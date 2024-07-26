Царская жизнь: куда делись миллиарды Романовых?

Всем хорошо известно, что сильные мира сего в наши дни ни в чем не нуждаются. При этом признаком хорошего тона считается скрывать истинные доходы, чтобы не нервировать простой народ. Гораздо проще в этом отношении жилось монархам, которые могли жить на широкую ногу и при этом ничего не прятать. Как жилось царской семье Романовых, которые правили одной из самых обширных и богатых империй планеты?

Споры об истинном материальном положении императорской семьи ведутся достаточно давно. Эксперты оценивают состояние Николая II по-разному, от баснословного богатства, до бедности, заставлявшей экономить буквально на всем. В 2012 году издание Сelebrity Net Worth опубликовало рейтинг наиболее состоятельных людей II тысячелетия, в котором самодержец всея Руси занимает весьма почетное 5 место.

Эксперты журнала оценили состояние императорской семьи в невероятные 300 миллиардов долларов, в пересчете на современные деньги. Также в рейтинге упоминается, что российский царь не только попал в пятерку богатейших людей тысячелетия, но и, в связи со своей канонизацией, стал самым обеспеченным в истории христианства святым.

Сразу необходимо уточнить, что американские исследователи не привели никаких документальных подтверждений наличия фантастического состояния царя, поэтому давайте попробуем самостоятельно проанализировать доходы и расходы Романовых, проще говоря, посчитаем чужие деньги.

Февральская революция 1917 года, в ходе которой к власти пришло Временное правительство, убрало с политической арены Николая II. Но при этом для миллионов жителей империи он продолжал оставаться царем-батюшкой, данным народу Богом. В связи с этим, перед новой властью встала ответственная задача — дискредитировать Романовых, чтобы снизить их влияние в обществе.

Для этого был избран проверенный способ, который используется по сей день — народу поведали о невероятной роскоши царской жизни и о огромных счетах семьи в зарубежных банках. Руководил разоблачениями лично первый глава Временного правительства, князь Георгий Львов.

© Князь Георгий Львов

В 1920 году, давая показания в Омском окружном суде по делу царской семьи, Львов сообщил следователю по особо важным делам Николаю Соколову следующее:

«Разрешался также вопрос о средствах, принадлежавших Царской Семье. Семья, конечно, должна была жить на свои личные средства. Правительство должно было нести лишь те расходы, которые вызывались его собственными мероприятиями по адресу Семьи. Их личные средства были выяснены. Они оказались небольшими. В одном из заграничных банков, считая все средства Семьи, оказалось 14 миллионов рублей. Больше ничего у Них не было».



Есть информация о царском бюджете и в трудах некоторых историков. В частности, Игорь Зимин, в своей книге «Царские деньги. Доходы и расходы семьи Романовых», приводит конкретные цифры. Автор пишет, что по состоянию на 1 мая 1917 года, семья последнего российского императора имела следующие средства:

На текущих счетах в банках: 358 128 рублей 27 копеек В ценных бумагах: 12 110 600 рублей Наличными средствами: 3083 руб. 42 копеек.



Таким образом, общая сумма, которой располагали на тот момент члены царской семьи, составляла 12 471 811 рублей 69 копеек, что при актуальном на тот момент курсе доллара 1/11 составляло 1,13 миллионов долларов США. Есть информация и из других источников, также не слишком надежных.

Летом 1917 года в одном из петроградских издательств вышла книга «Падение Романовых», автор которой до сих пор неизвестен. Совершенно очевидно, что издание вышло не без поддержки Временного правительства, а точнее комиссара Головина, непосредственно отвечавшего за всю информацию о монарших доходах. В книге указывались такие цифры личных капиталов:

Николай II — 908 000 руб. Императрица Александра Федоровна — 1 006 400 руб. Цесаревич Алексей — 1 425 700 руб. Великая княжна Татьяна Николаевна — 2 118 500 руб. Великая княжна Мария Николаевна — 1 854 430 руб. Великая княжна Анастасия Николаевна — 1 612 500 руб. Итого: 12 111 030 рублей.



