Бессмертный Шекспир. Преуспел в торговле недвижимостью и написал «Калевалу»

А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира? Не в том смысле, чтобы воспеть его таланты и восхититься пьесами, а дабы разобраться: существовал ли данный персонаж в действительности. Наличие могилы сие никак не доказывает, да и её история, как будет изложено ниже, крайне туманна. Многие англичане тоже не верят в существование знаменитого соотечественника, так как документы о его жизни в природе отсутствуют.

© Свободная пресса

Так называемое антистратфордианство — по названию города Стратфорда-на-Эйвоне, в котором некогда родился Уильям Шекспир — чисто британское явление. Англичанам, бесспорно, очень лестно, что их соотечественник чтим во всём мире, его пьесы ставят повсеместно. Однако, как говорится, «Платон мне друг, но истина дороже». Литература-литературой, а история должна быть честной.

Третий сын предпринимателя-перчаточника Джона Шекспира и некой дворянки Мэри Арден, которая с какого-то перепуга вышла замуж за простолюдина. Впрочем, чего только в жизни не бывает… Любопытней всего то, что дом, в котором якобы родился великий драматург, стоит и по сей день, что для фахверкового (каркас из бруса, между которым каменная кладка) строения как-то странновато. Состояние здания отличное, такое впечатление, что оно совсем не старое.

А так и есть — согласно официальной версии в 1847 г. тут производились «реставрационные работы», иными словами, всё было построено заново. И, скорее всего, на пустом месте, «с нуля». Вся обстановка тоже на 100% новодел, ни одного подлинного предмета XVI столетия не сохранилось. Наверное, потому, что таковых не было в принципе.

Аналогично с могилой, её почему-то постоянно «реставрировали». Тот памятник, что стоит на ней, вроде как датируется серединой XVIII столетия, но есть и версии про вторую половину XIX века. Насчёт автора скульптурного памятника тоже имеются различные варианты. В общем, всё очень запущено.

Антистратфордианцам это прекрасно известно. Англичане, конечно, не такие педанты, как немцы, но и в Туманном Альбионе очень много дотошных людей, требующих раскрытия тайны: кто именно творил под «брендом» Уильям Шекспир. Судя по всему, это была «группа товарищей», не известных публике.

Оставим чисто британские разборки и посмотрим на проблему с другой стороны, чисто практической. Просто так деньги на ветер не бросают, а в «проект Шекспир» вложено прилично. Неким авторам оплачивали написание большого количества произведений, потом их требовалось «раскрутить», популяризировать. Строительство дома, создание могилы, прочие затратные мероприятия. Должна быть цель, ради которой всё это делалось.

Всевозможные короли и прочие исторические персонажи разных стран, эпох и народов — многие из них знакомы нам исключительно благодаря пьесам англичанина. И не только пьесам, существуют как бы исторически подлинные «Хроники Уильяма Шекспира», в которых описывается установление государственности на острове. То есть чисто политическое произведение (точнее, целый цикл!), в котором обозначена «генеральная линия партии» — история Англии была именно такой, и никак не иначе.

Аналогично — с мировой историей. Какое количество персонажей вброшены в оборот благодаря именно этому литературному проекту, ещё стоит разбираться, однако таковых огромное количество. Начиная с того же римлянина Антония и до датчанина Гамлета, которому потом нашли (придумали) как бы реальный «прототип». Даже малолетние любовники Ромео и Джульетта нынче признаны реальными, фейкостроительство процветает. Жили они в Вероне, Джульетта Капулетти родилась 16 сентября 1284 г., по поводу Ромео Монтекки метрических данных типа не сохранилось. Зато известно, что они тайно обручились 11 марта 1302 года. Вот! История — наука точная!

Напрягает разве что тот факт, что антистратфордианство появилось в середине XIX века. Причём сразу возникло множество его течений, в том числе что так называемый Уильям Шекспир — вообще стопроцентный «новодел». Что и неудивительно, не иначе в общество таки просочились слухи. Ведь как раз тогда «реставрировали» дом фальшивого драматурга и его могилу.

Время вообще было очень интересное, в те годы историки регулярно докладывали о «великих открытиях». В 1830-м бывший турецкоподданный, а в дальнейшем француз Адамантиос Кораис заново создал греческий язык (и древнегреческий тоже), вскоре мир познакомился с «Илиадой» и «Одиссеей». Ещё чуть позже международный аферист Генрих Шлиман как бы нашёл Трою, которую нынче не считают фальшивкой лишь совсем уж наивные люди. Швед Элиас Лённрот, простимулированный финансированием из Великобритании, написал горячим чухонским парням «Калевалу». И так далее — исторические фальшивки создавались крупным оптом.

А пропагандистская поддержка этого действия была обеспечена при помощи того самого «Шекспира». Иных развлечений кроме театра у народа не было, причём это касалось всех слоёв общества, и со сцен посыпались исторические фейки про всяких королей, античных властителей и прочих мифических персонажей.

В этом году англичане (и не только они) празднуют 460 лет со дня рождения виртуального драматурга. Правда, число бриттов, критически относящихся к своему «национальному достоянию», странным образом не уменьшается. Да и в других странах картина аналогичная. К чему бы это? Наверное, к тому, что антистратфордианцы вытаскивают на поверхность всё новые и новые ляпы официальной науки.

Одно из недавних исследований английских «альтернативных историков» установило, что некие Шекспиры — и Джон, и его отпрыск Уильям — таки были. Персонажей обнаружили, покопавшись в старинных архивах данных. Совсем не в те годы, но не суть. Старший, действительно, был фабрикантом, а его сын занялся торговлей недвижимостью и весьма преуспел на данном поприще. Упс…