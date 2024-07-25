Самая дефицитная одежда: зачем в СССР варили джинсы

Для граждан Советского Союза джинсы были не только удобной одеждой, но и своеобразным символом свободы и успеха. Их покупку могли себе позволить далеко не все, а поэтому на джинсы копили, ими спекулировали и хвастались. А ещё в СССР джинсы варили…

Джинсовый бум

«Джинсовая лихорадка» в Советском Союзе началась в 1957 году. Тогда в стране проходил Международный фестиваль молодёжи и студентов. Граждане, в гардеробе которых были джинсы, априори становились успешными. При этом повседневной такую одежду назвать нельзя. Во-первых, за ношение «капиталистической заразы» запросто могил выгнать с работы или из института. Во-вторых, джинсы было крайне непросто достать, а поэтому щеголять в них старались только по особым случаям.

Первыми к джинсовой ткани – дениму – приобщились моряки, дети дипломатов и пилоты, что не удивительно. Они частенько бывали «за бугром», а потому снабжали модными обновками не только себя и членов семьи, но и тех, кто был готов раскошелиться.

Естественно, стали появляться и подделки. Считалось, что «фирму» от контрафакта отличают потёртости, которые появляются при стирке. Также джинсам устраивали «тест-дайв»: мокрой спичкой проводили по ткани. Если спичка синела, то это было верным признаком того, что товар настоящий. Если нет – фальшивка. Но спекулянтов не провести. Довольно быстро они научились красить джинсу легко стирающейся краской, а «старить» с помощью пемзы.

Вне закона

Вскоре главными врагами социалистического общества советская пропаганда объявила фарцовщиков, которые наживались, в том числе, и на реализации товаров из джинсовой ткани. Борьбу с ними вели активно. Так, 1961 году фарцовщикам Рокотову и Файбишенко суд даже вынес смертный приговор.

Востребованность фарцовщиков обусловлена тем, что далеко не все модники хотели носить советские джинсы. Они были более высокого качества по сравнению с заграничными, а поэтому никак не хотели протираться. Но, нужда, как говориться, заставит. Советские граждане научились джинсы варить.

Своими руками

Для достижения «иностранного эффекта» джинсы скручивали, помещали в тёплую воду, а потом заливали стаканом белизны. Далее следовало одежду минут 15-20 кипятить и вуаля – можно наслаждаться результатом работы.

В СССР особым спросом пользовались товары брендов «Montana», «Levis», «Wrangler», «Lee». Те, кто не желал или не мог выложить за их покупку минимум 100 рублей (внушительная сумма по тем временам), довольствовались индийскими или польскими джинсами. Кроме того, был распространён «самострок» – умелые мастерицы из джинсовой ткани шили почти фирменную одежду прямо на дому