Какие автомобили СССР успешно продавались в Европе

Советские автомобили, поставляемые на экспорт в страны Европы, с годами стали сравнимы по цене с иномарками гораздо более низкого класса. СССР был вынужден поставлять автомобили за рубеж по низким ценам для получения свободно конвертируемой валюты, пишет «За рулем».

«Москвичи» моделей 407,403 и 408 в 1960-х годах на экспортных рынках продавались по ценам сравнимым, с машинами одноклассниками. Однако в начале 1970-х с «Москвичом-412» ситуация изменилась: он продавался на Западе дешевле чехословацкого седана Skoda 100 L

и компактного трехдверного хетчбэка Mini 850.

Советская «Волга» ГАЗ-21 в Бельгии, Голландии, Скандинавии и Финляндии была сравнима по цене с «жуком» Volkswagen.

Дешевле, чем автомобили-одноклассники, в 1970-х годах продавались в Европе и автомобили Lada.