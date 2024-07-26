Как чудовищный удар расплавил вещество Луны

Естественный спутник Земли почти сразу (по геологическим меркам) после своего «рождения» получил мощнейший удар. Его следы нашли при анализе лунных минералов — цирконов, собранных американскими миссиями «Аполлон».

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Ученые обнаружили следы крупного магматического события, которое случилось примерно через 100 млн лет после образования Луны. Этот факт удалось установить, изучая цирконы, минералы, формирующиеся при кристаллизации магмы.

Исследователи провели датировку свыше 500 таких камней, самыми старыми оказались цирконы в 4 млрд 330 млн лет. По их словам, это говорит о масштабном магматическом процессе, который начался уже после образования Луны, сообщает IFLScience.

Ученые считают, что причиной этого события могло стать гигантское столкновение, образовавшее бассейн Южный полюс – Эйткен. Это самый большой кратер в Солнечной системе. Удар был настолько мощным, что расплавил .

Дальнейшие исследования показали, что это событие длилось около 4 млн лет. Цирконы обнаружили в местах посадки миссий «Аполлон», хотя Южный полюс – Эйткен находится на другой стороне небесного тела. Похоже, ударные волны и выброшенное вещество расходились на значительную часть спутника.

Теперь ученым предстоит подтвердить связь цирконов и гигантского ударного кратера, после этого получится точнее установить дату столкновения. По мнению исследователей, оно могло самым серьезным образом повлиять на формирование коры и мантии Луны, и даже на состояние Солнечной системы в тот период.

Схожие события могли происходить и на Земле, но движение тектонических плит уже стерло их следы на поверхности. Изучение Луны поможет лучше понять то, что происходило на нашей планете в то далекое время. Ученые возлагают надежды на китайскую миссию «Чанъэ-6» Китая, которая доставила образцы лунного грунта на Землю.