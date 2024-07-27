Подземное море под Москвой: чем оно опасно на самом деле

Свидетельства о том, что под Москвой находится подземное море, часто встречаются в древних документах. Прогноз наши предки давали совсем не радостный. Мол, однажды город перестанет существовать, так как «к концу времён провалится» под землю. Так есть ли на самом деле основания для осуществления таких пророчеств?

Место действия

Большое количество неблагоприятных прогнозов относительно будущего Москвы геологи объясняют тем, что город раскинулся на стыке тектонических плит. Достаточно вспомнить уроки географии в школе, чтобы понять — такое положение небезопасно и приводит к большой сейсмической активности. Так что утверждения о том, что один из крупнейших городов на планете может исчезнуть, имеют под собой «почву».

На подземное озеро под Москвой случайно наткнулся геолог Иван Губкин. Лауреат Ленинской премии много времени потратил на то, чтобы найти в столичном регионе нефть. Но вместо чёрного золота сделал совершенно другое открытие.

Изучив то, на чëм стоит Москва, исследователь пришёл к неутешительному выводу. Под городом находится даже не озеро, а целое море, глубина которого составляет от пяти до 30 километров. Что совсем не обрадовало учёного, так это расстояние от моря до города — всего каких-то 500 метров.

Ситуация осложняется наличием большого количества пустот неестественного происхождения — метрополитен, бомбоубежища. К тому же, под Москвой протекают более 5 тысяч рек. Да, для московских небоскрёбов с многотонными бетонными фундаментами не самое надёжное основание.

С чего всё начнётся

Для запуска процесса «исчезновения Москвы» достаточно того, чтобы началось подземное землетрясение. Военные геофизики, которые изучили обстановку под городом после открытия Губкина, утверждают, что всё нарастающее давление между соседними тектоническими плитами приведёт к землетрясению в 4-6 баллов по шкале Рихтера (отметим, что максимальное значение в данной системе — 9,5 баллов).

Однако, пока подземное море приносит Москве пользу и прибыль. На территории нескольких санаториев были пробурены скважины, из которых на протяжении нескольких десятилетий добывают уникальную по своему составу минеральную воду. Из более глубоких пластов ведётся добыча соли. Её используют, например, на Московском мясокомбинате.

Но всё чаще подземное море напоминает о себе. Старые здания буквально «трещат по швам», а автомобили неожиданно проваливаются под землю.