрер проникся идеями пангерманизма, под влиянием которых сформировалось его собственное мировоззрение — агрессивный антисемитизм, антилиберализм, крайний национализм и ненависть к марксизму.

Служба в армии

В 1913 году Адольф Гитлер переехал в Мюнхен, поскольку не хотел служить в австро-венгерской армии вместе со славянами и евреями. Вскоре призывная комиссия в австрийском Зальцбурге, куда его принудительно доставили из Баварии, признала будущего лидера Третьего рейха негодным к военной службе, но с началом Первой мировой войны в 1914 году он с воодушевлением вступил добровольцем в Рейхсхеер, во 2-й Баварский резервный полк. Спустя месяц его перевели в 16-й резервный полк, где Гитлер получил должность посыльного при штабе и звание ефрейтора.

В октябре 1916 года во время первой битвы на Сомме на Западном фронте его тяжело ранили в левое бедро осколком гранаты. После нескольких месяцев лечения в госпитале в марте 1917 года ефрейтор Адольф Гитлер вернулся в строй. В октябре 1918 года во Фландрии во время газовой атаки временно потерял зрение и снова попал в госпиталь, где и встретил новость о капитуляции Германии и окончании Первой мировой войны.

После окончания курса лечения в ноябре 1918 года Гитлер сначала охранял лагеря с русскими и французскими военнопленными, затем занялся пропагандистской работой в войсках. До сих пор не выяснена его роль в событиях апреля-мая 1919 года, когда в Мюнхене была провозглашена Баварская советская республика. В октябре 1919 года Гитлер вступил в Немецкую рабочую партию (DAP), в которой вскоре благодаря своим незаурядным ораторским навыкам занял лидирующие позиции.

У истоков национал-социализма

Яркие патетические тирады Гитлера, обличающие унизительный для немцев Вер­саль­ский мир­ный до­го­во­р 1919 года и тяжелую ситуацию в Германии по­сле свер­же­ния кайзера, принесли партии популярность в стране, особенно среди бывших фронтовиков Первой мировой войны. В феврале 1920 года по предложению Гитлера Немецкая рабочая партия стала называться Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП).

С июля 1921 года Гитлер стал вождем (фюрером) НСДАП, после чего взял курс на единоличное управление партией, задвинув на вторые роли настоящих ее создателей — Антона Дрекслера и Карла Харрера. С этого времени началось постепенное формирование культа личности Гитлера сначала внутри партии, а затем — во всей стране.

После неудачного «пивного путча» в ноябре 1923 года, когда нацисты вместе с другими право-консервативными уличными движениями попытались захватить власть в Баварии и организовать поход на Берлин по примеру марша Муссолини на Рим в октябре 1922 года, Гитлер был арестован и осужден на пять лет за государственную измену, а НСДАП — запрещена. Во время восьмимесячного заключения (в декабре 1924 года его досрочно выпустили на свободу) в тюрьме Ландсберга Гитлер написал первый том книги «Майн кампф» («Моя борьба»). В ней он проповедовал идеи, ставшие основой нацистской идеологии: борьба с евреями и коммунистами, завоевание «нового жизненного пространства для германской нации» на востоке Европы, мировая гегемония Германии.

От австрийского гражданства Гитлер отказался еще в 1925 году, но гражданином Германии стал только в 1932 году.

В 1925 году НСДАП вновь разрешили, но всю вторую половину 1920-х годов, когда в Германии наступила долгожданная экономическая стабилизация, нацистская партия считалась маргинальной и не пользовалась большой популярностью. Однако Великая депрессия 1929-1933 годов больно ударила по германской экономике и привела к резкой политической поляризации германского общества.

Современный историк Илья Женин объясняет консолидацию различных социальных слоев страны вокруг НСДАП и ее успехи на парламентских выборах в начале 1930-х годов умелой популистской тактикой Адольфа Гитлера:

Разным категориям немецкого общества он говорил то, что от него хотели услышать. Рабочим будущий фюрер обещал сохранение прежних и введение новых социальных гарантий… Крупных собственников Гитлер уверял, что не допустит национализации их предприятий Илья Женин кандидат исторических наук



Как поясняет Женин, другие политические силы вроде социал-демократов и центристов в начале 1930-х годов стремительно теряли свою былую популярность на фоне массового обнищания населения и многомиллионной безработицы. Мировой экономический кризис стал катализатором острого политического кризиса в Германии, без которого нацисты вряд ли так быстро добились бы успеха.

