Поездка русских автомобилистов в Африку 1915 года

В начале XX века одним из главных плюсов появления личных автомобилей считалась, как и сегодня, свобода передвижений. Тем более что современных комфортных самолётов, способных за несколько часов доставить путешественников едва ли не в любую точку планеты, не было. К слову, в то время водители, которые решились на особо сложные поездки, становились знамениты не только на всю свою страну, но и за её пределами. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru смогла во всех подробностях узнать об одном из таких вояжей, который совершил русский автомобилист Евгений Кузьмин со своими спутниками.

© Quto.ru

В первой части книги экипаж в составе водителя Андрея Энгеля, его охранника и грузчика Боба Вилсона, проводника и переводчика мистера Кина и летописца Евгения Кузьмина успешно (хотя и не без приключений) тронулись в путь протяжённостью 11 000 км и добрались до границы Испании.

Французская таможня пропустила путешественников без проблем, а вот испанцам отчего-то не понравились запасные шины. Причём больше всего вопросов вызвала уже пришедшая в негодность покрышка, резина которой ещё могла послужить для других целей. В итоге ту самую шину разрезали, но сотрудников таможни это не удовлетворило, и они откровенно потребовали взятку. Которую им пришлось дать.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

«Сам автомобиль проезжал границу очень легко благодаря международному триптику: это прекрасное учреждение избавляет теперь туриста от бесконечно скучных и долгих операций на границе. Приобретается он внесением залога в клуб и состоит из листочка, разрываемого на три части: одна остаётся на таможне при въезде, другая при окончательном выезде из данной страны, а третью турист сохраняет и привозит обратно в клуб с пометками штемпелем о въезде и выезде; если всё в порядке, то получается обратно и залог. Такие документы у Энгеля имелись для Франции, Испании и Италии, и освобождали нас от потери времени при переезде границ», — говорится в книге.



Первым же городом в новой стране, который попался путешественникам на пути, стал Фигерас. Сам он оказался серым, с узкими грязными улицами, а заведение, где они должны были завтракать, производило не самое лучшее впечатление. Да и сама кухня абсолютно не впечатлила: омлет пах клопами, рыба — болотом, индейка явно была испорчена, как и простокваша. Компания погрустнела, предчувствуя впереди ещё немало таких приёмов пищи, но оказалось, что это была едва ли не самая плохая кухня на всю Испанию.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Сами дороги оказались намного хуже, чем во Франции. Автор пишет, что особенно им препятствовали «горбатые мостики как в России, ещё чаще встречались глубокие лотки, служащие для стока вод».

Чем дальше продвигались автомобилисты вглубь страны, тем хуже становились трассы. А шоссе за Барселоной и вовсе оказалось донельзя разбитым просёлком, ехать по которому приходилось предельно медленно.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

«Мы обогнали одного пешехода и одну телегу, но пешеход был одноногий, а телега со сломанной осью лежала в канаве. Все прочие живые твари передвигались быстрее нас», — говорится в книге.



Местами к отвратительным дорогам добавлялась пыль, и путешественники были вынуждены дышать ею, так как скорость передвижения была крайне маленькой. Периодически попадались стада мулов, которые можно было объехать с трудом. Ещё одна местная особенность, которая донельзя возмущала товарищей — мосты через несуществующие реки и полноводные реки, через которые вообще не было мостов: вместо них пускали редкие паромы. Вся компания сошлась во мнении (хотя по другим вопросам постоянно возникали споры), что это — полнейшее безобразие.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Зато местная природа поражала красотой настолько, что даже владелец автомобиля несколько раз соглашался остановиться и сделать фотографии. Хотя он, в целом, крайне редко одобрял остановки без причины, а снимки, на которых не присутствовала его машина, и вовсе считал глупостью. Да и погода радовала: стало заметно теплее.

Полностью ознакомиться с книгой «о Африке на автомобиле» от 1915 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

Единственным городом, который весь экипаж единодушно полюбил и не хотел уезжать, стала Валенсия. Её назвали красивейшей во всей Испании, со своим особым характером, чистыми улицами и обилием красивых лиц на них. Однако нужно было успеть на паром, который ходил раз в неделю, так что, задержавшись здесь всего на день, автомобилисты отправились в дальнейший путь.