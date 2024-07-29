Киностудия «ДЕФА»: родина культовых кинолент про индейцев

Ведущая киностудия в ГДР «ДЕФА» была основана около 80 лет назад, в мае 1946 года. Именно здесь снимали культовое для советского времени кино: социальные драмы, детские фильмы и легендарные серии «про индейцев».

© Кадр из фильма "След Сокола", 1968 г.

Главная киностудия ГДР

История киностудии началась в 1910 году, когда берлинская компания приобрела территорию около деревни Бабельсберг. Поскольку кинопроизводство тогда только начиналось, «Киностудия Бабельсберг» стала одной из первых студий в мире и самой крупной в Европе. Во время Первой мировой войны ее реорганизовали и переименовали в UFA.

Кардинально ситуация в киножизни изменилась после Второй мировой войны. Киностудия, оказавшись на территории «советского сектора», стала главной киностудией ГДР, сменив прежнее название. На площадке «ДЕФА» теперь снимали историческое кино. Картины рассказывали не только о немецких коммунистах и антифашистах. Целый блок фильмов был посвящен социальным драмам и фильмам для детей и подростков.

Параллельно киностудия принимала участие в совместных съемках с другими киностудиями социалистических стран. Так, в 1960 году на экраны вышел фильм о войне «Пять дней, пять ночей», снятый в тандеме с «Мосфильмом».

Кумир миллионов кинозрителей

Особую зрительскую симпатию и любовь от «ДЕФА» завоевали фильмы «индейской серии». Их производство началось в 1965 году. Это был крайне популярный социалистический вариант западных вестернов.

Фильм «Сыновья Большой Медведицы» был снят в 1965 году. В СССР фильм увидели более 29 000 000 зрителей.



«Сыновья Большой Медведицы», «Чингачгук – Большой Змей», «След Сокола», «Белые волки», «Апачи» – все эти и другие фильмы объединяет один югославский актер – Гойко Митич. В актера, исполнившего роли Чингачгука, Зоркого Сокола и Черного Барса, были влюблены все девчонки из Советского Союза, а мальчишки отчаянно подражали. Гордый взгляд, четкий профиль, бесстрашие и благородство сделали Гойко Митича кумиром миллионов кинозрителей.

© Кадр из фильма "Сыновья Большой Медведицы", 1966 г.

В образе индейца в общей сложности он снялся в девяти фильмах. Все трюки всегда выполнял сам и даже ни разу не травмировался на площадке. В одном из интервью признался, что «помогала сосредоточенность на работе». С годами Гойко решил сменить творческое амплуа. Его фильмография пополнилась сериалами «Запрещенная любовь» и «Путь к счастью», которые транслировались в Германии. Правда, былой популярности они ему уже не принесли.

На съемки одного индейского кино уходило около двух месяцев. Эпизоды для некоторых кинолент снимали в Крыму, на Кавказе и под Самаркандом. Индейская тема на «ДЕФА» завершилась в 1983 году: фильм «Вождь Белое Перо» снимали уже совместно с Монголией. На этом тема индейцев, горячих песков и любви была полностью исчерпана.

От притчи к эксперименту

Анимационное отделение киноконцерна открылось в 1955 году и просуществовало 35 лет: c 1955 по 1990 год. За это время было снято свыше 2000 мультфильмов.

Мультфильмы преимущественно производили для детской аудитории, и с поставленной задачей – развлекать и воспитывать – киностудия отлично справлялась. Для старшей же аудитории выходила категория мультфильмов в жанре притчи – из-за цензурных и идеологических ограничений. От общего объема производства их выпуск составлял не более 20 процентов.

Для съемок такого жанра киноработ применялись различные техники. Кукольную и рисованную мультипликацию снимали в эстетике политического плаката или рекламного ролика, силуэтную анимацию монтировали с журнальными коллажами и домашними съемками на 8-миллиметровую кинопленку.



Но поскольку «железный занавес всячески давил», то смелые и авторские мультфильмы, как и полнометражные картины, «бросавшие тень на социалистический строй» или, по мнению цензуры, казались сложными для понимания, запрещались к показу и отправлялись на полку.

Культовые кинорежиссеры

В числе наиболее заметных восточногерманских режиссеров, работавших на «ДЕФА», были Конрад Вольф и Франк Байер.

После прихода фашистов к власти Конрад Вольф эмигрировал вместе с родителями из Германии, с 1934 года жил в СССР. Во время Второй мировой войны сражался в рядах Советской Армии. В 1949 году поступил во ВГИК (Москва) на режиссерский факультет. После его окончания работал в ГДР. Поздние фильмы Вольфа были посвящены проблемам становления личности в новой, социалистической Германии, гражданской ответственности человека за судьбу своей страны, преодоления нацистской идеологии. Лауреат Национальной премии ГДР в 1959 и 1968 годах.

Франк Байер в 1955 году окончил Пражскую академию искусств. Первая самостоятельная картина – «Две матери», снятая в 1956 году. Он был одним из самых известных кинорежиссеров Восточной Германии, работающих на студии «ДЕФА». После падения Берлинской стены в 1989 году снимал телевизионные фильмы.

Медиагородок

Государственное финансирование киностудии прекратилось после соединения Восточной и Западной Германий. В 1991 году студию закрыли, имущество передали в распоряжение попечительского ведомства Германии. Павильоны и площадки простаивали до 1992 года. Западногерманские кинопромышленники отказались вкладывать деньги в возрождение «ДЕФА», а вот французский концерн, хоть и очень далекий от мира кино, решил приобрести студию.

Планы перед новыми кинопромышленниками стояли амбициозные. Для начала концерн вернул прежнее название – UFA. Что, в принципе, оказалось самым простым.

Масштабная модернизация и создание площадки «а-ля европейский Голливуд» – стало второй грандиозной целью французов. К тому времени кинопавильоны обветшали и не соответствовали европейскому качеству. Нужны были инвестиции, причем баснословные. Таких финансов, сил и энтузиазма у французского концерна не оказалось.



В начале 2000-х здесь сформировался медиагородок с фирмами по производству теле- и кинофильмов, рекламными агентствами, студиями аниматоров, каскадеров и спецэффектов. В 2002 году Роман Полянский снял на площадках студии исторический фильм «Пианист».