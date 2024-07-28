Народные приметы на 29 июля: что категорически нельзя делать в этот день

Православная церковь 29 июля 2024-го вспоминает святого Афиногена и 10 его учеников. В народном календаре этот день называют Финогеевы зажинки. Все потому, что в эту пору начинается жатва. Самый первый колосок, согласно традиции, полагается Афиногену, а последний – Илье в августе.

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Крестьяне выходили в поля с иконами, молились о защите посевов и богатом урожае.

Что нельзя делать 29 июля 2024 года, в Финогеев день

Наши предки считали, что в это время нельзя ходить в лес, где гуляет дух, которому нельзя мешать. Иначе погода испортится, пойдут проливные дожди, которые вымоют все посевы. Также были запрещены охота и рыбалка. А поскольку в лес не заходили, то сбор ягод и грибов, рубка дров тоже откладывались.

Колосья, богатые зернами, нельзя было молотить. Их прятали до следующего года, а в посевную бросали зерна на землю для увеличения урожая.

На Руси в этот день никогда не скашивали поле полностью. Пучок колосьев всегда оставляли в качестве подарка для Житного Деда.

Ни в коем случае нельзя бездельничать. Работа в полях должна кипеть с утра и до самого вечера.

Запрещалось проводить день в унынии.