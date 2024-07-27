Бойкот Олимпиады-80: какие страны отказались ехать в Москву и почему

В 1980 году Олимпийские игры впервые состоялись в СССР, и проходили они в условиях самого массового бойкота мирового спортивного сообщества за всю историю данных состязаний.

Наиболее известные случаи олимпийского бойкота

Как пишет авторитетное спортивное интернет-издание Championat, до Олимпиады-80 в истории олимпийского спорта было 4 самых резонансных случая бойкотирования Игр, и каждый раз причиной неучастия тех или иных стран в самых престижных соревнованиях мирового уровня являлись политические разногласия между государствами.

На Олимпиаду-20 (Антверпен) и Олимпиаду-24 (Париж) МОК не допустил Германию, развязавшую Первую мировую войну. На первую из этих Олимпиад не разрешили также приезжать спортсменам из Австрии, Венгрии, Турции и Болгарии – стран-союзниц немцев (в 1924 году для этих государств ограничения сняли).

Для СССР Олимпийские игры с 1920 года вообще надолго оказались закрыты: поначалу МОК не признал новое советское государство преемником царской России, а потом уже Советский Союз не захотел принимать приглашения Международного олимпийского комитета, и это продолжалось до 1952 года.

В 1936 году бойкотировать Олимпиаду в Берлине собрались было американцы: гитлеровская газета «Völkischer Beobachter» прошлась по афроамериканским спортсменам, отметив, что «черным у нас не место». Однако потом почетный президент МОК Пьер де Кубертен произнес панегирик в адрес Гитлера, и США в итоге от демарша отказались.

Самым массовым случаем олимпийского бойкота до московского, 1980 года, стала Олимпиада-56, прошедшая в Мельбурне – Нидерланды, Испания, и Швейцария отказались посылать свои команды из-за венгерских событий, в которых активно участвовал СССР. Также Олимпиаду-56 проигнорировали Египет, Ирак, Ливан и Камбоджа (из-за Суэцкого кризиса), бойкотировал спортивные состязания Китай (обиделся на то, что МОК пригласил на Олимпиаду тайваньскую сборную).

Спорт на «военном положении»

По материалам BBC Russian, в бойкоте московской Олимпиады-80, инициированном США, Великобританией и Канадой, приняли участие 62 государства. В итоге на Олимпиаду приехали сборные лишь из 81 страны.

Причиной подобного демарша стал ввод советских войск в Афганистан, произошедший в конце декабря 1979 года. Лидеры НАТО приняли решение о бойкоте уже в первый день 1980 года, а через две недели американский президент Джимми Картер выдвинул ультимативное требование: если в течение полутора месяцев Советский Союз не выведет войска, сборная США в Играх участвовать не будет.

Полтора десятка команд-участниц отказались выступать на Олимпиаде под флагами своих государств, национальные штандарты и гимны им заменили флаг и гимн МОК.

США организовали в Филадельфии «альтернативные» игры «Колокола Свободы» для 29 команд стран-неучастниц Олимпиады-80, это состязание прозвали «Бойкот Олимпийских игр» (Olympic Boycott Games).

Реакция СССР

В ответ на подобный демарш СССР и еще 14 стран (в большинстве своем из дружеского социалистического лагеря) не отправили свои команды на Олимпиаду-84 (Лос-Анжелес). К бойкотирующему соцблоку государств присоединились Китай, Югославия и Румыния. Официальными причинами бойкота, озвученными советской стороной, были антисоветская кампания, развернутая в США и отсутствие гарантий безопасности для делегации СССР.

В отличие от московской, в лос-анджелесской Олимпиаде участвовали 140 команд. …

Во избежание повтора подобных бойкотов президент МОК Хуан Антонио Самаранч инициировал внесение новых статей в устав Международного олимпийского комитета – в них прописывались санкции для стран, пытавшихся или бойкотировавших Игры по политическим мотивам. Уличенное в таких действиях государство лишается права посылать свою команду на Олимпиаду (однократно или на несколько Игр). В особых случаях страна и вовсе исключается из МОК.