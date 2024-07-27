Самые секретные города СССР: почему их скрывали

Секретные города СССР не обозначались на картах, а тамошние жители были обязаны скрывать место своего проживания. Что известно об этих населённых пунктах?

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Закрытые административно-территориальные образования получали свой статус из-за размещения там объектов государственной важности. Связаны эти объекты были с энергетической, военной или космической сферами.

В ЗАТО действовал строгий пропускной режим. Местоположение населённого пункта было засекречено. Чаще всего городам давали название областного центра с добавлением числа: Красноярск-26, к примеру.

Загорск-6 и Загорск-7

Сергиев Посад до 1991 года назывался Загорском. Он известен не только монастырями и храмами, но и закрытыми городками.

В Загорске-6 располагался Вирусологический центр НИИ микробиологии. В эпоху СССР в городе разрабатывали бактериологическое оружие. Именно в Загорске-6 учёные создавали смертельное оружие на основе южноамериканских и африканских вирусов, проводили испытания с вирусом геморрагической лихорадки Эбола. Город закрыт до сих пор.

В Загорске-7 находился Центральный физико-технический институт МО СССР. Там работали над созданием радиоактивного оружия. Населённый пункт потерял статус закрытого города 1 января 2001 года.

Арзамас-16

В Арзамасе-16 построили секретный объект для разработки советской атомной бомбы. Другие названия секретного города – Кремлёв, Арзамас-75, Горький-130. Населённый пункт располагался на границе Горьковской области и Мордовской АССР. Там был установлен режим усиленной охраны, Арзамас-16 окружили двумя рядами колючей проволоки.

Местным жителям со временем разрешили на автобусе выезжать в областной центр. Также они могли принимать у себя родственников, если те получали пропуск. Средняя зарплата, которую всегда выплачивали вовремя, в городе составляла около 200 рублей. Полки магазинов закрытого города ломились от изобилия.

В данный момент ядерный центр Саров, бывший Арзамас-16, по-прежнему является закрытым.

Свердловск-45

Свердловск-45 строили заключенные ГУЛАГа вокруг завода № 814, который занимался обогащением урана. Город выстроили очень компактно. Воздух в населённом пункте отличался чистотой. Со снабжением города продуктами проблем не было.

Если житель Свердловска-45 совершал преступление, обратно в город его уже не пускали. Даже если там оставалась его семья.

Секретные объекты ЗАТО манили к себе зарубежных разведчиков. К примеру, в 1960 году недалеко от Свердловска-45 сбили американский самолёт-шпион У-2. Пилота удалось взять в плен.

Сведловск-45, сейчас Лесной, закрыт для случайных посетителей.

Мирный

Мирный, Архангельской области, стал закрытым городом в 1966 году. Причиной этому послужил находящийся рядом испытательный космодром Плесецк.

Однако Мирный, по сравнению с другими ЗАТО, нельзя было назвать полностью закрытым. Его не оградили колючей проволокой, документы проверяли только на подъездных дорогах. Из-за этого порой происходили инциденты, когда рядом с секретными объектами обнаруживали заблудившихся грибников или нелегалов, приехавших в город за дефицитными товарами.

Каждое лето в Мирный прибывали выпускники военных академий. Чтобы остаться в благополучном городке, они старались побыстрее жениться и завести детей. Из-за этого за ним закрепилась слава «города колясок». Статус закрытого города Мирный сохраняет и в наши дни.