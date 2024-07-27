Кодекс чести пацана: кого запрещено было трогать хулиганам в СССР

В Советском Союзе все было продумано, рассчитано и решено за каждого. Жизнь подчинялась строгим правилам и устоям — за рамки дозволенного могли выйти немногие. Даже бандиты и хулиганы жили по строгим понятиям. Например, у каждого уличного пацана был свой «кодекс чести», который не позволял ему совершать определенные поступки.

Один на один

«Двое дерутся — третий не лезь». Вмешиваться в драку один на один, а тем более «месить» кого-то толпой во дворе было делом постыдным. Хотя нет-нет, да появлялись те, кто мечтал решать свои проблемы чужими руками. Но таких быстро ставили на место, взяв на слабó — мол, а что, один на один трусишь? Также старались соблюдать возрастные рамки: пятиклашку против лба-выпускника никто не ставил. Но за младшего всегда мог «впрячься» старший товарищ.

Исключением были драки толпа на толпу. Здесь количество участников считали далеко не всегда. Хотя обычно старались «забиваться» по-честному: пять на пять или десять на десять.

Без ног и де**ма

Был свой кодекс и в самих правилах драки — благородство среди советских школьников ценилось всегда. Кастеты, палки, ножи, цепи и дубины — «де**мо» или «аргументы», как их называли — следовало показательно выбросить. Иначе, даже если хулиган их не использовал, но они обнаруживались — выпадали — во время драки, могло последовать жесткое наказание.

Также запрещалось добивать лежачего, пинать его ногами, наносить удары в пах, кусаться. Драка могла продолжаться до первой крови или пока противник не попросит пощады — как договорились.

Проверка на смелость

Стать полноправным членом уличной банды мог каждый, но надо было доказать свою состоятельность. Проверка могла быть разной: лечь между рельсами под проходящим поездом, прокатиться на подножке трамвая, прогуляться по карнизу многоэтажки или прыгнуть с тарзанки в речку. Правда, порой такие проверки оканчивались трагически. Впрочем, пацанов это не особо останавливало.

Своих не сдавать

«Стукачи долго не живут и своей смертью не умирают», — говорили советские пацаны.



Ябед не любили и удостаивали не просто обидной клички, но и полного игнора. С ними не здоровались, не разговаривали, не дружили и даже не дрались, считая это ниже своего достоинства. Искупить проступок можно было проверкой на смелость — см. выше.

Особое отношение к девушкам

Несмотря на то, что школьниц нередко задирали, отношение у пацанов к ним было особенным. Их никогда не били, а если две девушки затевали разборки между собой — разнимали, чтобы не доводить до греха. Пощады удостаивался и кавалер, провожавший подружку домой — даже если он был из другого двора или района. Но вот на обратном пути ему могло сильно не поздоровиться…

А еще пацан всегда отвечал за свои слова — помните знаменитое: «Пацан сказал — пацан сделал»?