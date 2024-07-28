Хлебом не корми, дай бургер: в чем секрет популярности фастфуда

День рождения гамбургера отмечают 27 июля. Изобретенное за рубежом блюдо так хорошо прижилось в России, что, как утверждают знатоки русской кухни, едва ли не стало национальным — российские повара не просто копируют существующий рецепт, но и придумывают собственные вариации. «Вечерняя Москва» узнала, почему россиянам так полюбился фастфуд.

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От пирожков до пиццы

В России история фастфуда берет свое начало еще с царских времен. Хотя тогда он мало чем напоминал наши представления о быстром перекусе.

"До революции были разносчики, которые предлагали на рынках и ярмарках пирожки с разным наполнением по доступной цене. В 30-е годы прошлого века работали столовые, где можно было купить комплексный обед, а потом начали появляться первые прототипы гамбургеров — западный опыт решил перенять руководитель Народного комитета пищевой промышленности Анастас Микоян. В киосках продавали котлету с двумя ломтиками хлеба", — рассказал историк Филипп Фролов.



Ближе к перестройке в городе начала появляться шаурма — она пользовалась популярностью у посетителей вокзалов в СанктПетербурге. А потом открылись первые «Макдоналдсы» и «Пицца Хат».

"У нас продолжились попытки заместить американский фастфуд — в городе работала сеть быстрого питания «Русское бистро», но цены там были несколько выше, а посетители жаловались на долгое ожидание готовности блюд, отсутствие многих ингредиентов и шли в «Макдоналдс»", — добавил Филипп Фролов.



Время — деньги

Суть фастфуда в скорости приготовления и употребления блюд.

"Фастфуд рассчитан прежде всего на жителей крупных городов, которые не могут позволить себе ежедневно ходить в рестораны во время обеда или готовить пищу заранее", — рассказал психолог пищевого поведения Александр Котлупов.



Диете не помеха

Один из самых известных мифов утверждает, будто фастфуд очень калориен.

"Конечно, если вы будете каждый день поглощать гамбургеры, да еще и в огромных количествах, то вес наберете. Но питаясь такой едой не более одного раза в неделю, переживать не стоит", — рассказывает диетолог Виктория Безнебеева.



Еще одно распространенное убеждение, что домашняя еда всегда полезнее.

"Хотя все зависит от блюда. Например, салат с майонезной заправкой и сухарями может быть калорийнее, чем бургер. И в домашних котлетках больше калорий, чем в порции картошки фри", — добавила врач.



Тайна, покрытая сыром

Противники фастфуда много десятилетий протестуют против его употребления из-за применения ГМОпродуктов и неконтролируемого использования масла для жарки.

"Интересно, но ни один из крупных ресторанов быстрого питания не раскрывает рецептуру своих продуктов. 99 процентов ингредиентов — это заморозка, в том числе и сыр. Свежие только зелень, и то не всегда", — рассказала «ВМ» Виктория Безнебеева.



Экономный перекус

По данным за 2023 год, москвичи предпочитают тратить на обед в ресторанах быстрого питания не более 400 рублей. Стандартный набор — бургер, картошка фри, наггетсы и газировка.

Вкус детства

Согласно статистике, россияне тратят на сладкие напитки в среднем от 500 до 3000 рублей в месяц. Большей популярностью пользуются лимонады, знакомые с детства — Тархун, Байкал, Дюшес. На втором месте — Кола, Фанта и аналоги Спрайта.

Делу время, обеду час

Ставим будильник перед началом обеда. По данным опроса, россияне предпочитают тратить на прием пищи не более 30 минут в обеденный перерыв.

Сахар — наше все

Одна из ключевых статей расходов любителей вкусного — сладости. В частности, конфеты, шоколад, мармелад. На «десерт» уходит около 1500 рублей в месяц.

Кофе на вес золота

Траты на кофе растут в геометрической прогрессии — сейчас на напиток в среднем уходит от 2000 до 4000 рублей в месяц. Кофеманы спускают на него до 10 000 рублей.

Истоки явления

Уличная еда возникла в XVI–XVII веках. Когда, по легенде, Петр Великий познакомился со своим будущим светлейшим князем Александром Меншиковым, тот торговал пирожками с визигой. Как мы помним, картошки тогда еще не было. Но было много жареных и печеных пирожков с другими начинками: ревенем, ботвой. Быстро перекусить можно было также расстегаями с рыбой и пирогами с грибами.

Прямая речь

Дарья Васильева, маркетолог: