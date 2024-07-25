Как в Австрии провалилась попытка нацистского переворота

25 июля 1934 года во время попытки нацистов осуществить в Австрии государственный переворот погиб канцлер страны Энгельберт Дольфус. Он, как напоминают историки, также придерживался фашистских взглядов, но ориентировался во внешней политике не на Германию, а на Италию и, кроме того, выступал за сохранение независимости Вены от Берлина. Несмотря на гибель Дольфуса, созданная им политическая команда смогла подавить выступления нацистов и таким образом обеспечить Австрии ещё почти четыре года независимости: в 1938 году Третий рейх во главе с Гитлером аннексировал её.

© Ab Antiquo - Historical Illustration Archive // Июльский путч 1934 года

Путь к диктатуре

В 1918 году, после развала Австро-Венгерской империи, появилось независимое государство Австрия. По словам историков, значительная часть её граждан желала объединиться с Германией — страной, близкой в культурном и языковом плане. Однако победившие в Первой мировой войне государства Антанты такое объединение категорически запретили, зафиксировав это в Сен-Жерменском мирном договоре 1919 года.

В Австрии, как и в Германии, чувствовалось массовое разочарование итогами Первой мировой, росли реваншистские настроения, многие из демобилизованных мужчин не могли самореализоваться в мирной жизни, единая хозяйственная система бывшей империи была полностью разрушена. Всё это привело к радикализации австрийского социума. Причём численность радикалов быстро росла как среди левых, так и среди правых.

Основной левой силой в Австрии была Социал-демократическая партия, в которую входили и весьма умеренные социалисты, и коммунисты. Она была особенно популярна среди австрийского пролетариата. На правом фланге традиционно лидировала Христианско-социальная партия, идеология которой основывалась на национализме и католическом клерикализме. Её традиционно поддерживали крестьяне и городские буржуа.

После образования независимой Австрии позиции социал-демократов в государстве были очень сильны. Они набрали больше всего голосов на первых парламентских выборах и вошли в коалиционное правительство, добившись введения восьмичасового рабочего дня, отпусков для рабочих, страхования от безработицы.

Напуганные ростом влияния социал-демократов правые силы создали военизированный «Союз защиты Родины» (хаймвер). В свою очередь, социал-демократы сформировали на основе рабочих отрядов самообороны республиканский шуцбунд. Противостояние этих двух организаций подогревало высокий уровень политической напряжённости в обществе.

В 1920-е годы социал-демократы ушли в оппозицию. Влияние правых на общественно-политическую жизнь в Австрии возросло. В 1927 году хаймверовцы во время мирной политической манифестации убили рабочего и восьмилетнего ребёнка. Однако суд убийц оправдал, что привело к демонстрациям в Вене, переросшим в массовые беспорядки. Власти выступления левых жестоко подавили.

В 1931 году хаймвер устроил неудачную попытку государственного переворота, причём её инициаторы остались безнаказанными. Год спустя правые силы добились успеха на выборах, а лидер Христианско-социальной партии, бывший руководитель австрийских железных дорог и министр земледелия Энгельберт Дольфус получил право сформировать правительство, в котором он занял должности канцлера и министра иностранных дел.

© Энгельберт Дольфус

В 1933 году, воспользовавшись тем, что парламентские партии не смогли прийти к единому мнению по вопросам преодоления экономического кризиса, Дольфус, опираясь на хаймвер, совершил государственный переворот. Он распустил нижнюю палату парламента, запретил в Австрии коммунизм и создал новую политическую силу «Отечественный фронт», которая, по его замыслу, должна была стать единственной в стране. В идеологических вопросах новая политическая организация ориентировалась на итальянских фашистов.

«Созданный Дольфусом режим историки часто называют австрофашизмом. Он опирался на идеи национализма, крайнего клерикализма, правого популизма и корпоративизма. Взгляды австрийской власти полностью вписывались в идеологию ряда существовавших в то время в Европе политических сил, которые принято называть фашистскими», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.



Дольфус установил в Австрии диктатуру. Деятельность ранее существовавших в стране партий была запрещена. Хаймверовцы приступили к разгону независимых организаций и органов муниципальной власти.

