Как Сталин отомстил эсэсовцу, который расстрелял Якова Джугашвили

В 2014 году в СМИ просочилась информация о том, что один эсэсовец отсидел сначала в советских, а потом в российских тюрьмах, в общей сложности 69 лет. Этим рекордсменом оказался немец Рейнхард Кунце, который вошёл в историю как пленник Иосифа Сталина. Якобы существовал приказ, согласно которому Кунце никогда не должен был оказаться на свободе.

Все равны

После окончания Великой Отечественной войны на территории Советского Союза осталось около двух миллионов немцев. Вернуться на родину они не могли, так как занимались восстановлением разрушенного советского государства. Их труд особенно активно использовался в первые послевоенные годы. В начале 50-х немцев стали постепенно отпускать домой. Последняя крупная «партия» военнопленных покинула СССР в 1956 году. При этом по разным причинам единицы немцев по-прежнему оставались на советской земле. Одним из таких «невозвращенцев» и был Рейнхард Кунце, который в годы войны служил в концентрационном лагере Заксенхаузен и принимал личное участие в убийстве попавшего в плен к нацистам сына вождя народов — Якова Джугашвили.

На фронте сын Сталина оказался в 1941 году. Прощание с отцом было немногословным.

«Иди воюй!», — бросил Сталин.



И Яков пошёл. По-другому и быть не могло.

16 июля стало известно, что Яков пропал без вести при попытке выйти из окружения под городом Сенно в Белоруссии. Вскоре в Кремле узнали, что парень находится у немцев в плену. Фашисты сделали его оружием пропаганды — мол, смотрите, у нас находится сын самого Сталина. Нацисты надеялись обменять Якова на генерал-фельдмаршала Паулюса, но их планам было не суждено сбыться.

«Мы фельдмаршалов на солдат не меняем!», — заявил Сталин.



Тогда фашисты предприняли попытку склонить Якова к сотрудничеству. Считалось, что скорее он согласится на их предложение, находясь в одном из самых страшных концентрационных лагерей Германии — в Заксенхаузене.

Последняя пуля

Джугашвили, будучи в плену, всячески старался демонстрировать презрительное отношение к врагам советского народа. Он прекрасно понимал, что живым выбраться из лагеря не получится, поэтому однажды решился свести счёты с жизнью. 14 апреля 1943 года сын Сталина предпринял попытку побега, которая сразу была обречена на провал. Яков выпрыгнул из окна барака и кинулся на ограждение, которое находилось под высоким напряжением (об этом он знал). В эту же секунду прозвучал выстрел охранника и беглец был убит.

Немцы тут же придумали, как сделать Сталину ещё больнее. Тело его сына сожгли, а урна с прахом позже затерялась где-то в Берлине. Таким образом, вождь народов оказался лишён возможности прийти на могилу к сыну.

Узнав, что пленный Кунце был причастен к смерти Якова, Сталин приказал никогда не освобождать его. Изменить что-либо в судьбе бывшего эсэсовца не смог даже распад Советского Союза. Кунце выпустили на свободу только в июле 2014 года. Ему было 84 года…

Не все точки над «i»

На самом деле в истории с Кунце не всё так очевидно. До сих пор нельзя с уверенностью сказать, что эсэсовца приговорили именно за смерть Якова.

Джугашвили сам бросился на проволоку под напряжением, а стрелял в него роттенфюрер СС Конрад Хафрих. Кроме того, проведённое вскрытие доказало — беглец умер не от ранений, а от воздействия электрического тока.

Вызывает вопрос и само присутствие Кунце в лагере. На тот момент ему должно было быть всего 12 лет, тогда как в дивизии СС «Гитлерюгенд» служили с 17-летнего возраста. К тому же эсэсовцы воевали на танках на Восточном и Западном фронтах. К охране лагерей их не привлекали.