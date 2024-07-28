Поездка русских автомобилистов в Африку 1915 года
В начале XX века одним из главных плюсов появления личных автомобилей считалась, как и сегодня, свобода передвижений. Тем более что современных комфортных самолётов, способных за несколько часов доставить путешественников едва ли не в любую точку планеты, не было. К слову, в то время водители, которые решились на особо сложные поездки, становились знамениты не только на всю свою страну, но и за её пределами. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru смогла во всех подробностях узнать об одном из таких вояжей, который совершил русский автомобилист Евгений Кузьмин со своими спутниками.
В первой части книги экипаж в составе водителя Андрея Энгеля, его охранника и грузчика Боба Вилсона, проводника и переводчика мистера Кина и летописца Евгения Кузьмина успешно (хотя и не без приключений) тронулись в путь протяжённостью 11 000 км и добрались до границы Испании.
Французская таможня пропустила путешественников без проблем, а вот испанцам отчего-то не понравились запасные шины. Причём больше всего вопросов вызвала уже пришедшая в негодность покрышка, резина которой ещё могла послужить для других целей. В итоге ту самую шину разрезали, но сотрудников таможни это не удовлетворило, и они откровенно потребовали взятку. Которую им пришлось дать.
«Сам автомобиль проезжал границу очень легко благодаря международному триптику: это прекрасное учреждение избавляет теперь туриста от бесконечно скучных и долгих операций на границе. Приобретается он внесением залога в клуб и состоит из листочка, разрываемого на три части: одна остаётся на таможне при въезде, другая при окончательном выезде из данной страны, а третью турист сохраняет и привозит обратно в клуб с пометками штемпелем о въезде и выезде; если всё в порядке, то получается обратно и залог. Такие документы у Энгеля имелись для Франции, Испании и Италии, и освобождали нас от потери времени при переезде границ», — говорится в книге.
Первым же городом в новой стране, который попался путешественникам на пути, стал Фигерас. Сам он оказался серым, с узкими грязными улицами, а заведение, где они должны были завтракать, производило не самое лучшее впечатление. Да и сама кухня абсолютно не впечатлила: омлет пах клопами, рыба — болотом, индейка явно была испорчена, как и простокваша. Компания погрустнела, предчувствуя впереди ещё немало таких приёмов пищи, но оказалось, что это была едва ли не самая плохая кухня на всю Испанию.
Сами дороги оказались намного хуже, чем во Франции. Автор пишет, что особенно им препятствовали «горбатые мостики как в России, ещё чаще встречались глубокие лотки, служащие для стока вод».
Чем дальше продвигались автомобилисты вглубь страны, тем хуже становились трассы. А шоссе за Барселоной и вовсе оказалось донельзя разбитым просёлком, ехать по которому приходилось предельно медленно.
«Мы обогнали одного пешехода и одну телегу, но пешеход был одноногий, а телега со сломанной осью лежала в канаве. Все прочие живые твари передвигались быстрее нас», — говорится в книге.
Местами к отвратительным дорогам добавлялась пыль, и путешественники были вынуждены дышать ею, так как скорость передвижения была крайне маленькой. Периодически попадались стада мулов, которые можно было объехать с трудом. Ещё одна местная особенность, которая донельзя возмущала товарищей — мосты через несуществующие реки и полноводные реки, через которые вообще не было мостов: вместо них пускали редкие паромы. Вся компания сошлась во мнении (хотя по другим вопросам постоянно возникали споры), что это — полнейшее безобразие.
Зато местная природа поражала красотой настолько, что даже владелец автомобиля несколько раз соглашался остановиться и сделать фотографии. Хотя он, в целом, крайне редко одобрял остановки без причины, а снимки, на которых не присутствовала его машина, и вовсе считал глупостью. Да и погода радовала: стало заметно теплее.
Полностью ознакомиться с книгой «о Африке на автомобиле» от 1915 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.
Единственным городом, который весь экипаж единодушно полюбил и не хотел уезжать, стала Валенсия. Её назвали красивейшей во всей Испании, со своим особым характером, чистыми улицами и обилием красивых лиц на них. Однако нужно было успеть на паром, который ходил раз в неделю, так что, задержавшись здесь всего на день, автомобилисты отправились в дальнейший путь.