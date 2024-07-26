Перун: как восточным славянам навязали чужого бога

Многие уверены, что Перун — исконно русское языческое божество, которому поклонялись наши предки с незапамятных времен. На самом деле, этот факт навязан нам официальной историей. На Руси Перун появился только в 10 веке, благодаря князю Владимиру, незадолго до принятия христианства. Он был чужим для восточных славян, а вот прибалтийские народы почитали его, называя Перкунасом.

Перуна знали на Руси и до князя Владимира, правда, в языческом пантеоне он звался просто — «громовержец» или «творец молний». Прокопий Кесарийский, секретарь византийского военачальника Велизария, писал в 6 веке нашей эры про этого бога так:

«Они считают, что один из богов, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды».



© Изображение Перуна из Радзивилловской летописи 13 века

Имя бога «Перун» появилось только в 10 веке. В «Повести временных лет» сказано, что в этот период договоры Руси с Византией закреплялись клятвой этому божеству.

Как появился Перун

У исследователей до сих пор нет единой версии происхождения имени Перуна. Большинство считают, что оно произошло от глагола perti (ударять, бить) и суффикса unъ, обозначающего деятельность. Литовская версия божества — Перкунас, получила имя от слов perkūnas (гром) и perkūnija (молния). В латышском также есть слово pērkons (гром).

© Перкунаса изображали с языками пламени вместо волос

Для литовцев Перкунас был очень значимым божеством, в отличие от жителей Руси. Аналогичные боги, поражающие непокорных молниями, есть и у других нардов. В ведической мифологии это Парджанья, божество грома и покровитель небес. Был свой громовержец также у греков, хеттов, китайцев и японцев.

Князь Владимир начал править в 970 годы. Сначала он княжил в Новгороде, а позднее распространил свое влияние на другие княжества, в том числе на Киевское. Мы знаем этого монарха как крестителя Руси, но сначала он был язычником и активно насаждал культ Перуна.

© Памятник Перкунасу в Каунасе, Литва

У славян бог-громовержец был одним из нескольких верховных божеств. Он владел небесами и ведал громами и молниями. Получив имя Перун, бог стал позиционироваться еще и как создатель всех мыслимых земных благ. Остальные боги были ниже и находились в его подчинении.

Перун, жертвоприношения и христиане

Идолы, изображающие Перуна, появились в Киеве и Новгороде. Божеству полагалось приносить жертвы, в том числе и человеческие. Тех, кому выпадала такая честь, выбирали при помощи жеребьевки 25 июля. Этот день так и назывался — День выбора жертвы Перуну. В редких случаях на алтаре могли заколоть пленного.

Далеко не все на Руси с радостью приняли религиозную реформу. В Киеве привыкли почитать бога света и жизни Световита, бога тьмы и богатства Велеса и других. Поклонение Перуну многим казалось странным и крамольным. Также были и те, кто категорически не хотел быть заколотым на алтаре после жеребьевки. Особенно ярыми противниками идолопоклонничества стали первые киевские христиане.

Показательной можно считать историю, описанную в «Повести временных лет». В 983 году киевские бояре в очередной раз решили методом жеребьевки выбрать жертву среди горожан. В этот раз не повезло юноше Ивану, сыну христианина Федора. Сам Федор некоторое время жил в Византии, где и принял крещение. Когда за молодым человеком пришли, отец отказался его выдать и сказал:

«Не боги это, а дерево: нынче есть, а завтра сгниет; не едят они, не пьют, не говорят, но сделаны руками из дерева. Бог же один, Ему служат греки и поклоняются; сотворил Он небо, и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека и предназначил его жить на земле».



После этого Федор с сыном заперлись в доме и наотрез отказались впускать посланников жрецов Перуна. Разъяренные язычники принялись рубить углы постройки топорами. Они разрушили, опоры и крыша дома рухнула на осажденных. Все, кто был внутри, погибли.

Совсем скоро князь Владимир крестил Русь и стал врагом язычества. Идол Перуна рубили мечами и тащили, привязанного к конским хвостам, по грязи, а затем бросили в Днепр. Погибших в своем доме Федора и Иоанна стали почитать как первых православных мучеников, принявших смерть за веру на Руси.