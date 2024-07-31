Как появился первый в истории российского флота стопушечный корабль первого ранга

В июле 1723 года на верфи Санкт-Петербургского Адмиралтейства заложили первый в истории российского флота стопушечный корабль 1 ранга "Петр Первый и Второй". Это предприятие существует и сегодня - Адмиралтейские верфи.

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Конструкцию корабля спроектировал лично император Петр Первый. Чертежами и росписью занимался корабельный мастер Федосей Скляев. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная судостроительная корпорация.

Петр Первый до последних своих дней контролировал ход постройки корабля. Завершали работы уже без него. В 1734 году новый корабль участвовал в боях Балтийского флота под Данцигом. Был флагманом русской эскадры, когда 15 мая вышел из Кронштадта и направился к Данцигу.

После того как крепость пала, вместе с эскадрой ушел в Ревель, а потом в Кронштадт. 19 августа 1744 года его завели в плавучий док для сохранения памяти о российском императоре. Разобрали в 1752-м по причине ветхости, до этого на корабле случился пожар - в грот-мачту ударила молния.

Водоизмещение корабля - 2 тысячи тонн. Длина по верхней палубе - 55,1 метра, ширина - 15,5 метра. Осадка - 5,5 метра. Скорость хода - 5-6 узлов. Экипаж - 800 человек. Вооружен был 100 пушками.