Знаковый вертолет: как Ми-4 устанавливал рекорды, воевал, спасал, строил

Первый отечественный универсальный вертолет среднего класса. Установил ряд международных рекордов. Использовался для ведения боя, перевозки грузов и людей, противопожарной охраны, строительных работ и в санитарных целях. Производился в СССР и за рубежом. Был приспособлен для эксплуатации на Северном и Южном полюсах, а также в любое время суток. Стоял на вооружении армий 30 стран мира и ограниченно применяется до сих пор.

История создания вертолета Ми-4 и предпосылки к нему

Проектирование многоместной машины началось осенью 1951 года в ОКБ Миля. К апрелю следующего года был изготовлен прототип ВД-12 – и начались наземные испытания. 3 июня машина впервые поднялась в воздух. Группу инженеров возглавлял непосредственно Михаил Миль, а тестированием вертолетов занимались Всеволод Виницкий, Герман Алфёров, Сергей Бровцев и другие летчики-испытатели. Серийное производство было развернуто на базе Саратовского авиазавода в конце 1952 года.

Интересные факты: в натовской классификации Ми-4 присвоено наименование Hound («Гончая»). С помощью этой машины планировалось ликвидировать отставание от США в области вертолетостроения, которое было выявлено в начале Корейской войны. Поэтому по компоновке вертолет оказался схож с американским Sikorsky H-19, но превосходил конкурента в скорости, размерах и грузоподъемности. На разработку было отведено очень мало времени, из-за чего инженерам приходилось работать по 14-16 часов в сутки.

К маю 1953 года государственные испытания были завершены, а вертолет принят на вооружение ВВС СССР. Тогда же начался выпуск этих машин на Казанском вертолетном заводе. К концу года в войска было поставлено 24 вертолета. В 1954 году всё производство и разработку модификаций перенесли в Казань. За прошедшие пару лет в Саратове успели изготовить 152 экземпляра. Выпуск Ми-4 продолжался до 1968 года и к моменту его завершения было создано 3307 единиц (не считая китайских Z-5).

Особенности конструкции Ми-4

Вертолет имеет двухэтажный формат: наверху – кабина пилотов, внизу и сзади – грузовое отделение, оснащенное откидными лавками для десанта и люком для погрузки. Позади пилотов размещаются редуктор и топливный бак. Несущий винт имеет четыре лопасти, изготовленные из стальных лонжеронов (в форме труб) с деревянным каркасом. Хвостовой – три стандартные лопасти. Рычаги управления оснастили гидроусилителями, а стекла кабины и ключевые элементы конструкции – системами противообледенения.

Базовые версии машины имели колесное шасси, но с конца 1950-х годов вертолеты оснащали лыжами для эксплуатации в зимних условиях и поплавками – для приводнения. Кроме того, передовые (на тот момент) приборы позволяли осуществлять полеты в любое время суток, а также в плохих погодных условиях. Двигатель и главный редуктор соединялись посредством вала, проходящего между сиденьями летчиков. К 1957 году для этих вертолетов разработали первую советскую систему автопилота АП-31.

Характеристики и преимущества вертолета Ми-4

В состав экипажа вертолета входят два пилота и бортмеханик. Длина фюзеляжа составляет 16,8 м, а высота – 4,4 м. Машина весит 4,9 т и может поднять в воздух до 1600 кг груза. В основном топливном баке помещается 1000 л горючего. Кроме того, предусмотрено размещение дополнительного бака на 500 л в грузовом отделении. Вертолет развивает скорость до 226 км/ч. Может пролететь около 465 км и подняться на высоту до 5,5 км. Набор высоты обеспечивает несущий винт, диаметр которого равен 21 м, а маневренность – рулевой винт диаметром 3,6 м.

Интересные факты: именно эта модель впервые была оснащена встроенным вооружением – 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом Афанасьева, который расположили в носовой части. Стрельбу из него вел бортмеханик, боекомплект составлял 900 патронов. При минимальном расходе топлива вертолет способен лететь со скоростью 140 км/ч. Благодаря наличию внешней подвески, вертолет может использоваться для проведения краново-монтажных работ и транспортировки объемных грузов.

Полет обеспечивает поршневой авиамотор АШ-82В, мощность которого составляет 1530 л. с. Во взлетном режиме он выдает до 1700 л. с. В отличие от предшественников, данная модель имеет просторное грузовое отделение 4,5×1,6×1,76 м. В нем могут размещаться до 16 десантников с полной экипировкой и оружием или 12 сидячих (восемь лежачих) раненых с одним санитаром. Автомобиль ГАЗ-69 или два мотоцикла М-72 с колясками и их пассажиры. Полевая пушка с боекомплектом и артиллеристами или два 82-мм миномета с семью ящиками мин.

Модифицированные версии приспособлены к несению на внешней подвеске 96 неуправляемых ракет С-5К для уничтожения легкобронированной техники, четырех противотанковых управляемых ракет 9М17В «Фаланга» и авиационных бомб ФАБ-100 и ФАБ-250, а также противолодочной авиаторпеды ПЛАТ-1 и 500 кг глубинных бомб. Но из-за отсутствия брони на корпусе вертолета, перечисленное вооружение в основном применялось для огневой поддержки наземных соединений.

