Народные приметы на 28 июля: что категорически нельзя делать в этот день

В воскресенье, 28 июля 2024 года, православная церковь почитает память святого князя Владимира (Красного Солнышка). Также на эту дату приходится День крещения Руси, почитается память раннехристианских мучеников Кирика и Улиты. Последняя в народе почиталась как покровительница женщин. Ее просили о продолжении рода, защите семьи от бед и невзгод.

© СОВА

Наши предки прозвали этот день Кирика-мокродырика. Все потому, что наступала пора ненастий и проливных дождей. А из-за гроз 28 июля и вовсе считали одним из самых страшных дней в году. Существовали и строгие запреты на эту дату. До наших дней сохранились некоторые народные приметы на этот счет.

Вот что запрещено делать 28 июля 2024 года:

- нельзя было работать в поле, иначе жди беды;

- женщины не должны были делать уборку, стирать, шить и прясть. Ослушавшихся ждали проблемы в семейных отношениях;

- смотреть на небо тоже запрещалось, чтобы не наткаться на падающую звезду (это якобы могла быть душа проклятого человека);

- говорить о проблемах малознакомым людям, жаловаться на жизнь нельзя, иначе бед станет лишь больше;

- начинать новые дела в этот день нельзя, поскольку они не завершатся так, как вы запланировали.