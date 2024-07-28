В итальянском музее нашли слепки зубов неандертальцев

Палеоантропологи обнаружили в итальянском музее слепки семи зубов неандертальцев. Оригинальные окаменелости были обнаружены в 1960-х годах на стоянке Grotta-Riparo-di-Uluzzo-C, но их нынешнее местонахождение остается неизвестным.

Исследователи проанализировали высококачественные слепки и определили, что по крайней мере шесть зубов принадлежат неандертальцам, а один, возможно, современному человеку. Эти выводы, опубликованные в American Journal of Biological Anthropology, проливают свет на улуццкую культуру, переходную между неандертальцами и современными людьми.

На участке, расположенном на Ионическом побережье Италии, были обнаружены слои, относящиеся к среднему палеолиту (неандертальцы), улуццкому (переходный период) и верхнему палеолиту (кроманьонцы). Слепки включают в себя смесь молочных зубов, что позволяет предположить, что они могли принадлежать одному или двум детям, а один моляр, возможно, указывает на третьего ребенка, но уже из нашего вида.