Приход к власти

В массовом сознании до сих пор живуч исторический миф, что Гитлер в январе 1933 года пришел к власти в результате победы на парламентских выборах. На самом деле канцлером 30 января 1933 года Гитлера назначил президент Пауль фон Гинденбург в результате тайного сговора правящих кругов Веймарской республики.

Как поясняет историк Константин Залесский, правые консерваторы сделали ставку на нацистов, пытаясь использовать их в своих политических целях. Правые очень хотели опереться на массовую поддержку населения, которая имелась только у коммунистов и нацистов — последние им были идеологически ближе.

Национал-социалистов в первом правительстве Гитлера было только три человека: он сам в качестве канцлера, министр без портфеля Геринг и министр внутренних дел Фрик. До этого на парламентских выборах в июле 1932 года национал-социалисты получили 37 процентов голосов избирателей, а на новых выборах в ноябре 1932 года их результат снизился до 33 процентов, однако в рейхстаге их фракция по-прежнему оставалась крупнейшей, хотя и не имевшей конституционного большинства.

Популярная по сей день точка зрения о демократическом приходе Гитлера к власти основывается на итогах досрочных парламентских выборов 5 марта 1933 года, на которых НСДАП получила почти 43,9 процента голосов Илья Женин кандидат исторических наук



Воспользовавшись поджогом Рейхстага 27 февраля 1933 года, Гитлер на основании указов президента Пауля фон Гинденбурга от 28 февраля 1933 года «О защите народа и государства» и 24 марта 1933 года «О чрезвычайных полномочиях» получил чрезвычайные полномочия. Эти документы объявляли вне закона коммунистическую партию Германии и отменяли основные гражданские права и свободы.

После «ночи длинных ножей», когда 30 июня 1934 года Гитлер расправился с потенциальной оппозицией внутри НСДАП во главе с командиром штурмовых отрядов СА Эрнстом Ремом, нацистский режим в Германии заметно укрепился. Историк Константин Залесский считает, что сговор с генералами рейхсвера позволил Гитлеру летом 1934 года после ожидаемой смерти тяжелобольного главы государства Пауля фон Гинденбурга без всяких выборов и вопреки действующему законодательству совместить должности канцлера и президента, тем самым сосредоточив в своих руках неограниченную власть.

Это означало завершение первого этапа нацификации Германии, которая приняла системный и регулярный характер Константин Залесский историк



Во главе Третьего рейха

С середины 1930-х годов Адольф Гитлер приступил к реализации собственной социально-политической программы, сформулированной им в «Майн кампф», — строительство тоталитарной диктатуры Третьего рейха, запрет всех политических партий, общественных организаций и профсоюзов, кроме НСДАП и связанных с ней структур. В сентябре 1935 года в Германии приняли расовые Нюрнбергские законы, направленные против евреев.

В ноябре 1938 года Адольф Гитлер одобрил «Хрустальную ночь» — общегерманский еврейский погром, осуществленный членами СА, СС, Гитлерюгенда и прочими нацистскими активистами. Во время этих событий почти сто человек погибли, несколько сотен пострадали и около 30 тысяч евреев были арестованы и заключены в концентрационные лагеря Бухенвальд, Дахау и Заксенхаузен. Эта акция в преддверии Второй мировой войны стала репетицией будущего Холокоста.

В феврале 1938 года, воспользовавшись скандальным делом Фрича – Бломберга, Гитлер окончательно подмял под себя армию и устроил чистку ее командного состава. Взамен Военного министерства он создал Верховное командование вермахта, попутно отправив в отставку многих генералов-консерваторов, не разделявших его агрессивных экспансионистских внешнеполитических планов.

Существует еще один исторический миф, связанный с Адольфом Гитлером. Массовое строительство автомобильных дорог в Германии предусматривалось еще в 1932 году, чтобы обеспечить работой более шести миллионов безработных. С Гитлером все эти проекты и их воплощение связывало министерство народного просвещения и пропаганды, возглавляемое Йозефом Геббельсом.

