Саманта Смит: девочка, изменившая отношения США и СССР

Российско-американская писательница Лена Нельсон — о том, как детский интерес к Саманте Смит перерос в написание книги о ней

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Саманта Смит — американская школьница, которая стала символом миротворчества в разгар Холодной войны. В 1980-х годах ее письмо Юрию Андропову и последующая поездка в СССР привлекли внимание общественности и напомнили, что мир во многом зависит от доброй воли обычных людей. На международном книжном фестивале "Белый июнь" в Архангельске российско-американская писательница Лена Нельсон рассказала о своей книге America's Youngest Ambassador, которая вышла в 2023 году в США. История создания этой книги началась в 1980-х, когда Саманта Смит прилетела в СССР.

Кто такая Саманта Смит

Саманта Смит родилась в 1972 год в небольшом городке Хоултон, на границе США и Канады. В ноябре 1982 года, в возрасте 10 лет, Саманта написала письмо Юрию Андропову. Она пыталась понять, почему отношения между Советским Союзом и США были такими напряженными. Ее письмо было опубликовано в советской газете "Правда".

Уважаемый мистер Андропов, меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я бы хотела получить ответ. Почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну? Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нем, а не завоевывали его. Пожалуйста, давайте сделаем, как он хочет, и каждый будет счастлив.



Несмотря на публикацию письма, Саманта не получила ответа и отправила сообщение советскому послу в США Анатолию Добрынину с вопросом, собирается ли Андропов ответить. И в апреле 1983 года она получила ответ от Андропова, в котором он пригласил Саманту и ее семью в СССР.

Кто такая Лена Нельсон

Лена Нельсон — это российско-американская писательница. Сейчас она живет в Калифорнии, но родилась и выросла в Архангельске. Впервые Лена услышала о Саманте Смит от своей бабушки весной 1983 года. Лену тогда поразил вопрос американской девочки о том, начнет ли Советский Союз ядерную войну, потому что Лене в школе говорили, что именно США собираются пустить в ход ядерное оружие. А второе, что поразило Лену, — это то, что Саманта за свой странный вопрос получила в награду поездку в Артек.

— Через несколько недель после этого я увидела по телевизору репортаж, как советские корреспонденты брали интервью у Саманты Смит в США. Тогда показали ее дом, маленький городок, в котором она жила. Для меня это было как открывшееся окно на Запад. Я увидела, какие книги она читала и чем увлекалась. Мне показалось, что она была похожа на меня и моих подруг. Я начала сравнивать ее жизнь и свою, находить различия. И постепенно стала следить за историей Саманты, — рассказала писательница Лена Нельсон.



Саманта — звезда на Востоке и на Западе

Вскоре после освещения истории с письмом Андропову начался медиабум. Саманту приглашали на интервью такие известные личности, как Тед Коппел и Джонни Карсон. А в июле 1983 года она вместе с родителями прилетела в Москву, где провела две недели в качестве гостя Андропова. Во время поездки Саманта посетила столицу России, Ленинград и побывала в главном пионерском лагере СССР, в Артеке. Девочка была поражена дружелюбием людей и многочисленными подарками, которые они дарили ей и ее родителям. На пресс-конференции в Москве она заявила, что русские "такие же, как мы".

— Больше всего меня удивило, что Саманта по природе своей была очень стеснительной. На всех видео она общительная и задорная. Но ее мама рассказывала, что Саманта боялась участвовать в школьном спектакле. Родители Саманты были удивлены, когда пришли советские корреспонденты, включили камеры и их дочь непринужденно заговорила и выражала свои мысли очень четко. Об этом же мне сказала переводчица Саманты Наталья Батова. Ее поразило, какие вопросы задавала девочка и как интересно с ней было общаться, — поделилась писательница.



Поездка Саманты в СССР широко освещалась советскими СМИ, и Саманта стала популярной среди советских граждан. В США ее визит в СССР вызвал смешанные чувства, некоторые считали ее частью советской пропаганды.

В 1984 году Саманта вела специальный выпуск для детей на канале Disney Channel "Саманта Смит едет в Вашингтон... Кампания '84", где брала интервью у нескольких кандидатов на президентских праймериз Демократической партии 1984 года. В 1985 году Саманта сыграла одну из главных ролей в телесериале "Лайм-стрит".

Первая книга о Саманте Смит

В августе 1985 года Саманта и ее отец летели домой после съемок эпизода для "Лайм-стрит". При попытке приземлиться в аэропорту Льюистон-Обурн в штате Мэн, самолет столкнулся с деревьями и разбился. В аварии погибли все шесть пассажиров и два члена экипажа. Около тысячи человек присутствовали на похоронах Саманты.

— Для меня смерть Саманты была шоком. Тогда я впервые поняла, что жизнь может закончиться в любую минуту. Почему-то я захотела почтить и увековечить ее память. Единственное, что я тогда могла сделать, — собирать вырезки о ней и вклеивать их в тетрадку, — рассказала Лена Нельсон.



На момент смерти Саманты Смит Лене было десять лет. К двенадцати годам тетрадей с газетными вырезками об американской девочке набралось семь штук. Именно в этот момент Лена решила свести все тетради в одну книгу. Мама помогла сделать переплет. Так появилось первое издание Лены Нельсон о Саманте Смит.

Только спустя 36 лет писательница выпустила уже настоящую книгу — America's Youngest Ambassador. Кстати, идею этой книги подала мама Саманты, Джейн Смит, с которой Лена познакомилась в 2005 году. Лена тогда начала собирать все сведения о Саманте на сайте, посвященном ей. Написала письмо Джейн, а та ей ответила, поблагодарила, после чего женщины уже познакомились лично. В 2013 году, на 30-ю годовщину визита в СССР, Джейн увидела сайт Лены.

— Она сказала, что здесь достаточно материала, чтобы написать книгу, и что я идеальный человек для этого, потому что у меня было видение этой поездки с обеих сторон. К тому моменту я уже 8 лет занималась сайтом Саманты. Я не восприняла серьезно предложение Джейн. Но эту мысль она во мне посеяла, — рассказала Лена Нельсон.



В результате в 2015 году Лена пошла на писательские курсы в Лос-Анджелесе, а через год получила премию за проект своей книги. Ей понадобилось 7,5 лет, чтобы завершить рукопись.

Сегодня, когда международные отношения снова обострились, история Саманты Смит опять актуальна.

— В 1980-е годы поездка Саманты в Советский Союз дала нам надежду на то, что мы сможем найти общий язык. И люди по обе стороны океана увидели, что советские люди не считают американцев врагами, а в СССР — что американцы нормальные люди. А когда в 1985 году Рональд Рейган встретился с Михаилом Горбачевом в Женеве, мир с облегчением выдохнул. Спустя сорок лет оказалось, что налаживание отношений — это каждодневный опыт. Может быть, сейчас история Саманты напомнит нам, что однажды мы смогли отступить от пропасти и надежда не умирает вместе с человеком, — подытожила Лена Нельсон.



Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты "Реальное время", автор телеграм-канала "Булочки с маком" и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке "Макулатура".