История последующего развития и основные модификации вертолета Ми-4

В 1956 году началась организация производства Ми-4 на Харбинском авиазаводе. Благодаря этому в Китае появилось собственное серийное вертолетостроение. Первая машина под маркой Harbin Z-5 была изготовлена спустя два года. Ее транспортная модификация получила наименование «Сянфэн» («Ураган»). Выпуск продолжался до 1979 года – и за это время было создано 545 машин, которые на протяжении нескольких десятилетий составляли основу вертолетного парка китайской армии.

Существует около 30 модификаций вертолета. В 1953 году была разработана противолодочная версия Ми-4ВМ, которую лишили пулемета, но оснастили бортовыми радиолокационной («Курс», а затем – «Рубин-В») и гидроакустической («Баку») станциями. Через год появилась пассажирская модификация Ми-4П, укомплектованная диванами, санузлом, укрупненными иллюминаторами и отделением для багажа. Тогда же создали сельскохозяйственную версию Ми-4СХ с тоннельным распылителем под фюзеляжем и шлангами по бортам, а также бункером в грузовой кабине.

Кроме того, в 1954 году сконструировали лесопожарную модификацию Ми-4Л. Она обеспечивала тушение с помощью водяного ствола под фюзеляжем, а также доставку восьми пожарных на место возгорания. Это же оборудование использовалось для химической обработки растений. В 1956 году была разработана медицинская версия Ми-4М, на базе которой создавали «летающие операционные». В 1958 году появилась десантно-транспортная модель Ми-4А, которая отличалась от базовой версии укрепленными лопастями и наличием автопилота.

Тогда же разработали вертолет-разведчик Ми-4Н «Филин», который был способен эффективно действовать ночью, и вооруженную версию Ми-4АВ. Они надолго стали основными вертолетами Министерства обороны и погранвойск КГБ СССР. Для осуществления поисково-спасательных операций создали модификацию Ми-4ПС, укомплектованную РЛС, лебедкой, световыми маяками, средствами спасения, дополнительными топливными баками, оборудованием для приводнения.

Распространение вертолета Ми-4 в мире и боевое применение

Так как Ми-4 превосходил своих конкурентов в грузоподъемности, скорости и надежности, более 30 государств приобрели около 700 единиц для собственных нужд. Так, до 1997 года 18 вертолетов числилось в составе вооруженных сил Афганистана. Албания использовала до 2005 года 22 советские и 37 китайских машин. Четыре экземпляра стояли на вооружении Буркина-Фасо до 1989 года. По одному борту принадлежало Камеруну и Гане. Финляндия имела три экземпляра до 1979 года. 25 машин приобрела Югославия.

Кроме того, Ми-4 поставлялись в Алжир, Анголу, Болгарию, Камбоджу, Кубу, Чехословакию, ГДР, Египет, Гвинею-Бисау, Венгрию, Индонезию, Ирак, Лаос, Мали, Монголию, Польшу, Румынию, Сьерра-Леоне, Сомали, Сирию, Вьетнам и Йемен. Индия использовала свои машины для выдворения португальцев из Гоа в 1961 году и в рамках конфликта с Пакистаном. Ми-4 помогали подавлять венгерское восстание, а также участвовали в конфликтах на территориях Судана, Северного Йемена и Эфиопии.

Интересные факты: в 1958 году группе инженеров во главе с Михаилом Милем, отвечавшей за создание Ми-4, была присвоена Ленинская премия. Тогда же вертолет был награжден золотой медалью и дипломом Всемирной выставки в Брюсселе. На этих машинах установили восемь международных рекордов (например, по подъему двухтонного груза на высоту 6017 м). В 1955 году Ми-4 успешно совершил перелет из Москвы на Северный полюс. Кроме того, эти вертолеты действовали и в Антарктике.

Они применялись во время войн во Вьетнаме, Афганистане, «Судного дня» и в Бангладеш. Люксовая версия вертолета (с дополнительной звуковиброизоляцией и премиальной отделкой салона) служила личным бортом короля Бутана. Минобороны СССР формировало из Ми-4 отдельные вертолетные полки. Пассажирские модификации до 1970-х годов оставались основными вертолетами «Аэрофлота» и обеспечивали локальные перевозки.

Современное использование вертолета Ми-4

Данные вертолеты утратили актуальность после появления Ми-8. Но их использовали вплоть до 1988 года, когда произошла авиакатастрофа в Читинской области СССР. После падения одного из бортов «Аэрофлота» и гибели восьми пассажиров было принято решение о списании оставшихся машин, так как их техническое состояние признали неудовлетворительным. Но сто Z-5 эксплуатировались армией КНР в 2005 году. 48 вертолетов всё еще находятся на вооружении армии Северной Кореи. Это как китайские, так и советские модели.

Интересные факты: Ми-4 изображены на советских, российских, румынских и киргизских почтовых марках. Из семи машин сооружены памятники, которые установлены в различных сибирских населенных пунктах. Вертолеты можно увидеть в фильмах «SOS над тайгой», «Запасной аэродром», «Звезды на крыльях», «Тайна вечной ночи», «Гранитные острова» и многих других. Представлены в компьютерных играх Heliborne, War Thunder и Wargame: Red Dragon.

Вывод

Ми-4 оказался знаковым вертолетом для своего времени: устанавливал рекорды, воевал, спасал жизни, строил и служил науке. Его создателям удалось преодолеть отставание от потенциального противника, развить вертолетостроение в стране и сконструировать машину, которая остается в строю на протяжении 70 лет. Ми-4 не только стал предшественником и прародителем Ми-8 – самого массового вертолета в мире, но и оставил значительный след в истории.