Экономическая модель Третьего рейха не была чем-то выдающимся и вполне соответствовала духу времени: активное вмешательство государства в экономику с составлением четырехлетних планов развития. В чем-то она напоминала "Новый курс" Рузвельта в США, а в чем-то — сталинскую экономическую политику в СССР времен первых пятилеток Илья Женин кандидат исторических наук



Гитлеровское экономическое чудо, созданное президентом Рейхсбанка и министром экономики Третьего рейха Ялмаром Шахтом, было гигантским мыльным пузырем, когда огромный гособоронзаказ Германии покрывался краткосрочными обязательствами и не обеспечивался реальными деньгами. Как считает историк Илья Женин, если бы не Вторая мировая война, то германскую экономику мог ожидать серьезный кризис, подобный дефолту в России в августе 1998 года.

Война и крах

Адольф Гитлер считается главным виновником и инициатором Второй мировой войны. Трудно сказать, собирался ли он на самом деле устроить для Германии своеобразный «матч-реванш» за проигранную Первую мировую, но в любом случае его агрессивная экспансионистская политика привела к новому глобальному военному конфликту. «Я думаю, что Гитлер, определенно, хотел реванша, но он никак не ожидал той легкости и стремительности, с какой это произойдет», — убежден историк Илья Женин. Он напомнил, что

Гитлер с середины 1930-х годов сначала осторожно, а потом все более нагло прощупывал реакцию западных демократий



В 1935 году после плебисцита Третий рейх присоединил к себе Саарскую область, находившуюся до этого под управлением Лиги Наций. В том же 1935 году в нарушение Версальского мирного договора Германия вернулась к всеобщей воинской обязанности. В 1936 году Гитлер нарушил другой пункт Версальского мирного договора, введя германские войска в Рейнскую демилитаризованную зону. Потом по инициативе Гитлера были вмешательство нацистской Германии в гражданскую войну в Испании (1936-1939 годы), аншлюс Австрии (1938 год), агрессия против Чехословакии и ее последующий раздел (1938-1939 годы), а затем вторжение в Польшу (1939 год), ставшее спусковым крючком начала Второй мировой войны.

По мнению историка Александра Шубина, политику умиротворения Германии, проводившуюся в середине 1930-х годов западными державами, можно объяснить двумя главными причинами. Во-первых, итоги Первой мировой войны показали, что вооруженный конфликт такого масштаба приносит больше жертв, убытков и разрушений, чем полезных результатов. Поэтому никто на Западе не хотел снова повторять этот кровавый опыт.

Во-вторых, идея Гитлера о праве разделенного народа жить в границах одного государства вызывала определенное сочувствие среди правящих кругов Франции и Великобритании. Во многом этим объясняется тот факт, что их лидеры осенью 1938 года во время Судетского кризиса пошли на сговор с нацистской Германией.

Теперь мы знаем, что агрессоров таким образом не остановишь, но тогда это не было так очевидно Александр Шубин доктор исторических наук



В декабре 1940 года Адольф Гитлер утвердил план «Барбаросса», предусматривающий вторжение в Советский Союз, которое произошло в июне 1941 года. Гитлер лично санкционировал ведение преступных методов войны, массовые убийства мирных жителей, военнопленных и прочие зверства на оккупированных территориях других стран, особенно в СССР.

В январе 1942 года Гитлер утвердил план «окончательного решения» еврейского вопроса в Европе



Жертвами Холокоста — систематического преследования и уничтожения европейских евреев в Германии и на оккупированных германскими войсками территориях — стали приблизительно шесть миллионов человек (о точных цифрах безвозвратных потерь среди еврейского населения Европы в годы Второй мировой войны специалисты спорят до сих пор).

Политика Гитлера на фоне военных неудач Третьего рейха и его надвигающегося краха привела в июле 1944 года к военному заговору против него. Его участники планировали устранить фюрера, демонтировать нацистский режим и начать мирные переговоры с США и Великобританией. Однако покушение на Гитлера, осуществленное в его ставке «Вольфсшанце» 20 июля 1944 года, потерпело неудачу (Гитлер по случайности пострадал незначительно), его участники были арестованы и казнены.

30 апреля 1945 года, осознав неизбежность военного поражения Третьего рейха и краха нацистского режима, Адольф Гитлер вместе с женой Евой Браун покончил жизнь самоубийством в бункере имперской канцелярии в Берлине. В 1946 году международный военный трибунал в Нюрнберге признал Гитлера главным военным преступником нацистской Германии.