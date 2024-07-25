Почему в СССР никто не паниковал при укусе клеща

В Советском Союзе проблема с укусами клещей, а следовательно, и с переносимыми этими членистоногими заболеваниями не стояла так остро, как в современной России (по последним данным, ежегодно к врачам обращаются от 400 до 500 тысяч укушенных россиян). Но это вовсе не означает, что в СССР опасные насекомые не обитали.

Советские граждане тоже были наслышаны о том, чем чреват укус клеща. Поэтому к походу, скажем, в лес за грибами или ягодами, готовились довольно серьёзно. Минимальная защита — одежда с длинными рукавами, а также головные уборы. Понятно, что такие средства «конспирации» не всегда могли защитить в полной мере от нашествия клещей, но жители СССР знали, что делать в случае укуса. Насекомых просто старались как можно скорее удалить. О том, чтобы тут же бежать к врачу или отправлять клеща в лабораторию на исследование, речь не шла. За медицинской помощью обращались только в крайних случаях — когда симптомы того или иного заболевания, занесённого при укусе, становились очевидными.

.

Не исключено, что «модное» в современном мире заболевание — энцефалит, ещё к тому времени не успели достаточно изучить. Болезнь впервые была описана только в 1935 году. Отечественные специалисты тут же снарядили несколько экспедиций, в ходе которых планировалось установить связь между признаками энцефалита и деятельностью клещей. Это удалось сделать спустя два года — в 1937 году.

Первооткрывателем стал вирусолог Лев Зильбер. Он был руководителем дальневосточной экспедиции Наркомздрава СССР по изучению инфекционного заболевания центральной нервной системы. В результате была выяснена наконец настоящая природа недуга, а позже учёные предложили уже и методы борьбы с ним. Болезнь Лайма (или клещевой боррелиоз) в Советском Союзе и вовсе был выявлен в 1985 году. При этом в перечень заболеваний, распространённых на территории государства, боррелиоз включили ещё спустя шесть лет.

.

Но не только отсутствие данных о заболеваниях стало причиной того, что в Советском Союзе никто не паниковал при укусе клеща. Членистоногих было не так уж и много. Многие учёные связывают массовое нашествие этих насекомых с глобальным потеплением, настоящие масштабы которого проявились лишь в начале XXI века. Клещей стало не только значительно больше, но и существенно расширилась территория их обитания. Следовательно, риск быть укушенным вырос многократно.