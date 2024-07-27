Старушка не сдерживала себя: как королева Елизавета II накричала на будущего наследника престола

В новой разоблачительной биографии принцессы Кейт Миддлтон автор Роберт Джобсон описал нетривиальный случай. Однажды принц Уильям поссорился с королевой Елизаветой II из-за своей жены и детей, а обеспокоенная бабушка не сдержала себя и накричала на будущего наследника британского престола.

Семейные страсти

В долгожданной многими новой биографии Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, автор Роберт Джобсон проливает свет на некоторые события из частной жизни, включая ссору принца Уильяма с покойной королевой Елизаветой II. Биограф отмечает, что женщина и её «упрямый» внук поссорились из-за поступка в отношении жены Уильяма Кейт и их троих маленьких детей, 10-летнего принца Джорджа, восьмилетней принцессы Шарлотты и шестилетнего принца Луи.

В полёт!

В опубликованном отрывке из готовящейся книги, говорится – принц Уильям вступил в ожесточëнный спор со своей бабушкой после того, как его отец, ныне король Карл III, выразил обеспокоенность по поводу вопроса охраны королевской семьи. Отцу Уильяма не понравилось, что принц для перемещения по стране использует вертолёт и сам садится за штурвал летательного аппарата. Королева перед очередным полётом обратилась к внуку с просьбой отказаться от доставки семьи по воздуху от Кенсингтонского дворца до их дома в Норфолке. Королева вспомнила события 1967 года, когда случилась авиакатастрофа, в которой погиб капитан королевского рейса (членов семьи на борту не было). Принц слова бабушки проигнорировал, что заставило её повысить голос на будущего наследника и не стесняться в выражениях. Мол, он наплевательски относится не только к себе, но и ко всей королевской семье в целом. В ответ Чарльз настоял, чтобы его сын подписал официальный документ, в котором максимально подробно были отражены связанные с такими полётами риски. Ожидается, что в Великобритании новое издание поступит в продажу уже с 1 августа.