«По праву сильного»

12 февраля 1934 года после очередного обыска у левых активистов начались столкновения между шуцбундом города Линца и полицией. Беспорядки быстро перекинулись на другие населённые пункты. Повстанцы стали захватывать общественные здания, а власти бросили против них войска с артиллерийскими подразделениями.

На улицах Вены появились баррикады. Но правительственные силы сносили их пушечным огнём. Увидев, что восстание быстро подавить не удаётся, власти отдали приказ применить в городах химическое оружие и вести массированный обстрел жилых кварталов. После того как австрийские силовики начали выводить к местам городских боёв закованных в кандалы заложников-оппозиционеров, сопротивление повстанцев было подавлено. Те, кого не смогли арестовать, бежали в Чехословакию. Точная численность погибших в ходе февральского кризиса неизвестна. В различных источниках встречаются цифры от 300 до 12 тыс. человек.

© Подавление Февральского восстания 1934 года

Пока Дольфус был сосредоточен на борьбе с левыми силами, в Австрии возникла проблема, ставшая для канцлера фатальной. Как напоминают историки, австрийское радикальное националистическое движение после завершения Первой мировой войны разделилось на два основных течения.

Одни, как Дольфус, сделали ставку на создание фашистского режима в отдельно взятой стране, другие, несмотря на запреты Антанты, стремились воссоединиться с Германией. Была создана Австрийская немецкая рабочая партия, преобразованная в дальнейшем в Немецкую национал-социалистическую рабочую партию. В 1930-е годы её руководство полностью ориентировалось на германских национал-социалистов во главе с Гитлером.

Совершив госпереворот, Дольфус запретил и национал-социалистов, однако те и не подумали прекращать свою деятельность. Пока правительство в феврале расстреливало из пушек жилые кварталы, местные нацисты готовились к захвату власти.

25 июля 1934 года около 150 бойцов охранного отряда австрийских национал-социалистов, переодетых в военную форму, ворвались в здание правительства страны. Канцлер и вице-канцлер были арестованы. Аппарат правительства бездействовал. Нацисты попытались принудить Дольфуса к «добровольной» передаче власти в стране. Однако он отказался, при первой же возможности попытался бежать и получил ранение в шею.

© Жертвы Июльского путча 1934 года

«Дольфус получил ранение случайно, но ему достаточно долго не оказывали медицинскую помощь. В результате он умер от потери крови», — рассказал Суржик.



Тем временем дуче Италии Бенито Муссолини, поддерживавший близкие отношения с официальной Веной, направил войска к границам Австрии и заявил о намерении защитить «законные власти» страны.

«Гитлер к этому времени находился у власти в Германии менее двух лет и не был готов к масштабному конфликту. У него была масса других проблем. Он ещё не решил внутриполитические вопросы и не хотел вступать в конфликт с Муссолини. Поэтому, несмотря на призывы австрийских национал-социалистов, он во внешнеполитическую авантюру с учётом опасного развития ситуации вмешиваться не стал. Австрийские нацисты переоценили свои силы», — отметил в разговоре с RT историк и писатель Константин Залесский.



Ситуацию в Австрии взял под контроль министр юстиции из кабинета Дольфуса Курт Шушниг. По его приказу правительственные войска рассеяли австрийских нацистов.

«Наблюдалась конкуренция фашистских партий. Все они действовали, исходя из принципов социал-дарвинизма, — по праву сильного. Тогда оказались сильнее австрийские фашисты, опиравшиеся на фашистов итальянских. Но четыре года спустя, когда мощь Гитлера возросла, он, руководствуясь теми же принципами, аналогичным образом поступил с австрийскими ультраправыми», — отметил Дмитрий Суржик.



По его словам, выступления нацистов были окончательно подавлены 30 июля 1934 года. С обеих сторон в ходе конфликта погибли более 200 человек. Свыше 4 тыс. нацистов были арестованы, а 13 — казнены.

© Курт Шушниг

Шушниг стал новым канцлером Австрии и продолжил политику Дольфуса. Он руководил страной до аншлюса 1938 года, после которого его арестовали нацисты. Германия к этому времени создала мощную армию, а Муссолини больше не хотел портить отношения с Берлином.

Во время войны Шушниг находился в концлагерях, а после падения нацизма эмигрировал в США.