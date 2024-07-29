Левый или правый: на каком боку опаснее спать

В попытках успеть переделать все дела за 24 часа современные люди часто жертвуют сном. Действительно, время, которое необходимо человеческому организму для восстановления сил, многим кажется непозволительной роскошью. Аж 7-8 часов! Поэтому появилось множество исследований, посвящённых тому, как сделать непродолжительный сон более качественным.

Специалисты Норвежского технологического университета совместно с учёными датского Национального исследовательского центра и Департамента клинической биомеханики при Университете Южной Дании установили, что лучше восстанавливаются те, кто предпочитает спать на боку. Кстати, у таких любителей и здоровье по многим показателям крепче.

Исследователи также пришли к выводу, что предпочитают спать на боку больше женщины, нежели мужчины. Отсюда и общепризнанная выносливость прекрасного пола.

Но есть и общие советы для тех, кто желает быть здоровым, просто ежедневно засыпая на нужном боку.

Стоит отметить, что органы человеческого желудочно-кишечного тракта расположены асимметрично. Те, кто предпочитает спать на левом боку, стимулируют работу кишечника. Желудок в таком положении находится ниже пищевода, то есть функционирует правильно. Такое положение помогает избавиться от изжоги, запоров, синдрома раздраженного кишечника.

Сон же на правом боку опаснее сна на левом особенно для тех, кто страдает от храпа. Такие люди обычно испытывают ночью дефицит кислорода. Последствия — ухудшение памяти, плохая работа мозга, преждевременное старение. Кроме того, у храпящего человека наблюдаются непроизвольные остановки дыхания — апноэ — они могут привести к смерти. Поэтому храпунам нужно как можно скорее научиться спать на левом боку.

Однако, сон в таком положении полезен далеко не всем. Людям с сердечной недостаточностью, а также тем, кто перенёс инфаркт, противопоказаны дополнительные нагрузки на сердце. Поэтому им всё-таки следует ночи проводить на правом боку в хорошо проветренных помещениях и на комфортной кровати.