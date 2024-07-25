Как с помощью авторучки поймали неуловимого маньяка

Житель небольшого городка в Иркутской области более 20 лет безнаказанно нападал на женщин. Выйти на след маньяка было сложно: свои преступления он совершал рано утром или поздно вечером, и жертвы не всегда могли различить лицо насильника. Установить личность преступника помогли хитрость и простая авторучка. По случаю Дня сотрудника органов следствия «Газета.Ru» рассказывает подробности громкого уголовного дела.

© СК РФ по Иркутской области

Насильник или грабитель

Жители небольшого города Тулун в Иркутской области долгое время даже не догадывались, что у них на родине орудует маньяк. Жертвами насильника становились женщины разных возрастов и типажей, у многих из них злоумышленник отбирал деньги и украшения. Годами его преступления считали не связанными между собой эпизодами.

Когда в 2014 году сотрудники Следственного комитета стали активно изучать нераскрытые дела прошлых лет, они обнаружили детали, которые ранее оставались незамеченными.

«Мы изучали архивы Тулуна, смотрели дела по изнасилованиям и увидели, что в ряде из них есть совпадения по криминалистическим характеристикам», — рассказал «Газете.Ru» руководитель отдела криминалистики управления СКР по Иркутской области Иван Расторгуев.



По словам специалиста, оказалось, что преступник действовал примерно на одной территории, в пределах недостроенного роддома. Следователи стали искать предметы, изъятые у потерпевших, и провели сотни генетических экспертиз.

Во многих нераскрытых делах генотип преступника совпал. В январе 2018 года материалы объединили в одно производство. Началась охота на маньяка.

Никто не хотел вспоминать

Первое изнасилование тулунский маньяк совершил в 1992 году. Всего на его счету по меньшей мере 27 преступлений, в том числе два убийства. Сценарий был всегда один — он выслеживал жертву, подходил сзади, зажимал горло, приставлял нож и вел в заброшенное здание.

«Он хорошо ориентировался на местности. Отводил жертв в безлюдное место — заброшенный роддом или на территорию детского сада, он знал пути отхода. Женщинам всегда говорил одни и те же фразы: «Не надо никуда обращаться, не надо рассказывать», — сказал Расторгуев.



© Павел Шувалов на следственном эксперименте // Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

Несколько преступлений было совершено около железнодорожного вокзала. Возникла версия, что маньяк мог быть «иногородним».

Мы обращались к коллегам в регионах, просили проверить по базам и примерить к преступлениям, совершенным в их субъектах. Работа была кропотливая. Мы провели полный анализ ж/д билетов, которые приобретались в дни преступлений, отрабатывали тех, кто мог находиться на станции. Генотипы не совпадали. Иван Расторгуев Руководитель отдела криминалистики управления СКР по Иркутской области



Составить точный фоторобот преступника тоже было нелегко. Маньяк нападал либо рано утром, либо поздно вечером, и в темноте жертвы не всегда могли различить лицо насильника.

«Славянской внешности, на вид 43-58 лет, рост 160-175 см, волосы темные или русые, лицо круглое, плотного телосложения. Особые приметы: большие руки, на лице может быть щетина или усы, шрам на переносице, дугообразные густые брови, голос с хрипотой», — говорилось в ориентировке.

Изображения, составленные по лаконичному описанию потерпевших, сильно отличались друг от друга. Чтобы получить описание маньяка, следователям пришлось обратиться за помощью к психологам.

«Прошло много лет, у многих женщин уже семьи были, дети, и вспоминать эти эпизоды они не хотели. Мы прибегали к помощи психологов, они работали с жертвами, и наконец мы смогли составить портрет. Кроме того, потерпевшие рассказали, что от нападавшего сильно пахло куревом и дизельным топливом», — рассказал руководитель отдела криминалистики.



© Варианты фотороботов Павла Шувалова

«Стало ясно, что он жив»

В первую очередь в круг подозреваемых попали те, кто был связан с работой на железной дороге.

«Мы отработали всех работников железной дороги. Делали обходы всех домов, начиная от роддома на улице Ленина. После нашего обращения МВД издало распоряжение буккалить всех мужчин на территории Тулуна, мы проверили 15 тысяч человек из 42 тысяч жителей», — поделился Расторгуев.



К работе подключилась следственная группа, которая вела дело ангарского маньяка.

По городу развесили ориентировки, поквартирные обходы стали еще масштабнее.

В ходе расследования было раскрыто сразу несколько уголовных дел других преступников, в том числе серийного педофила, но выйти на след «тулунского маньяка» не удалось. В какой-то момент характерные для него нападения прекратились.

Оперативники даже подумали, что злоумышленник умер или сбежал из города. Но в 2019 году он совершил очередное преступление, ставшее для него последним.

В январе в полицию обратилась девушка с заявлением об изнасиловании. Она рассказала, что мужчина напал на нее в городе, неподалеку от рынка. Затащил в кусты и изнасиловал.

Испугавшись, что преступник ее убьет, потерпевшая вырвалась и проскочила в щель между двух палаток. Насильник догнать ее не мог — протиснуться следом помешал большой живот.

«Стало ясно, что это наш маньяк, он жив и находится здесь. Мы начали работать в усиленном темпе», — вспоминает Расторгуев.



Чтобы получить генетический материал предполагаемого преступника, следователи пошли на хитрость.

«У нас была легенда работы по другому делу. Якобы мы разыскивали мужчину, совершившего ряд грабежей, имущественных преступлений», — рассказал криминалист.



В отделе подозреваемого попросили дать показания по «пустяковому» делу и вручили авторучку. До этого ее никто не трогал, она была специально обработана.

Как только мужчина вышел из отдела полиции, авторучку отправили на экспертизу. Генетический материал полностью совпал с профилем серийного насильника. Подозреваемого задержали и вскоре поместили под стражу.

«Пытался занижать вину»

Преступником оказался местный житель Павел Шувалов. Уроженец Новогродинска Иркутской области, он еще в детстве вместе с родителями переехал в Тулун.

Свой первый срок он получил в 1984 году за кражу. Отсидев, пошел в армию, а затем опять попал в колонию — за имущественное преступление.

© Павел Шувалов сразу после задержания

«Второй срок он получил в 1998 году, к тому моменту уже начал насиловать женщин, и срок отсидки совпал с перерывом в преступной деятельности. Как раз примерно два года», — объяснил Расторгуев.



В 1993 году Шувалов устроился на Тулунский угольный разрез водителем бульдозера. У преступника были жена и двое детей.

В обычном семьянине, к тому же далеко не атлетического телосложения (при росте 175 сантиметров он весил около 150 килограммов) долгое время никто не мог заподозрить маньяка. Но доказательств его вины было достаточно.

После задержания он стал давать показания, пояснял подробности совершенных преступлений, но только по изнасилованиям. По убийствам сначала пытался отрицать вину или занижать, говорил, что не хотел убивать. Но доказательства причастности были неопровержимые. Иван Расторгуев Руководитель отдела криминалистики управления СКР по Иркутской области



На заседаниях по делу преступник старался прятать лицо от журналистов. С прессой общался неохотно — лишнее внимание его только возмущало.

В ноябре 2021-го суд признал Шувалова виновным по всем инкриминируемым ему эпизодам. Ему назначили 24 года колонии строгого режима.

В декабре 2023 года стало известно, что тулунский маньяк погиб в зоне СВО. Тело мужчины не нашли, но его смерть подтвердили сослуживцы. Формально он до сих пор числится пропавшим без вести.