Первая мировая война: 110 лет назад начался первый крупный конфликт XX века

110 лет назад началась Первая мировая. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В 1914-м все были уверены, что конфликт закончится в течение месяца. Но в итоге в него были втянуты 38 государств, в том числе и Российская империя. Война продлилась четыре года и унесла более 18 миллионов жизней, передает корреспондент «МИР 24» Виталий Никулин.

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«Бои закончатся вместе с листопадом», – шутили в 1914-м в Европе, переживавшей свой «Золотой век». Тогда еще никто не мог предположить, что эта война станет одной из самых страшных в истории и приведет к развалу четырех империй.



К 1914 году великие державы были разделены на два блока – «Антанта» (Россия, Франция, Великобритания) и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Формальным поводом для начала войны стало убийство наследника австро-венгерского престола боснийским сербом Гаврило Принципом 28 июня. Война вспыхнула мгновенно. Уже 1 августа в нее была втянута Российская империя. Первая мировая война велась на территории 14 государств. Хотя всего со стороны обеих коалиции в ней принимали участие около 40. Только мобилизовано по всему миру было более 70 млн человек. И Россия на полях сражений потеряла больше всего жизней. Русские солдаты, герои Первой мировой, увековечены в бронзе на Поклонной горе. На фоне триколора офицер поднимает бойцов в атаку. Рядом сестра милосердия спасает раненного. Русские показывали пример массового героизма. В Российском военно-историческом обществе вспоминают эпизод, который вошел в историю, как «Атака мертвецов», когда наши бойцы пошли в бой после газовой атаки при битве за крепость Осовец.

«Там были десятки с нашей стороны против сотен и даже тысяч со стороны немцев. Потом это все обросло поэтическими подробностями, что они шли, чуть ли не выплевывая свои легкие, что были похожи скорее на мертвых, чем на живых. Насколько это правда, судить сложно, но впечатления, которое они произвели, было достаточно, чтобы огромная многократно превосходящая их немецкая сила с позором отступила», – рассказал заместитель директора департамента науки и образования исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества Денис Шпалянский.



Высшую награду Российской империи – Георгиевский крест – получили более миллиона человек. Первым ей удостоили легендарного казака Козьму Крючкова. С тремя товарищами он бился с 30 прусаками и победил. Получил 16 ранений и выжил. О его подвиге рассказывает уникальный плакат 1914 года. Можно сказать, что он уцелел чудом. Из частной коллекции его еще с несколькими агитационными работами тех времен передали в красногорский филиал Музея Победы.

«Глядя на сатирические плакаты, невольно проводишь параллели сегодняшним днем. Героями этого плаката «Пара гнедых» являются лидеры Германии и Австро-Венгрии Вильгельм II и Франц Иосиф I, которые своими безответственными действиями ведут Германию к разорению и катастрофе», – рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.



Первая мировая война оказалась первой во многом. Впервые стороны стали широко вести информационную войну. Впервые массово использовались авиация и «адские косильщики» – так тогда прозвали пулеметы. Впервые были применены танки и оружие массового поражения. Противогаз, кстати, изобрел русский химик Николая Зелинский. Сейчас один из комплектов – часть коллекции музея Первой мировой в Ратной палате. Возможно, этот экспонат спас от страшной смерти ни одного солдата. «Слава богу, что к концу войны люди поняли, что это очень опасное оружие, и были потом заключены определенные конвенции, которые в дальнейшем уже такую массу применения не дали в следующие воины и сохранили жизнь многих людей», – рассказал Начальник военно-исторического отдела Государственного музея-заповедника Царское село Дмитрий Клочков. Одним из следствий Первой мировой стало создание Лиги наций – предшественницы современного ООН. Она проработала лишь полгода, как в мире вспыхнула новая война. Только созданные Польша и Чехословакия не смогли поделить между собой одну из областей – Тишинскую. Вновь пролилась кровь.