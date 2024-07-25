Как Шарапова стала лучшей теннисисткой среди всех, кто родился не в семье Уильямс

В СССР был такой анекдот про то, как правильно освещать спортивные состязания. Бегут как-то стометровку советский и американский спринтеры. Бегут вдвоём. Американец победил, и в нашей прессе на это событие отреагировали следующим образом:

На международных соревнованиях по бегу советский спортсмен занял второе место. При этом американец пришёл к финишу предпоследним…

Вот примерно так люди советской закалки реагируют на всякого рода рейтинги – то, что нельзя сравнить в честном спортивном бою. И всё же, когда где-то поближе к лидерам видишь российские фамилии, на душе становится приятно.

За Шарапову приятно вдвойне. В свое время она взлетела с невероятной скоростью, и примерно так же стремительно покинула глянцевый мир спортивных звёзд. Она была одной из первых, кому удалось стать штатной мишенью папарацци. Имеются в виду россияне, естественно.

До неё уже была Курникова, хотя сравнивать их, конечно, нельзя. И дело не в количестве наград. Мария – самая титулованная тенниска России, а у Анны, дай бог памяти, количество трофеев примерно равно нулю. Дело в том, что, когда Курникова проснулась суперзвездой рекламных контрактов, в нашей стране ещё не понимали, сути явления спортивных суперзвёзд. У нас такого не было в принципе.

А потом словно кто-то открыл невидимый кран, и вся эта культура хлынула на нас огромным потоком. Шарапова была одной из первых, кто прекрасно сориентировался в новых реалиях. По числу подписчиков она на пике славы могла бы соревноваться с Криштиану Роналду и Леброном Джеймсом.

Не смотря на некие особенности её стиля, любить Шарапову было не стыдно. Её не испортила даже эта мельдониевая история, из-за которой карьера Маши продлилась года на три меньше, чем могла. Представить её с ракеткой на корте можно даже и сегодня. Хотя официально её карьера закончилась 26 февраля 2020-го. В неё кинули грязь, но гадости к ней уже не прилипали. Может даже и к лучшему, что всё закончилось именно так. Маша избежала участи Энди Маррея, которого на закате карьеры обыгрывала даже подающая мячи машина…

39 титулов – это знак качества. Полная коллекция «Турниров Большого Шлема» – тем более. Она с удовольствием приезжала играть за сборную. Хотя, рассказывают, что обычно старалась держаться немного в стороне.

У неё были две неудобных соперницы. Одна из них – Серена Уильямс в этом списке на самом верху. Вторая, а точнее – первая – на третьем месте. Да, главной соперницей Шараповой всегда была она сама. Редкий матч проходил без привычной пятиминутки забвения. Необъяснимых срывов хватило бы на десяток карьер средней успешности. Если бы можно было убрать из её статистики двойные ошибки, то количество титулов Шараповой возросло бы кратно.

Первый Уимблдон всегда будет стоять особняком. О ней уже знали, но никто не был готов к тому, что Маша начнёт прогрессировать на глазах. Меньше всего к этому была готова Серена. Её месть будет ужасной. Младшая Уильямс просто перестанет ей проигрывать. Как при этом Маша сумела выдернуть свой «карьерный шлем» - большая загадка, которую пусть разбирают биографы.

В том, что сёстры Уильямс в этом списке выше Шараповой – это заслуга не только одиночных турниров, но и парных встреч. А в них у Винус статистика бесподобная. Парные комбинации никогда не были сильной стороной Марии. Хотя свои три турнира она смогла выиграть и здесь.

В списке 10 сильнейших теннисисток ХХI века по версии ESPN Мария на третьем месте, а это значит, что за ней расположились 7 очень известных фамилий. Например, 4-я – Жюстин Энен. У них, кстати, перевес на стороне бельгийки 6:5. Не так критично, как с Сереной, но всё же.

На пятом месте главный идол наших дней Ига Свёнтек. С её умением концентрироваться на отдельных розыгрышах, шансы Шараповой против железной польки были бы не велики.

Из нынешнего поколения в шорт-лист попали также Эшли Барти и Наоми Осака. А из тех, с кем у Маши набралась действительно интересная история – это Ким Клийстерс (5:4 в пользу Клийстерс), Анжелика Кербер (5:4 в пользу Кербер) и Амели Моресмо (3:1 в пользу Моресмо).

То есть практически с каждой представительницей этой десятки у Маши отрицательный баланс встреч. И всё же именно её поставили на третье место. Наверное, по совокупности достоинств.

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И всё же приятно, что Машу помнят добрым словом. Ведь, если вдуматься, то в Европе она вообще лучшая! Или, если хотите, лучшая среди всех, кто родился не в семье Уильямс. Это, может быть, звучит, как советском анекдоте, но это действительно так.

А насколько это крутое достижение, и стоит ли о нём думать - то вот вам мысленный эксперимент. Примерьте этот «титул» на любую российскую теннисистку нынешнего WTA-тура. Пожелали бы мы ей достичь таких высот? Наверное – да. Вот и весь ответ.