Отсюда также видно, что несмотря на желание дискредитировать имя Романовых в массах, члены Временного правительства не смогли приписать августейшей семье колоссальное состояние. Правда, пожелавший остаться неизвестным автор «Падения Романовых» упоминает о неких зарубежных счетах царской семьи. Что это были за счета?

Сейчас на отечественных и зарубежных сайтах можно найти самую разную информацию о капиталах Николая II и его близких в банках Франции, Великобритании и Швейцарии. Но правильнее всего обратиться за информацией не к жкрналистам и блогерам, а к серьезным исследователям. Британский финансист и историк Уильям Кларк расследует этот вопрос в своем бестселлере «Потерянные сокровища царей».

© Здание Bank of England

Финансовый эксперт выяснил, что основные вклады отец Николая, Александр III хранил в Bank of England. Но взойдя на престол в 1894 году, Николай II принял взвешенное решение закрыть заграничные счета своей семьи. Это было связано с тем, что в этот период Российская империя была вынуждена брать за рубежом солидные кредиты и выходило так, что государство занимает у британского банка деньги Романовых. Закрыть счет, на котором находится крупная сумма, в то время было совсем непросто и поэтому процесс затянулся почти на 6 лет.

Известный историк Олег Будницкий, расследовавший информацию о зарубежных счетах самодержца, провел в архивах европейских стран немало времени. В одном из английских учреждений ему улыбнулась удача — в его руки попала папка, подписанная «О заграничных имуществах покойного императора». В ней содержались отчеты по данному вопросу, составленные людьми, непосредственно связанными с финансами царской России и деньгами самого государя.

Важным документом была записка князя Сергея Гагарина, служившего в министерстве Двора. В ней государственный чиновник писал следующее:

«Во время бывших в России в 1905–1906 годах беспорядков по распоряжению министра императорского двора были переведены за границу принадлежавшие августейшим детям государя императора суммы в размере, кажется, около 4-4,5 миллиона рублей. Средства эти образовались путем накопления отпускавшихся, согласно основным законам, ассигнований на содержание детей царствующего императора. Деньги эти были помещены на хранение в банкирский дом Мендельсона в Берлине».



Таким образом стало ясно, что в дни первой революции Николай II перевел за рубеж деньги, которые планировал сохранить своим детям. Этот немецкий банк упоминал и атташе в США Угет, распоряжавшийся деньгами монархистов в эмиграции:

«Насколько мне известно, лишь у Мендельсонов в Берлине остались небольшие вклады русскими процентными бумагами, сделанные государыней на имя каждого из ее детей. Если не ошибаюсь, нарицательная сумма каждого из вкладов составляла 250 000 рублей».



Поднимался вопрос царских капиталов в том числе и по делу. В 20-х годах в Германии появилась первая по счету «великая княжна Анастасия», которая кроме славы жаждала также и денег Романовых. Русских эмигрантов переполошил явление наследницы и было решено раз и навсегда решить финансовый вопрос царской семьи. Для этого собрали специальную комиссию, приступившую к работе 26 февраля 1929 года.

Результатом расследования стал однозначный вердикт: царская семья не имела никаких сверхкапиталов в зарубежных банках, не считая счетов великих княгинь в банке Мендельсона в Берлине, на каждом из которых находилось не более 1 миллиона немецких марок.

Один из членов комиссии, Борис Нольде, бывший советник главы МИД также уточнил, что инфляция, начавшаяся во время Первой мировой войны, превратила эти деньги в ничто. В марте 1930 года протоколы заседаний комиссии с соответствующими выводами были опубликованы в Париже, в монархистском издании «Возрождение».

В 1934 году Центральный суд Берлина определил наследников царских денег, хранящихся на счетах в немецких банках. Ими были признаны великие княгини Ольга и Ксения, графиня Брасова, а также несколько родственников по линии императрицы Александры Федоровны.

Борис Нольде оказался совершенно прав — к моменту, когда все бумаги на вступление в права наследия были готовы, а это произошло в 1938 году, на счетах оказалось всего 25 тысяч фунтов стерлингов. Учитывая то, что сумму делили поровну между всеми наследниками, доля каждого оказалась смехотворной. Великая княгиня Ксения, узнав о наследстве, даже не захотела тратить время на то, чтобы его получить и просто отказалась от денег.