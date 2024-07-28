«Подарок с того света»: кто отправлял дочери Сталина загадочные посылки из США

В самом начале Великой Отечественной войны в плену оказался сын Иосифа Сталина Яков. Позже он погиб в одном из концлагерей, во что никак не хотела верить Светлана Аллилуева. Подкреплялась её версия о том, что брат жив, загадочными посылками, которые ей регулярно отправляли из США.

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Плен и смерть

Авторы издания «Сталин» Валентин Жиляев, Виталий Павлов, Алексей Пиманов и Сергей Девятов отмечают – между Светланой и Яковом существовала близкая связь. Аллилуева даже при каждом удобном случае подчёркивала, что Яков ей более симпатичен, нежели другой брат, Василий.

Джугашвили отправился на фронт 23 июня 1941 года, но уже в июле попал в немецкий плен. Фашисты попытались извлечь из этого события максимум выгоды, заявив – старший сын советского лидера сдался добровольно. Но это не соответствовало действительности.

Аллилуева также вспоминала, что у Сталина была возможность вызволить Якова из плена – обменять на видного немецкого военачальника. Ей Иосиф Виссарионович не воспользовался, хотя всё время корил себя за прежнюю холодность по отношению к сыну. В 1943 году Яков Джугашвили погиб в концлагере Заксенхаузен.

Подарки, вселяющие надежду

Светлана Аллилуева на страницах своей книги «Дочь Сталина. Последнее интервью» писала, что информация о смерти Якова могла оказаться неверной. В результате появилось огромное количество версий, касающихся будущего сына вождя.

Согласно одной из них, Сталин всё-таки обменял Якова на гитлеровского военачальника, а потом тайно переправил в США. Кто-то утверждал, что встречал отпрыска советского лидера в Грузии. Говорили также про Турцию и Ирак. Наиболее фантастическая теория гласила о том, что Саддам Хусейн – его сын.

Аллилуева, конечно, во всё вышеперечисленное не верила, но продолжала надеяться на чудо. Ине безосновательно. В 1957 году во время подготовки к свадьбе с Иваном Сванидзе Аллилуева получила анонимную посылку из Северной Америки с очень красивыми вещами. Она тут же предположила, что подарок ей презентовал Яков, который в силу разных обстоятельств просто не мог раскрыть себя. Кстати, таких посылок из-за океана после войны Светлане Иосифовне пришло несколько.